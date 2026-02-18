Ramzan 2026: दिल्ली, यूपी, बिहार में दिखा रमजान का चांद, कल से पहला रोजा मुबारक

Ramzan 2026, Ramadan: बरकत व रहमत का महीना माह-ए-रमजान शुरू हो चुका है। मुस्लिम समुदाय के लोगों में रमजान पाक व महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। इस महीने में इबादत करने से अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है।

Ramzan 2026, Ramadan: आज बुधवार के दिन शाम के समय चांद नजर आने के साथ बरकत व रहमत का महीना माह-ए-रमजान शुरू हो चुका है। मुस्लिम समुदाय के लोगों में रमजान पाक व महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। इस पूरे महीने में जातक निर्जल व्रत रखते हैं, जिसे रोजा के नाम से जाना जाता है। चांद का दीदार होने से गुरुवार को पहला रोजा रखा जाएगा, जबकि बुधवार रात से ही मस्जिदों में इशा के बाद तरावीह की नमाज अदा की जाएगी। रमजान के पहले अशरे को रहमत का अशरा माना जाता है। इस महीने में रोजा रखने और इबादत करने से अल्लाह सारी मुरादें पूरी करता है और गुनाहों को भी माफ कर देता है।

दिल्ली, यूपी, बिहार में दिखा रमजान का चांद, कल से पहला रोजा मुबारक आज 18 फरवरी, बुधवार को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत पूरे देश में रमजान-उल-मुबारक का चांद दिख गया है। ऐसे में गुरुवार से माह-रमजान की शुरूआत हो जाएगी। मुस्लिम धर्मावलंबी एक माह तक रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करेंगे।

रमजान महीने में ईमान की अहमियत सबसे अधिक होती है। इसलिए इस पाक माह में अपने ईमान की हिफाजत करना हर मुसलमान का पहला फर्ज माना गया है। इस्लाम धर्म में रमजान का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी माह में पवित्र धर्मग्रंथ कुरान शरीफ नाजिल हुआ। इस्लामिक मान्यता के अनुसार, हजरत पैगंबर मोहम्मद पर शबे कद्र (लैलत-उल-कद्र) की मुबारक रात में कुरान शरीफ अवतरित हुआ था, जिसके बाद से यह महीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इबादत और रहमत का महीना बन गया।

रोज रखते समय किन बातों का ध्यान रखें? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रोजे के दौरान अनुशासन और शुद्धता का पालन अनिवार्य है। रोजेदारों को सलाह दी गई है कि वे रात करीब साढ़े तीन बजे उठकर सेहरी करें और फज्र (सुबह) की अजान से पहले खान-पान समाप्त कर लें। दिन भर अपने सामान्य कार्यों के साथ-साथ कुरआन की तिलावत और नमाज पर ध्यान दें। मगरिब (शाम) की अजान के साथ रोजा इफ्तार करना चाहिए।

रोजा केवल भूखे-प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, आत्मशुद्धि और बुराइयों से दूरी बनाने का माध्यम है। रोजेदार को अपने मन में आने वाले बुरे विचारों का त्याग करना चाहिए तथा अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। रमजान के दौरान झूठ बोलना, किसी की बुराई करना या झूठा वादा करना रोजे की रूह के खिलाफ है। रमजान के पाक महीने में अधिक से अधिक इबादत करें, जरूरतमंदों की मदद करें। समाज में भाईचारे व अमन-चैन का संदेश फैलाएं।

मौलाना खलीलउल्लाह के अनुसार, रमजान के इस महीने को तीन अशरों में बांटा गया है। पहला रहमत, दूसरा मगफिरत और तीसरा जहन्नम से निजात का। पहले अशरे में अल्लाह अपने बंदों पर खास रहमत फरमाता है। इसलिए नमाज, कुरआन की तिलावत, दुरूद शरीफ और तस्बीहात के साथ जरूरतमंदों की मदद पर खास ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तरावीह में कुरआन मुकम्मल होने के बाद भी नमाज में लापरवाही न बरती जाए, क्योंकि ज्यादा इबादत से ज्यादा सवाब मिलता है। रमजान के पहले रोजे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। रोजा, नमाज, तरावीह और खिदमत-ए-खल्क के साथ कस्बे में रूहानी माहौल महसूस किया जा रहा है।