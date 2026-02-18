Ramadan 2026: अपने करीबियों को दें चांद रात की मुबारकबाद, पढ़ें टॉप 15 मैसेज और कोट्स
Ramjan Wishes for Whatsapp and Instagram: रमजान के पाक महीने की शुरुआत होते ही आप अपनों को खास अंदाज में बधाई दे सकते हैं। कुछ चुनिंदा और यूनीक मैसेज आप नीचे पढ़ सकते हैं।
Ramjan 2026: रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है। रमजान का चांद जब दिखें तो उस खास रात को चांद रात के नाम से जाना जाता है। इस रात को लोग उम्मीद की नजरों से देखते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन से बरकत लाने वाला रमजान का महीना शुरू हो जाता है। इस खास महीने को लोग अपनी इबादत से और भी खूबसूरत बनाते हैं। साथ ही इस दौरान लोग अपनों को मुबारकबाद के मैसेज भेजते हैं। नीचे कुछ ऐसी ही विशेज हैं, जिन्हें भेजकर आप अपने करीबी लोगों को चांद रात की मुबारकबाद दे सकते हैं। नीचे पढ़ें रमजान मुबारकबाद के मैसेज-
1. इस मुबारक रमजान में अल्लाह आपकी हर सच्ची दुआ कबूल करें। आपकी दिल की परेशानियां दूर हो और जिंदगी को सुकून और बरकत से रोशन कर दें। आपको और आपके अपनों को रमजान मुबारक हो।
2. रोजे का यह पाक महीना आपके लिए इबादत के साथ-साथ नई सोच, नई राह और खुद को बेहतर बनाने का मौका बने। आपको और आपके अपनों को रमजान मुबारक हो।
3. अल्लाह इस रमजान आप पर अपनी खास रहमत बरसाए, आपकी सारी खता माफ करें और आपके घर को खुशियों से आबाद रखें। आपको और आपके अपनों को रमजान मुबारक हो।
4. हर सेहरी आपकी हिम्मत बढ़ें। हर इफ्तार दिल में शुक्र पैदा हो और हर नमाज में आपको अंदर से सुकून मिले। आपको और आपके अपनों को रमजान मुबारक हो।
5. इस महीने आपका ईमान और मजबूत हो, सब्र की ताकत मिले और अल्लाह आपको दूसरों के दर्द को महसूस करने की समझ बख्शे। आपको और आपके अपनों को रमजान मुबारक हो।
6. रमजान का चांद आपके लिए उम्मीद की किरण बने और आखिरी रोजे तक आपकी हर दुआ पूरी होते दिखे। आपको और आपके अपनों को रमजान मुबारक हो।
7. इस बरकत वाले महीने में आपके घर से परेशानियां दूर हों और रहमतें कदम रखें। आपकी हर नेक कोशिश कबूल हो। आपको और आपके अपनों को रमजान मुबारक हो।
8. रोजा हमें सिर्फ भूख सहना नहीं सिखाता बल्कि दिल को साफ रखना और इंसानियत निभाना भी सिखाता है। इस रमजान अल्लाह आपके अंदर की खूबसूरती बढ़ा दें। आपको और आपके अपनों को रमजान मुबारक हो।
9. आपकी रातें इबादत में सुकून पाएं और हर सुबह आपके लिए नई रोशनी लेकर आए। रमजान की ढेरों शुभकामनाएं। आपको और आपके अपनों को रमजान मुबारक हो।
10. अल्लाह इस महीने आपकी हर नेक तमन्ना पूरा करें और आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। आपको और आपके अपनों को रमजान मुबारक हो।
11. यह रमजान आपके रिश्तों में प्यार बढ़ाए, घर में सुकून लाए और जिंदगी में खुशहाली भर दे। आपको और आपके अपनों को रमजान मुबारक हो। आपको और आपके अपनों को रमजान मुबारक हो।
12. इस रमजान हम सभी दिल की कड़वाहट छोड़ दें और मोहब्बत को अपनाएं, यही इस महीने का असली पैगाम है। आपको और आपके अपनों को रमजान मुबारक हो।
13. अल्लाह आपको इतनी हिम्मत दें कि हर रोजा खुशी से निभाएं और हर इबादत सच्चे दिल से करें। आपको और आपके अपनों को रमजान मुबारक हो।
14. यह महीना आपको अपने अंदर झांकने और खुद को समझने का सुनहरा मौका दे। आपको और आपके अपनों को रमजान मुबारक हो।
15. यह रमजान तारीखों का नहीं बल्कि आत्मा की सफाई और दिल की रोशनी का महीना बने। आपको और आपके अपनों को रमजान मुबारक हो।
