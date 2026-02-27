Hindustan Hindi News
Rangbhari Ekadashi 2026: आज रंगभरी एकादशी पर तुलसी के पत्ते से करें ये आसान सा उपाय, पूरी होगी आपकी हर मनोकामना

Feb 27, 2026 09:31 am IST
Rangbhari Ekadashi 2026 Remedies: आज रंगभरी एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ-साथ भगवान शिव और मां पार्वती की भी पूजा होती है। इस खास मौके पर पूजा के बाद तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करने से कई लाभ मिलते हैं।

Rangbhari or Amalaki Ekadashi Puja and Remedies: हिंदू धर्म में एकादशी के दिन को काफी खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी महीने में दो बार आती है और इस दिन पूजा करने और व्रत रखने से कई लाभ मिलते हैं। विशेष रूप से इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। आज रंगभरी एकादशी है, हालांकि इसका संबंध भगवान विष्णु के साथ-साथ शिव-पार्वती से भी है। बता दें कि रंगभरी एकादशी को आमलकी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। फाल्गुन मास में पड़ने वाली इस एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा होती है और इसी वजह से इसे आमलकी एकादशी नाम भी दिया गया। रंगभरी एकादशी पर अगर विधि-विधान के साथ पूजा की जाए तो भगवान विष्णु के साथ-साथ शिवजी और मां पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है।

रंगभरी एकादशी और तुलसी का उपाय

1. रंगभरी एकादशी पर अगर आपने तुलसी से जुड़े कुछ उपाय कर लिए तो जिंदगी से नकारात्मकता कम हो जाएगी। तुलसी के पौधे पर आज आप एक लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती हैं।

2. आज किसी कलश या लोटे में साफ पानी भरें। इसमें तुलसी के कुछ पत्ते मिलाकर रख दें। इसे पूजा के दौरान पास ही रखें। बाद में इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता मिनटों में छूमंतर हो जाएगी।

3. आज एकादशी की पूजा के बाद तुलसी के पौधे की भी पूजा करें। यहां पर दीया जलाते वक्त आप तुलसी मां के सभी नाम का जाप करें। ऐसे करेंगे तो शादी में आने वाली हर एक बाधा धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी।

भूलकर भी ना करें ये गलती

हिंदू धर्म मान्यता के हिसाब से तुलसी के पत्ते को एकादशी के दिन तोड़ना सही नहीं माना जाता है। ऐसे में आपको तुलसी का पत्ता पहले से ही तोड़कर रख लेना चाहिए। अगर आज ऐसा संभव नहीं हो पाया है तो इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं लेकिन पत्ते को खुद ना तोड़ें।

एकादशी में तुलसी का महत्व

एकादशी पर तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता के हिसाब से तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में ये पौधा भगवान विष्णु को काफी पसंद होता है। यही वजह है कि आज के दिन तुलसी की पूजा करने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है क्योंकि विष्णु भगवान के साथ-साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। आज वैसे भी शुक्रवार का दिन है और ऐसे में मां लक्ष्मी की पूजा करने से धन, यश और वैभव की कमी जिंदगी भर नहीं होती है।

रंगभरी एकादशी और शिव-पार्वती कनेक्शन

अगर आप ये सोच रहे हैं कि रंगभरी एकादशी का शिव-पार्वती से क्या कनेक्शन है? तो आपको बता दें कि इसका संबंध पौराणिक कथा से हैं। विवाह के बाद शिव भगवान मां पार्वती का गौना करवाकर काशी लौटे थे। काशी में जब वो आएं तो सभी देवी-देवताओं ने उनके साथ रंग और फूल वाली होली खेली। उनके आगमन पर लोगों ने उत्सव मनाया। तभी से इस दिन को रंगभरी एकादशी का नाम दिया गया। बनारस में रंगभरी एकादशी पर माहौल देखते ही बनता है। इस खास दिन पर लोग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और मां पार्वती को रंग लगाते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

