Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Rangbhari Ekadashi 2026: काशी में इस दिन होली खेलेंगे महादेव? इस 1 उपाय से दूर होगी करियर में आने वाली बाधा

Feb 24, 2026 09:57 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

काशी में रंगभरी एकादशी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या आपको पता है? जानें कि इस साल काशी में भगवान शिव किस दिन रंग खेलने वाले हैं? साथ ही जानें रंगभरी एकादशी की पूजा से जुड़े शुभ मुहूर्त के बारे में-

Rangbhari Ekadashi 2026: काशी में इस दिन होली खेलेंगे महादेव? इस 1 उपाय से दूर होगी करियर में आने वाली बाधा

Rangbhari Ekadashi in Kashi: एकादशी के व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है। मान्यता के अनुसार एकादशी के दौरान भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करने से जिंदगी से सारी बाधाएं धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं। बता दें कि एकादशी हर महीने में दो बार आती हैं। महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में बारी-बारी से आने वाली हर एक एकादशी का अलग नाम होता है और इनके मायने भी अलग-अलग होते हैं। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रंगभरी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। इसे आमलकी एकादशी भी कहा जाता है। इस विशेष एकादशी में भगवान शिव के साथ-साथ भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी की पूजा होती है। विशेष रूप से काशी में रंगभरी एकादशी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। नीचे विस्तार से जानें कि ऐसा क्यों होता है और रंगभरी एकादशी के दौरान काशी में शिवजी कब होली खेलेंगे?

इस के लिए शुभ मुहूर्त

बता दें कि रंगभरी एकादशी 27 फरवरी को मनाई जा रही है। अगर पूजा की बात की जाए तो हिंदू पंचांग के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजकर 9 मिनट से लेकर 5 बजकर 59 मिनट के बीच पूजा की जा सकती हैं। वहीं पूजा के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त को कहा जाता है। रंगभरी एकादशी के अभिजीत मुहूर्त की शुरुआत दोपहर में 12 बजकर 11 मिनट से लेकर 12 बजकर 57 मिनट तक रहने वाला है। इस दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और इसके मुहूर्त में भी रंगभरी एकादशी की पूजा की जा सकती है। इस योग की शुरुआत सुबह 10 बजकर 48 मिनट से रात तक रहने वाली है। जो लोग रंगभरी एकादशी पर व्रत रखेंगे वो अगले दिन यानी 28 फरवरी की सुबह 6 बजकर 47 मिनट से लेकर 9 बजकर 6 मिनट के बीच पारण कर सकते हैं।

शुरू हुई ये नई परंपरा

बता दें कि रंगभरी एकदशी के दौरान बीते साल ही एक नई परंपरा शुरू हुई है कि ब्रज क्षेत्र से भगवान शिव के लिए उपहार के तौर पर भस्म लाई गई। वहीं महादेव की नगरी से बाल गोपाल के लिए खिलौने और वस्त्र इत्यादि भिजवाया गया। माना जा रहा है कि इसे परंपरा के तौर पर अब आगे भी बढ़ाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:रंगभरी एकादशी 2026: नोट करें तारीख और पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त
ये भी पढ़ें:रंगभरी एकादशी से शुरू होगा बांके बिहारी मंदिर में होली का रंगोत्सव
ये भी पढ़ें:आमलकी एकादशी 2026: नोट करें पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त

काशी में रंगभरी एकादशी

काशी में रंगभरी एकादशी मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसका संबंध भगवान शिवजी से ही है। मान्यता के हिसाब से विवाह के बाद भगवान शिवजी मां पार्वती का गौना करवाकर उन्हें काशी ले आए थे। इस दौरान समस्त देवी-देवतागणों ने काशी में रंग और फूलों की वर्षा से उनका स्वागत किया था। बस तभी से ये परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि देवी-देवताओं के साथ होली खेलने के अगले दिन भगवान शिव ने श्मशान में भूत-प्रेतों और पिशाचों के साथ भस्म वाली होली खेली थी और इसे ही अब काशी में मसान होली के नाम से जाना जाता है।

रंगभरी एकादशी पर करें ये उपाय

अगर आपको करियर में बार-बार बाधा आ रही है तो रंगभरी एकादशी पर एक खास उपाय कर सकते हैं। इस खास दिन पर आंवले के पेड़ को जड़ चढ़ाएं। इसके बाद जड़ से मिट्टी लेकर उसका तिलक अपने माथे पर लगाएं। इस एक आसान से उपाय से आपकी जिंदगी में आने वाली वो सारी बाधाएंं खत्म हो जाएंगी जिसकी वजह से आप करियर में ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
Rangbhari Ekadashi Varanasi
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने