रमा एकादशी व्रत आज, इस विधि से करें पूजा, जानें शुभ मुहूर्त, पारण टाइम और उपाय

संक्षेप: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का खास महत्व होता है। इन तिथियों पर व्रत रखने से न सिर्फ पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं

Fri, 17 Oct 2025 07:14 AM
हिंदू पंचांग के अनुसार, हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का खास महत्व होता है। इन तिथियों पर व्रत रखने से न सिर्फ पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस साल रमा एकादशी 17 अक्टूबर, 2025 को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से आर्थिक संकट या करियर में रुकावट का सामना कर रहा है, तो रमा एकादशी का व्रत उसके लिए बेहद फलदायी साबित होता है। मां लक्ष्मी की कृपा से घर में धन और सौभाग्य का वास होता है।

रमा एकादशी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त

रमा एकादशी तिथि शुरू: 16 अक्टूबर 2025, रात 09:15 बजे

रमा एकादशी तिथि समाप्त: 17 अक्टूबर 2025, रात 08:55 बजे

व्रत रखने का दिन: शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025

ब्रह्म मुहूर्त 04:43 ए एम से 05:33 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:08 ए एम से 06:23 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:29 पी एम

विजय मुहूर्त 02:01 पी एम से 02:46 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:49 पी एम से 06:14 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:49 पी एम से 07:05 पी एम

अमृत काल 11:26 ए एम से 01:07 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:41 पी एम से 12:32 ए एम, अक्टूबर 18

पारण का शुभ समय: 18 अक्टूबर 2025, सुबह 6:35 बजे से 8:40 बजे तक

रमा एकादशी पूजा विधि-

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें।

पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु तथा मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें।

जल, चावल, फूल, तुलसी पत्र और दीपक से पूजा आरंभ करें।

भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीले फूल चढ़ाएं, और मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।

धूप-दीप जलाकर “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें।

मां लक्ष्मी से धन, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करें।

दिनभर व्रत रखें, फलाहार करें या निर्जला व्रत का पालन करें।

शाम के समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती करें और परिवार की खुशहाली की कामना करें।

एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सुबह करें।

रमा एकादशी का महत्व

धार्मिक मान्यता है कि इस दिन का व्रत रखने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।

यह व्रत मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने और आर्थिक स्थिरता पाने का सर्वोत्तम उपाय माना गया है।

रमा एकादशी को व्रत रखने वाला व्यक्ति जीवन में धन-संपत्ति और सुख-शांति का अनुभव करता है।

रमा एकादशी के उपाय

इस दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और पीले फल अर्पित करें।

मां लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला चढ़ाएं और "श्रीसूक्त" का पाठ करें।

तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और मनोकामना मांगें।

किसी जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र दान करें।

घर के मंदिर में कुंकुम, अक्षत और मीठा भोग लगाएं, इससे धनवृद्धि होती है।

रमा एकादशी व्रत का फल

रमा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

इस व्रत से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, पारिवारिक तनाव कम होते हैं, और व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति भी मिलती है।

