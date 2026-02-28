Sehri-Iftar Timing Today: आज इस समय होगी सेहरी, जानें 28 फरवरी के लिए क्या रहेगी इफ्तार की टाइमिंग?
Sehri-Iftar Timing Today: रमजान के पाक महीने में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रोजा रखते हैं। इस दौरान सेहरी और इफ्तार के समय का बहुत महत्व होता है। जानें आज यानी 28 फरवरी के लिए सेहरी और इफ्तार की टाइमिंग क्या होने वाली है?
Ramdan 2026 Sehri and Iftar Timing Today: रमजान को इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना कहा जाता है। इस दौरान मुस्लिम कम्यूनिटी के लोग रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। ये पवित्र महीना हर साल नया चांद दिखने के साथ ही शुरु होता है। ये लगभग 29 से 30 दिनों तक चलता है। रोजा सेहरी के बाद शुरु होकर शाम के दौरान इफ्तार के साथ खत्म होता है। इस खास समय में लोग नमाज पढ़ते हैं। साथ ही लोग इस खास महीने में रोजाना अपने पवित्र ग्रंथ कुरान को पढ़ते हैं।
कब होता है ईद-उल-फितर?
रमजान में लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं। दरअसल रमजान आत्मिक सुधार के साथ-साथ भाईचारे का संदेश भी सिखाता है। रमजान के अंत में ईद-उल-फितर मनाई जाती है। इस दिन लोग अपनों के साथ खुशियां मनाते हैं। साथ ही इस दौरान लोग अल्लाह का शुकराना भी करते हैं।
क्या होता है सेहरी और इफ्तार?
रमजान के इस पवित्र महीने में मुस्लिम कम्यूनिटी के लोग सुबह से शाम के लिए रोजा रखते हैं। इस दौरान सेहरी और इफ्तार इसके दो सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। नीचे जानें इनके बारे में-
सेहरी- सेहरी सुबह सूर्योदय से पहले खाया जाता है। सूर्य के निकलने से पहले फज्र की नमाज होती है। बता दें कि फ्रज सुबह की नमाज को कहा जाता है। सेहरी के बाद पूरे दिन कुछ खाया-पिया नहीं जाता है।
इफ्तार- इफ्तार के दौरान रोजा को खोलते हैं। इसे मगरिब की नमाज के बाद खोलते हैं। बता दें कि मगरिब शाम को होने वाली नमाज को कहा जाता है। ये सूर्यास्त के बाद होता है। इफ्तार उस खाने के कहा जाता है जिससे रोजा पूरा होता है।
28 फरवरी 2026 के लिए सेहरी और इफ्तार की टाइमिंग-
सेहरी सुबह 05:29 बजे।
इफ्तार शाम 06:20 बजे।
रमजान का असली मतलब
रमजान का असली मतलब समझना है तो कुछ शब्दों से समझा जा सकता है और वो शब्द हैं- सब्र, शुक्र और इंसानियत। माना जाता है कि सच्चे मन से अल्लाह की इबादत करने से उनके करीब जाने का मौका मिलता है। साथ ही इस दौरान लोग खुद को सुधारने की कोशिश भी करते हैं। वहीं ये महीना तमाम लोगों को डिस्पिलिन भी सिखाता है। इसके अलावा लोग रमजान में कुछ और चीजें भी करते हैं-
1. लोग रमजान में कोशिश करते हैं कि बुरी बातों से दूर रहा जाए।
2. साथ ही लोग झूठ ना बोलने की कोशिश करते हैं। गुस्से पर कंट्रोल करते हैं और बुरी सोच और काम को छोड़ देते हैं।
3. जिसने सब्र करना सीख लिया तो समझो उसने जग जीत लिया और रमजान में सब्र करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये काफी कुछ सीखा देता है।
4. लोग कोशिश करते हैं कि दिल में किसी के प्रति नफरत ना हो और दिमाग भी साफ रहे।
