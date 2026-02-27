Rangbhari Ekadashi 2026: आज रंगभरी एकादशी पर तुलसी के पत्ते से करें ये आसान सा उपाय, पूरी होगी आपकी हर मनोकामना
Rangbhari Ekadashi 2026 Remedies: आज रंगभरी एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ-साथ भगवान शिव और मां पार्वती की भी पूजा होती है। इस खास मौके पर पूजा के बाद तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करने से कई लाभ मिलते हैं।
Rangbhari or Amalaki Ekadashi Puja and Remedies: हिंदू धर्म में एकादशी के दिन को काफी खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी महीने में दो बार आती है और इस दिन पूजा करने और व्रत रखने से कई लाभ मिलते हैं। विशेष रूप से इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। आज रंगभरी एकादशी है, हालांकि इसका संबंध भगवान विष्णु के साथ-साथ शिव-पार्वती से भी है। बता दें कि रंगभरी एकादशी को आमलकी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। फाल्गुन मास में पड़ने वाली इस एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा होती है और इसी वजह से इसे आमलकी एकादशी नाम भी दिया गया। रंगभरी एकादशी पर अगर विधि-विधान के साथ पूजा की जाए तो भगवान विष्णु के साथ-साथ शिवजी और मां पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है।
रंगभरी एकादशी और तुलसी का उपाय
1. रंगभरी एकादशी पर अगर आपने तुलसी से जुड़े कुछ उपाय कर लिए तो जिंदगी से नकारात्मकता कम हो जाएगी। तुलसी के पौधे पर आज आप एक लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती हैं।
2. आज किसी कलश या लोटे में साफ पानी भरें। इसमें तुलसी के कुछ पत्ते मिलाकर रख दें। इसे पूजा के दौरान पास ही रखें। बाद में इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता मिनटों में छूमंतर हो जाएगी।
3. आज एकादशी की पूजा के बाद तुलसी के पौधे की भी पूजा करें। यहां पर दीया जलाते वक्त आप तुलसी मां के सभी नाम का जाप करें। ऐसे करेंगे तो शादी में आने वाली हर एक बाधा धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी।
भूलकर भी ना करें ये गलती
हिंदू धर्म मान्यता के हिसाब से तुलसी के पत्ते को एकादशी के दिन तोड़ना सही नहीं माना जाता है। ऐसे में आपको तुलसी का पत्ता पहले से ही तोड़कर रख लेना चाहिए। अगर आज ऐसा संभव नहीं हो पाया है तो इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं लेकिन पत्ते को खुद ना तोड़ें।
एकादशी में तुलसी का महत्व
एकादशी पर तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता के हिसाब से तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में ये पौधा भगवान विष्णु को काफी पसंद होता है। यही वजह है कि आज के दिन तुलसी की पूजा करने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है क्योंकि विष्णु भगवान के साथ-साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। आज वैसे भी शुक्रवार का दिन है और ऐसे में मां लक्ष्मी की पूजा करने से धन, यश और वैभव की कमी जिंदगी भर नहीं होती है।
रंगभरी एकादशी और शिव-पार्वती कनेक्शन
अगर आप ये सोच रहे हैं कि रंगभरी एकादशी का शिव-पार्वती से क्या कनेक्शन है? तो आपको बता दें कि इसका संबंध पौराणिक कथा से हैं। विवाह के बाद शिव भगवान मां पार्वती का गौना करवाकर काशी लौटे थे। काशी में जब वो आएं तो सभी देवी-देवताओं ने उनके साथ रंग और फूल वाली होली खेली। उनके आगमन पर लोगों ने उत्सव मनाया। तभी से इस दिन को रंगभरी एकादशी का नाम दिया गया। बनारस में रंगभरी एकादशी पर माहौल देखते ही बनता है। इस खास दिन पर लोग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और मां पार्वती को रंग लगाते हैं।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें