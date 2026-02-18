रमजान 2026: सऊदी अरब और भारत में कब रखा जाएगा पहला रोजा? इस दिन से शुरू होगा रमजान का महीना
रमजान के पाक महीने की शुरूआत होने वाली है। हालांकि नए चांद को देखने के बाद ही सही तारीख को पता चल पाएगा। नीचे विस्तार से जानें कि सऊदी अरब और भारत में कब पहला रोजा रखा जा सकता है?
इस्लाम धर्म में रमजान का महीना सबसे खास और पवित्र माना जाता है। इस पूरे महीने में लोग इबादत करते हैं और रोजा रखते हैं। मुस्लिम कम्यूनिटी के लोग रोजा रखकर अपने अल्लाह की इबादत में डूब जाते हैं। इस्मालिक कैलेंडर के हिसाब से नवें महीने में ही रमजान होता है। हर साल नए चांद को देखकर ही रमजान के इस खूबसूरत महीने की शुरुआत होती है। इसी वजह से अलग-अलग देशों और जगहों पर इसकी तारीख अलग हो सकती है। इस साल भी लोगों के बीच कन्फ्यूजन है कि रमजान का महीना 18 या फिर 19 फरवरी से शुरू हो रहा है?
नया देखने के बाद होता है फैसला
आमतौर पर सऊदी अरब में रमजान का महीना भारत से एक दिन पहले शुरू होता है। सऊदी प्रेस एजेंसी (SPA) के अनुसार हर किसी की नजर सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल घोषणा पर रहती है। हालांकि चांद का दिखना जगह और मौसम के तरीके पर निर्भर करता है। इस घोषणा के बाद ही कई देश में रमजान की शुरुआत की पुष्टि की जाती है। कोर्ट की ओर से वहां के नागरिकों से अपील की गई है कि सभी लोग मंगलवार को आसमान में चांद का दीदार करें। उनकी ओर से बयान में कहा गया है कि जो लोग चांद देखने की क्षमता रख सकते हैं, वो लोग इसमें दिलचस्पी जरूर लें। इसके लिए हर एक इलाके में अलग-अलग समितियां बनाई गई है। इन समितियों में भाग लेकर लोग नेक काम में सहयोग कर सकते हैं। ऐसा करके लोग सवाब के हकदार बन सकते हैं। इससे हर किसी को फायदा मिलेगा।
भारत में कब शुरू होगा रमजान?
अब चांद दिखने पर ही रमजान के महीने की शुरुआत मानी जाएगी। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि सऊदी अरब में रमजान की शुरुआत 18 या फिर 19 फरवरी से हो सकती है। अगर आज रात सऊदी अरब में चांद दिख जाता है तो यहां यानी भारत में लोग पहला रोजा कल 19 तारीख को रखेंगे। अगर चांद आज नहं दिखेगा तो पहला रोजा परसों यानी 20 तारीख को रखा जाएगा। बता दें कि भारत में नए चांद को देखकर ही तय किया जाता है कि रमजान कबसे शुरू होगा। शाबान महीने की 29वीं रात को नमाज ए मगरिब के बादज चांद देखने के लिए कमेटिां आसमान में चांद को देखती हैं और ऐसे में चांद दिख जाए तो माना जाता है कि रमजान शुरू हो चुका है। चांद नहीं दिखने पर शाबान के महीने को 30 दिन पूरा किया जाता है। बता दें कि रमजान में लोग सुबह से शाम तक रोज रखते हैं। इसे इबादत, आत्मचिंतन और शांति का समय माना जाता है। इसका एकमात्र मकसद होता है कि सब्र आए और दूसरों के लिए हमदर्दी बढ़ें।
