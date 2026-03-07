Rang Panchami 2026: रंग पंचमी पर लड्डू गोपाल की ऐसे करें पूजा, इन चीजों का भोग लगा करें प्रसन्न
साल 2026 में रंग पंचमी 8 मार्च को मनाई जाएगी। यह होली के पांचवें दिन पड़ता है और भगवान श्रीकृष्ण की रासलीला, रंगों की परंपरा तथा राधा-कृष्ण की भक्ति से जुड़ा हुआ है। इस दिन लड्डू गोपाल की विशेष पूजा का महत्व होता है।
रंग पंचमी हिंदू धर्म में एक अत्यंत शुभ और आनंदमय पर्व है, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह होली के पांचवें दिन पड़ता है और भगवान श्रीकृष्ण की रासलीला, रंगों की परंपरा तथा राधा-कृष्ण की भक्ति से जुड़ा हुआ है। इस दिन लड्डू गोपाल (बाल गोपाल) की विशेष पूजा का महत्व होता है। मान्यता है कि सच्चे मन से लड्डू गोपाल को प्रिय भोग अर्पित करने पर भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। घर में सुख-समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साल 2026 में रंग पंचमी 8 मार्च को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा विधि और विशेष भोग।
रंग पंचमी का धार्मिक महत्व
रंग पंचमी का संबंध भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीला और रासलीला से है। इस दिन देवता भी धरती पर उतरकर भक्तों के साथ होली खेलते हैं, इसलिए इसे देव पंचमी भी कहा जाता है। लड्डू गोपाल की पूजा से भगवान कृष्ण की बाल रूप में कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन भोग लगाने से परिवार में प्रेम, सुख और समृद्धि बनी रहती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में आनंद का संचार होता है।
लड्डू गोपाल की पूजा के लिए तैयारी
सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करके लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। लड्डू गोपाल की छोटी मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। चारों ओर गंगाजल छिड़कें। घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और फूलों से सजाएं। पूजा में गुलाल और अबीर का विशेष महत्व है।
पूजा की विधि
पूजा शुरू करने से पहले संकल्प लें कि आज लड्डू गोपाल की पूजा कर उनकी कृपा प्राप्त करूंगा।
- लड्डू गोपाल को स्नान कराएं (दूध या गंगाजल से)।
- नए वस्त्र (पीले या लाल) पहनाएं।
- तिलक लगाएं, फूल अर्पित करें और जनेऊ चढ़ाएं।
- भोग लगाने से पहले 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें।
- भोग लगाने के बाद हनुमान चालीसा या श्रीमद्भागवत की कथा सुनें।
- अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें।
लड्डू गोपाल को लगाएं ये 5 विशेष भोग
रंग पंचमी पर लड्डू गोपाल को प्रिय भोग अर्पित करने से विशेष फल मिलता है। ये हैं प्रमुख भोग:
माखन-मिश्री
भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री सबसे प्रिय है। रंग पंचमी पर माखन-मिश्री का भोग लगाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में मिठास बनी रहती है।
लड्डू
बेसन या बूंदी के लड्डू लड्डू गोपाल का नाम ही लड्डू गोपाल है। इस दिन लड्डू अर्पित करने से सुख-समृद्धि और धन प्राप्ति होती है।
खीर
दूध और चावल से बनी खीर का भोग लगाना शुभ है। इससे परिवार में शांति, स्वास्थ्य और खुशहाली आती है।
फल
ताजे फल जैसे केला, सेब, अंगूर या अनार अर्पित करें। फल भोग से सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है।
पंजीरी
पंजीरी (सूखे मेवे, गुड़ और घी से बनी) भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसे भोग में शामिल करने से विशेष कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है।
रंग पंचमी पर भोग लगाने के नियम
- भोग हमेशा सात्विक और ताजा होना चाहिए।
- भोग लगाने से पहले मन में भगवान का ध्यान करें।
- भोग लगाकर थोड़ी देर रखें, फिर प्रसाद के रूप में परिवार में बांटें।
- भोग में नमक, लहसुन-प्याज या तामसिक चीजें ना डालें।
- पूजा के बाद घर में गुलाल उड़ाएं और रंग खेलकर उत्सव मनाएं।
रंग पंचमी पर पूजा के लाभ
रंग पंचमी पर लड्डू गोपाल की पूजा से भगवान कृष्ण की बाल लीला की कृपा प्राप्त होती है। इससे परिवार में प्रेम बढ़ता है, रिश्तों में मिठास आती है और नकारात्मकता दूर होती है। भोग अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आनंद का संचार होता है। इस दिन भजन-कीर्तन और राधा-कृष्ण की आरती करने से विशेष पुण्य मिलता है
