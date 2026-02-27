Ramadan Sehri-Iftar 2026: आज इतने बजे रहेगा इफ्तार का समय, जानें 28 फरवरी के लिए क्या रहेगी सेहरी की टाइमिंग?
Ramadan Sehri and Iftaar Time Today: रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। रोजा रखने वालों के लिए सेहरी और इफ्तार का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। जानें 27 फरवरी के लिए इफ्तार का समय क्या है? साथ ही जानें 28 फरवरी की सेहरी की टाइमिंग क्या है?
Sehri and Iftari Timing 2026: रमजान के महीने में लोग सच्चे मन के साथ इबादत करते हैं। इस्लामिक धर्म के लोग रमजान के महीने के सबसे पवित्र मानते हैं। इस पवित्र महीने में मुस्लिम कम्यूनिटी के लोग रोजा रखते हैं। जो लोग रोजा रखते हैं वो लोग सुबह सेहरी के बाद दिन भर कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। शाम में इफ्तार के समय में ही रोजा खोला जाता है। रमजान के महीने में लोगों को सब्र और डिसिप्लिन के साथ रहना होता है। कहा जाता है कि इस दौरान मन में किसी के लिए भी कड़वाहट नहीं लाई जाती है। वहीं इस पवित्र महीने के आखिर में ईद-उल-फितर मनाया जाता है।
फिलहाल तो रमजान के महीने में सेहरी और इफ्तारी के समय का बड़ा महत्व होता है क्योंकि इसी दौरान रोजे के शुरुआत और समापन होता है। नीचे विस्तार से समझें कि सेहरी और इफ्तार क्या होता है? साथ ही जानें कि 27 और 28 फरवरी के लिए सेहरी और इफ्तारी का समय क्या होने वाला है? इसके अलावा पूरे मार्च के लिए सेहरी और इफ्तारी के समय की डिटेल्ट भी पढ़ें-
क्या होता है सेहरी और इफ्तार?
सेहरी और इफ्तारी रमजान के महीने की सबसे महत्वपूर्ण चीजें है। सेहरी उस भोजन को कहा जाता है जो सूर्योदय से पहले खाया जाता है। इसे रोजा रखने वाले लोग ही खाते हैं। इफ्तारी वो समय जब सूरज ढलने के बाद खाना खाकर रोजा खोला जाता है। माना जाता है कि खजूर और पानी से अगर रोजा खोला जाए तो ये काफी अच्छा होता है। अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के बाद लोग भोजन करते हैं। इस्माल धर्म में माना जाता है कि सेहरी और इफ्तारी डिसिप्लिन और संयम सिखाते हैं।
27 और 28 फरवरी के लिए सेहरी और इफ्तार का समय
27 फरवरी 2026 – सेहरी सुबह 05:30 बजे, इफ्तार शाम 06:19 बजे।
28 फरवरी 2026 – सेहरी सुबह 05:29 बजे, इफ्तार शाम 06:20 बजे।
1 से 10 मार्च के लिए देखें सेहरी और इफ्तारी की टाइमिंग
1 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:28 बजे, इफ्तार शाम 06:21 बजे।
2 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:27 बजे, इफ्तार शाम 06:21 बजे।
3 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:26 बजे, इफ्तार शाम 06:22 बजे।
4 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:25 बजे, इफ्तार शाम 06:23 बजे।
5 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:24 बजे, इफ्तार शाम 06:23 बजे।
6 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:23 बजे, इफ्तार शाम 06:24 बजे।
7 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:22 बजे, इफ्तार शाम 06:24 बजे।
8 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:21 बजे, इफ्तार शाम 06:25 बजे।
9 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:20 बजे, इफ्तार शाम 06:26 बजे।
10 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:19 बजे, इफ्तार शाम 06:26 बजे।
11 से 20 मार्च के लिए देखें सेहरी और इफ्तारी का समय
11 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:17 बजे, इफ्तार शाम 06:27 बजे।
12 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:16 बजे, इफ्तार शाम 06:27 बजे।
13 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:15 बजे, इफ्तार शाम 06:28 बजे।
14 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:14 बजे, इफ्तार शाम 06:29 बजे।
15 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:13 बजे, इफ्तार शाम 06:29 बजे।
16 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:12 बजे, इफ्तार शाम 06:30 बजे।
17 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:10 बजे, इफ्तार शाम 06:30 बजे।
18 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:09 बजे, इफ्तार शाम 06:31 बजे।
19 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:08 बजे, इफ्तार शाम 06:32 बजे।
20 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:07 बजे, इफ्तार शाम 06:32 बजे।
21 से 28 मार्च के लिए देखें सेहरी और इफ्तार का टाइम
21 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:06 बजे, इफ्तार शाम 06:33 बजे।
22 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:04 बजे, इफ्तार शाम 06:33 बजे।
23 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:03 बजे, इफ्तार शाम 06:34 बजे।
24 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:02 बजे, इफ्तार शाम 06:34 बजे।
25 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 05:01 बजे, इफ्तार शाम 06:35 बजे।
26 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 04:59 बजे, इफ्तार शाम 06:35 बजे।
27 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 04:58 बजे, इफ्तार शाम 06:36 बजे।
28 मार्च 2026 – सेहरी सुबह 04:57 बजे, इफ्तार शाम 06:37 बजे।
