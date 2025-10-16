धनतेरस के दिन किया जाएगा रमा एकादशी व्रत का पारण? जान लें डेट, व्रत खोलने का मुहूर्त व विधि

संक्षेप: Rama Ekadashi Vrat Paran Time: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना अत्यंत शुभ माना गया है। जानें रमा एकादशी व्रत का पारण धनतेरस के दिन किया जाएगा। जानें रमा एकादशी व्रत पारण का समय।

Rama Ekadashi Vrat Paran Muhurat 2025: हिंदू धर्म में हर महीने दो एकादशी व्रत किए जाते हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी व्रत किया जाता है। रमा एकादशी व्रत 17 अक्टूबर को है और एकादशी व्रत का पारण 18 अक्टूबर, शनिवार को किया जाएगा। 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार भी मनाया जाएगा। एकादशी व्रत के समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर न करना पाप के समान होता है। जानें धनतेरस के दिन रमा एकादशी व्रत पारण का क्या है शुभ मुहूर्त व विधि।

एकादशी तिथि कब से कब तक: हिंदू पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 16 अक्तूबर को सुबह 10 बजकर 35 मिनट पर शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन 17 अक्तूबर को सुबह 11 बजकर 12 मिनट पर होगा।

रमा एकादशी व्रत पारण मुहूर्त 2025: रमा एकादशी व्रत का पारण 18 अक्टूबर, शनिवार को किया जाएगा। रमा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 06 बजकर 24 मिनट से सुबह 08 बजकर 41 मिनट तक रहेगा। एकादशी व्रत पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 12 बजकर 18 मिनट है। कहते हैं कि अगर किन्हीं कारणों से कोई सुबह के समय एकादशी व्रत का पारण न कर पाएं, तो उसे दोपहर के बाद व्रत खोलना चाहिए।

एकादशी व्रत पारण की विधि: एकादशी व्रत पारण के लिए द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल युक्त पंचामृत या अन्य सात्विक चीजों का भोग लगाएं। व्रत पारण के लिए तुलसी दल खाना भी शुभ माना गया है। पारण के लिए सात्विक भोजन जैसे फल, दूध या दही आदि का सेवन करें।