Ramadan 2026: 18 या फिर 19 फरवरी कबसे शुरू है रमजान? जानें भारत, सऊदी अरब, यूके और यूएई की डेट्स

संक्षेप:

रमजान के महीने की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में हर कोई डेट को लेकर कन्फ्यूजन में है। कोई कह रहा है कि रमजान की शुरुआत 18 फरवरी से हो रही है तो कोई 19 फरवरी बता रहा है। जानें आखिर भारत समेत सऊदी अरब, यूके और यूएई में किस दिन रमजान का पहला रोजा रखा जाएगा?

Feb 04, 2026 11:13 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Ramadan 2026 Date: इस्लाम धर्म में रमजान के महीने को सबसे खास और पवित्र कहा जाता है। ये पूरे महीने चलता है। इस दौरान मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रोजा रखकर अपने अल्लाह की इबादत करते हैं। इस्लामिक कैलेंडर में ये नौवां महीना होता है। रमजान के पाक महीने की शुरुआत होने वाली है और जैसे-जैसे ये इस्लामिक महीना करीब आता जाता है, लोग रोजा, नमाज के साथ-साथ इबाबत की तैयारियों में जुट जाते हैं। बता दें कि रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत हमेशा नए चांद को देखने के बाद ही होती है। यही वजह है कि अलग-अलग देश और इलाके में इसकी शुरुआत की तारीख हमेशा अलग होती है। अब हर किसी के मन में सवाल है कि इस साल रमजान 18 फरवरी से शुरु होगा फिर 19 फरवरी से?

जानें रमजान की सही तारीख

इस्लामिक चंद्र कैलेंडर से रमजान के महीने का पता किया जाता है। अलग-अलग जगहों पर चांद अलग समय पर दिखता है और इसी वजह से रमजान के शुरु होने की तारीख के साथ-साथ ईद उल फितर मनाने के दिन में भी फर्क होता है। इस साल रमजान की शुरुआत 19 फरवरी 2026 से होने की पूरी संभावना है। हिंदुस्तान टाइम्स को ये जानकारी एमिरेट्स एस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटी की ओर से मिली है।

इस साल रोजा रखना होगा आरामदायक

इस संस्था के हिसाब से 18 फरवरी की शाम को ही रमजान 1447 हिजरी का चांद दिखने के बाद रमजान के महीने की शुरुआत हो जाएगी। इस संस्था के अध्यक्ष इब्राहीम अल-जरवान ने हिंदुस्तान टाइम्स को दी गई जानकारी में कहा है कि इस साल रोजे रखने का समय लोगों के लिए काफी आरामदायक रहने वाला है। शुरुआत में रोजा लगभग 12 घंटे 45 मिनट के लिए होगा। जैसे-जैसे मौसम बसंत की ओर बढ़ता जाएगा ये धीरे-धीरे लंबा होता जाएगा।

अलग-अलग देशों का टाइमटेबल

इंटरनेशनल एस्ट्रॉनॉमी सेंटर और एमिरेट्स एस्ट्रॉनॉमी सोसायटी की खगोलीय गणना के आधार पर इस साल रमजान की शुरुआत को लेकर बुधवार और गुरुवार यानी 18 और 19 फरवरी के बीच असमंजस हो सकता है। दरअसल 17 फरवरी को नया चांद दोपहर के बाद बनेगा लेकिन ज्यादातर इलाकों में उसके दिखने की संभावना कम ही मानी जा रही है। जैसे कि यूएई में चांद सूरज डूबने से सिर्फ 1 मिनट पहले ही अस्त हो जाएगा। इसी वजह से बुधवार यानी 18 फरवरी को शाबान महीने का आखिरी दिन माना जा सकता है। वहीं गुरुवार यानी 19 फरवरी से यूएई और इसके आसपास के देशों में रोजे की शुरुआत की संभावना है। जानकारी अनुसार सऊदी अरब और लंदन में रमजान की शुरुआत 19 फरवरी को हो सकती है और ईद उल फितर 20 मार्च को मनाए जाने की संभावना है। वहीं न्यूयॉर्क में रमजान की शुरुआत 19 फरवरी से ही होगी लेकिन यहां पर ईद उल फितर 20-21 मार्च को पड़ सकता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए फेंगशुई विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

