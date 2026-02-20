Ramadan 2026 First Jumma: अपनों को खास अंदाज में भेजें रमजान के पहले जुम्मे की मुबारकबाद, पढ़ें टॉप 10 मैसेज
रमजान का महीना शुरू होते ही लोग इबादत में जुट जाते हैं। आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि जुमे की पहली रात है। ऐसे में अपने सगे-संबंधियों और करीबी दोस्तों को जुमे की मुबारकबाद खास अंदाज में दें। नीचे पढ़ें कुछ चुंनिंदा मैसेज…
Ramjan 2026: रमजान का पाक महीना अब शुरू हो चुका है। वहीं माह-ए-रमजान का पहला जुमा आज मनाया जाएगा। गुरुवार को लोगों ने पहला रोजा रखा और अब एक दिन बाद ही पहले जुमा की नमाज का मौका आ गया। इस खास दिन देश की सभी मस्जिदों में खास तैयारियां की जाती हैं। माना जा रहा है कि जुमे की नमाज के लिए पुराना बाजार जामा मस्जिद, यतीमखाना मस्जिद, नूरी मस्जिद वासेपुर, नया बाजार, वासेपुर जब्बार मस्जिद और स्टेशन रोड स्थित सबिली मस्जिद समेत कई जगहों पर बड़ी संख्या में रोजेदार पहुंचेंगे। बता दें कि रमजान बरकत और दुआओं की कबूलियत का महीना माना जाता है। इस खास मौके पर हर कोई अपने और अपनों के लिए चैन-अमन की दुआ करता है। वहीं लोग अपनों को पहले जुमा की रात की बधाई भी भेजते हैं। कुछ ऐसे ही विशेज आप नीचे देख सकते हैं, जिन्हें आप अपने करीबियों और खास दोस्तों को भेज सकते हैं।
1. रमजान के पहले जुम्मे की आप सभी को दिल से मुबारकबाद। अल्लाह इस पाक दिन के सदके आपकी हर दुआ को कबूल फरमाए। आपके गुनाहों को माफ करे और आपकी जिंदगी में सुकून, बरकत और खुशियों ले आएं। आमीन। रमजान 2026 की पहली जुमा मुबारक हो।
2. इस मुबारक पहले जुम्मे पर दुआ है कि अल्लाह आपके दिल की हर एक तमन्ना पूरी करें। वो आपकी सारी मुश्किलों को आसान बनाए और आपके हर सपने को पूरा करें। रमजान 2026 की पहली जुमा मुबारक हो।
3. रमजान का पहला जुम्मा रहमतों और मगफिरत का पैगाम लेकर आता है। अल्लाह आपके घर को अपनी रहमतों से भर दे और हर कदम पर वो आपको और आपके अपनों को अपनी हिफाजत में रखें। रमजान 2026 की पहली जुमा मुबारक हो।
4. इस पवित्र जुम्मे की नमाज और दुआएं आपके लिए कामयाबी, अमन और रौशन लेकर आए। अल्लाह आपको सेहत और सुकून अता करें। रमजान 2026 की पहली जुमा मुबारक हो।
5. रमजान के पहले जुम्मे की आपको ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह आपके रोजों, नमाजों और नेक इरादों को कबूल करें और आपको और आपकी झोली खुशियों से भर दें। रमजान 2026 की पहली जुमा मुबारक हो।
6. इस खास जुम्मे पर दुआ है कि अल्लाह आपके दिल से हर गम दूर करें। वो आपकी हर एक परेशानियों को खत्म करें और आपको हमेशा हर बुराई से महफूज रखें। रमजान 2026 की पहली जुमा मुबारक हो।
7. पहला जुम्मा मुबारक। अल्लाह आपकी रोजी रोटी में बरकत दें। आपके रिश्तों में मोहब्बत बढ़ाए और आपके घर में सदा खुशहाली कायम रखें। रमजान 2026 की पहली जुमा मुबारक हो।
8. रमजान के इस मुबारक जुम्मे पर अल्लाह की रहमतें आप पर यूं ही बरसती रहें और आपकी हर नेक कोशिश कामयाब हो। आपके अपने सफलता की सीढ़ी चढ़ें और आप हमेशा हर गम से दूर रहें। रमजान 2026 की पहली जुमा मुबारक हो।
9. रमजान का पहला जुम्मा आपके लिए नई शुरुआत का पैगाम बने। हर बुरी आदत से दूरी और हर अच्छे काम की ओर बढ़ने की ताकत मिले। रमजान 2026 की पहली जुमा मुबारक हो।
10. रमजान के इस खास जुम्मे पर अल्लाह आपकी सेहत, इज्जत और रोजी-रोटी में बेहिसाब बरकत दें और हर बला से आपकी हिफाजत करें। रमजान 2026 की पहली जुमा मुबारक हो।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें