Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Ramadan Sehri-Iftar 2026: आज इतने बजे रहेगा इफ्तार का समय, जानें 28 फरवरी के लिए क्या रहेगी सेहरी की टाइमिंग?

Feb 27, 2026 11:32 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Ramadan Sehri and Iftaar Time Today: रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। रोजा रखने वालों के लिए सेहरी और इफ्तार का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। जानें 27 फरवरी के लिए इफ्तार का समय क्या है? साथ ही जानें 28 फरवरी की सेहरी की टाइमिंग क्या है?

Ramadan Sehri-Iftar 2026: आज इतने बजे रहेगा इफ्तार का समय, जानें 28 फरवरी के लिए क्या रहेगी सेहरी की टाइमिंग?

Sehri and Iftari Timing 2026: रमजान के महीने में लोग सच्चे मन के साथ इबादत करते हैं। इस्लामिक धर्म के लोग रमजान के महीने के सबसे पवित्र मानते हैं। इस पवित्र महीने में मुस्लिम कम्यूनिटी के लोग रोजा रखते हैं। जो लोग रोजा रखते हैं वो लोग सुबह सेहरी के बाद दिन भर कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। शाम में इफ्तार के समय में ही रोजा खोला जाता है। रमजान के महीने में लोगों को सब्र और डिसिप्लिन के साथ रहना होता है। कहा जाता है कि इस दौरान मन में किसी के लिए भी कड़वाहट नहीं लाई जाती है। वहीं इस पवित्र महीने के आखिर में ईद-उल-फितर मनाया जाता है।

फिलहाल तो रमजान के महीने में सेहरी और इफ्तारी के समय का बड़ा महत्व होता है क्योंकि इसी दौरान रोजे के शुरुआत और समापन होता है। नीचे विस्तार से समझें कि सेहरी और इफ्तार क्या होता है? साथ ही जानें कि 27 और 28 फरवरी के लिए सेहरी और इफ्तारी का समय क्या होने वाला है? इसके अलावा पूरे मार्च के लिए सेहरी और इफ्तारी के समय की डिटेल्ट भी पढ़ें-

क्या होता है सेहरी और इफ्तार?

सेहरी और इफ्तारी रमजान के महीने की सबसे महत्वपूर्ण चीजें है। सेहरी उस भोजन को कहा जाता है जो सूर्योदय से पहले खाया जाता है। इसे रोजा रखने वाले लोग ही खाते हैं। इफ्तारी वो समय जब सूरज ढलने के बाद खाना खाकर रोजा खोला जाता है। माना जाता है कि खजूर और पानी से अगर रोजा खोला जाए तो ये काफी अच्छा होता है। अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के बाद लोग भोजन करते हैं। इस्माल धर्म में माना जाता है कि सेहरी और इफ्तारी डिसिप्लिन और संयम सिखाते हैं।

27 और 28 फरवरी के लिए सेहरी और इफ्तार का समय

27 फरवरी 2026 – सेहरी सुबह 05:30 बजे, इफ्तार शाम 06:19 बजे।

28 फरवरी 2026 – सेहरी सुबह 05:29 बजे, इफ्तार शाम 06:20 बजे।

1 से 10 मार्च के लिए देखें सेहरी और इफ्तारी की टाइमिंग

1 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:28 बजे, इफ्तार शाम 06:21 बजे।

2 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:27 बजे, इफ्तार शाम 06:21 बजे।

3 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:26 बजे, इफ्तार शाम 06:22 बजे।

4 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:25 बजे, इफ्तार शाम 06:23 बजे।

5 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:24 बजे, इफ्तार शाम 06:23 बजे।

6 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:23 बजे, इफ्तार शाम 06:24 बजे।

7 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:22 बजे, इफ्तार शाम 06:24 बजे।

8 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:21 बजे, इफ्तार शाम 06:25 बजे।

9 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:20 बजे, इफ्तार शाम 06:26 बजे।

10 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:19 बजे, इफ्तार शाम 06:26 बजे।

11 से 20 मार्च के लिए देखें सेहरी और इफ्तारी का समय

11 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:17 बजे, इफ्तार शाम 06:27 बजे।

12 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:16 बजे, इफ्तार शाम 06:27 बजे।

13 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:15 बजे, इफ्तार शाम 06:28 बजे।

14 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:14 बजे, इफ्तार शाम 06:29 बजे।

15 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:13 बजे, इफ्तार शाम 06:29 बजे।

16 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:12 बजे, इफ्तार शाम 06:30 बजे।

17 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:10 बजे, इफ्तार शाम 06:30 बजे।

18 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:09 बजे, इफ्तार शाम 06:31 बजे।

19 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:08 बजे, इफ्तार शाम 06:32 बजे।

20 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:07 बजे, इफ्तार शाम 06:32 बजे।

21 से 28 मार्च के लिए देखें सेहरी और इफ्तार का टाइम

21 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:06 बजे, इफ्तार शाम 06:33 बजे।

22 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:04 बजे, इफ्तार शाम 06:33 बजे।

23 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:03 बजे, इफ्तार शाम 06:34 बजे।

24 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:02 बजे, इफ्तार शाम 06:34 बजे।

25 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:01 बजे, इफ्तार शाम 06:35 बजे।

26 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 04:59 बजे, इफ्तार शाम 06:35 बजे।

27 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 04:58 बजे, इफ्तार शाम 06:36 बजे।

28 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 04:57 बजे, इफ्तार शाम 06:37 बजे।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
Ramadan Sehri time
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने