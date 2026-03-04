Hindustan Hindi News
Rang Panchami 2026: कैसे मनाई जाती है रंग पंचमी? जानिए इस दिन क्या करें?

Mar 04, 2026 07:18 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
Rang Panchami 2026: मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी ने एक दूसरे को रंग लगाया था और ब्रजभूमि में होली खेली थी। यह पर्व मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में खासकर धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन रंगों की बौछार, गुलाल उड़ाने और विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया जाता है।

Rang Panchami 2026: कैसे मनाई जाती है रंग पंचमी? जानिए इस दिन क्या करें?

हिंदू धर्म में रंग पंचमी का पर्व का खास महत्व होता है। यह पर्व होली के पांच दिन बाद मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के मुताबिक यह पर्व हर साल चैत्र माह की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण की आराधना की जाती है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन देवी-देवता पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। इसलिए इसे देव होली, श्री होली और देवताओं की होली भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि रंग पंचमी का पर्व कैसे मनाया जाता है और इस दिन क्या करना चाहिए।

रंग पंचमी का महत्व
हर साल रंग पंचमी का त्योहार भारत के कई हिस्सों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर तो रंग पंचमी का उत्सव होली के उत्सव से भी भव्य होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी ने एक दूसरे को रंग लगाया था और ब्रजभूमि में होली खेली थी। यह पर्व मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में खासकर धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन रंगों की बौछार, गुलाल उड़ाने और विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया जाता है।

कैसे मनाएं रंग पंचमी का पर्व
रंग पंचमी के दिन कई जगहों पर गुलाल और फूलों की होली खेली जाती है। साथ ही रंग-गुलाल को आसमान की तरफ उड़ाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन हवा में रंग उड़ाने से देवता आकर्षित होते हैं और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन विशेष रूप से मंदिरों में पूजा-अर्चना की जाती है और भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाता है। मथुरा-वृंदावन, उज्जैन और इंदौर में रंग पंचमी का उत्सव बेहद भव्य तरीके से मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन देवी-देवताओं को गुलाल और अबीर अर्पित करने से कुंडली के दोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन धार्मिक अनुष्ठान और हवन करने से विशेष फल प्राप्त होता है।

रंग पंचमी पूजा विधि
रंग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। फिर साथ-सुथरा वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा का संकल्प लें।
एक चौकी पर गंगाजल छिड़कें। फिर उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी-नारायण की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें।
भगवान को जल और पंचामृत से स्नान कराएं और भगवान को अक्षत, रोली, धूप, बाती, चंदन, फूल और फल अर्पित करें।
भगवान को गुड़-चना, मिश्री या खीर का भोग लगाएं।

गुलाल और अबीर अर्पित करें
भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी को गुलाल और अबीर अर्पित करें। भगवान कृष्ण और राधा रानी के मंत्रों का जाप करें। पूजा के अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें और सुख-समृद्धि की कामना करें।

रंग पंचमी के उपाय
- रंग पंचमी के दिन, एक लाल कपड़े में थोड़ी सी हल्दी और गुलाल बांधकर भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करें। इस उपाय से विवाह के योग जल्दी बनते हैं।
- रंग पंचमी के दिन, गरीब कन्याओं को वस्त्र और मिठाई दान करना बहुत शुभ माना जाता है। यह उपाय विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद करता है।
- रंग पंचमी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा में एक पीले रंग के वस्त्र में एक सिक्का और हल्दी की एक गांठ डालकर उसे अच्छे से बांधकर उसे रख दें। फिर पूजा के बाद उस पोटली को उठाकर घर की तिजोरी में रख दें। इससे आर्थिक स्थिति सही होती है।

विवाह में देरी के लिए उपाय
अगर विवाह में देरी हो रही है, तो इसके लिए रंग पंचमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करें, और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

