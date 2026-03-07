Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Rang Panchami 2026: रंग पंचमी पर राशि के अनुसार खेले रंगों से होली, जीवन में बढ़ेगी सुख समृद्धि

Mar 07, 2026 11:45 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रंग पंचमी पर यदि अपनी राशि अनुसार रंगों का चयन करें, तो यह न केवल भाग्य को बलता है बल्कि जीवन में मानसिक शांति और समृद्धि भी लाता है। चलिए जानते हैं कि रंग पंचमी पर राशि के अनुसार किन रंगों से होली खेलें।

Rang Panchami 2026: रंग पंचमी पर राशि के अनुसार खेले रंगों से होली, जीवन में बढ़ेगी सुख समृद्धि

होली के 5वें दिन रंग पंचमी का पर्व बेहद पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 8 मार्च 2026 को है। मान्यता है कि इस दिन पृथ्वी लोक पर देवी-देवतागण आकर भक्तों के साथ होली खेलते हैं। इसलिए इस दिन आसमान की ओर रंग उड़ाने की परंपरा है। इसलिए इसे देवों की होली भी कहा जाता है। साथ ही यह पर्व भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से भी जुड़ा हुआ है। पौराणकि मान्यताओं के मुताबिक रंग पंचमी के दिन ही राधा और भगवान श्री कृष्ण ने होली खेली थी। दोनों को होली खेलते देवताओं ने भी आसमान से पुष्पों और रंगों की वर्षा की थी। ऐसे में इस पर्व को प्रेम का प्रतीक माना गया है। इस दिन श्री राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है। इसी के साथ ही श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा भी करते हैं।

रंगों का महत्व
रंग पंचमी पर लोग होली की तरह ही रंग और गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं। साथ ही इस दिन भगवान कृष्ण, राधा रानी, मां लक्ष्मी, शिव, विष्णु, बजरंबली समेत अलग-अलग रंग अर्पित भी किए जाते हैं। ज्योतिष के मुताबिक रंगों का हमारे जीवन में काफी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में हम अपनी राशि अनुसार रंगों का चयन करें, तो यह न केवल हमारे भाग्य को बल देता है बल्कि जीवन में मानसिक शांति और समृद्धि भी लाता है। चलिए जानते हैं कि रंग पंचमी पर राशि के अनुसार किन रंगों से होली खेलें।

राशि के अनुसार करें रंगों का प्रयोग
मेष राशि
मेष राशि वाले रंग पंचमी के दिन लाल, गुलाबी, नारंगी रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे ऊर्जा और साहस में वृद्धि होती है।

वृषभ राशि
वृषभ राशि के लोग सफेद, सिल्वर, हल्का नीला रंग का प्रयोग कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे मानसिक शांति और सुख-सुविधाएं बढ़ती हैं।

मिथुन राशि
मिथुन राशि वाले जातक रंग पंचमी के दिन हरा, नीले रंग के गुलाल का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आर्थिक तरक्की होती है और बौद्धिक क्षमता बढ़ती है।

कर्क राशि
इस राशि के जातक रंग पंचमी के दिन सफेद, क्रीम, सिल्वर रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे एकाग्रता और भावनात्मक स्थिरता आती है।

सिंह राशि: इस राशि के लोग रंग पंचमी के दिन गहरा लाल, केसरिया, सुनहरा, गहरा पीला रंग का प्रयोग कर सकते हैं। इससे मान-सम्मान और नेतृत्व शक्ति में वृद्धि होती है।

कन्या राशि: इस राशि के जातक हरा, हल्का पीला रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में उन्नति होती है।

तुला राशि- रंग पंचमी के दिन इस राशि के जातक सफेद, गुलाबी, आसमानी रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे रिश्तों में मधुरता और संतुलन बना रहता है।

वृश्चिक राशि- इस राशि के जातकों के लिए लाल, मैरून, गहरा नारंगी रंगों का प्रयोग करना बेहद शुभ होगा। इससे शत्रुओं पर विजय और बाधाओं का नाश होता है।

धनु राशि- इस राशि के जातकों के लिए पीला, केसरिया, हल्दी वाला रंग का इस्तेमाल करना शुभ होगा। इससे ज्ञान, भाग्य और सुख में बढ़ोतरी होती है।

मकर राशि: इस राशि के जातक नीला, काला, जामुनी रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अनुशासन और मेहनत का उचित फल मिलता है।

ये भी पढ़ें:Rang Panchami 2026: काशी-मथुरा से लेकर भारत के अन्य जगहों पर कब मनाई जाएगी रंग प
ये भी पढ़ें:शादी में देरी या पार्टनर के साथ हो रही है परेशानी, रंग पंचमी पर करें ये उपाय
ये भी पढ़ें:Rang Panchami 2026: रंग पंचमी पर किस देवता को कौन सा रंग अर्पित करना होगा शुभ?

कुंभ राशि- इस राशि के जातक गहरा नीला, रॉयल ब्लू का इस्तेमाल करें। इससे नए अवसर और रचनात्मक सफलता मिलती है।

मीन राशि- मीन राशि के जातक रंग पंचमी के दिन पीला, सुनहरा, हल्का लाल रंग प्रयोग करें। इससे धन लाभ होगा।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
festival list Holi Horoscope अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने