Rama Ekadashi Vrat on 17 October 205 know puja vidhi shubh muhurat upay arti know everything

रमा एकादशी कल, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, उपाय, आरती से लेकर सबकुछ

संक्षेप: Rama Ekadashi Vrat : हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है। हर महीने दो बार एकादशी होती हैं। एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है।

Thu, 16 Oct 2025 01:18 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
रमा एकादशी कल, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, उपाय, आरती से लेकर सबकुछ

Rama Ekadashi Vrat : हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है। हर महीने दो बार एकादशी होती हैं। एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। रमा एकादशी पर विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा-आराधना करना शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत करने से मनोकामना पूरी होती है और घर में सुख-समृद्धि आती है। इस साल रमा एकादशी 17 अक्टूबर 2025 को है।

मुहूर्त-

एकादशी तिथि प्रारम्भ - अक्टूबर 16, 2025 को 10:35 ए एम बजे

एकादशी तिथि समाप्त - अक्टूबर 17, 2025 को 11:12 ए एम बजे

पारण (व्रत तोड़ने का) समय - 06:24 ए एम से 08:41 ए एम

पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय - 12:18 पी एम

शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 04:42 ए एम से 05:32 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:07 ए एम से 06:22 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:29 पी एम

विजय मुहूर्त 02:01 पी एम से 02:47 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:50 पी एम से 06:15 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:50 पी एम से 07:06 पी एम

अमृत काल 11:03 ए एम से 12:42 पी एम

निशिता मुहूर्त 11:42 पी एम से 12:32 ए एम, अक्टूबर 17

एकादशी व्रत पूजा-विधि

सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें।

घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें।

भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें।

उन्हें पुष्प और तुलसी के पत्ते अर्पित करें।

संभव हो तो व्रत रखें।

भगवान की आरती करें।

भगवान को सात्विक भोग लगाएं। तुलसी का भोग जरूर शामिल करें।

माता लक्ष्मी की भी पूजा करें।

दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें।

पूजा सामग्री की लिस्ट

श्री विष्णु जी की मूर्ति या चित्र

पुष्प

नारियल

सुपारी

फल

लौंग

धूप

दीपक और घी

पंचामृत

अक्षत

तुलसी पत्ता

चंदन

मिठाई

उपाय-

दान-पुण्य करें- रमा एकादशी पर गरीबों, बच्चों या जरूरतमंदों को दान दें। दान से घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है।

तुलसी की पूजा- तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय होती हैं। एकादशी पर तुलसी माता की विधि-विधान से पूजा करें।

आरती- भगवान विष्णु जी की आरती...

ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे।

भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे॥

जो ध्यावै फल पावै, दुख बिनसे मन का।

सुख-संपत्ति घर आवै, कष्ट मिटे तन का॥ ॐ जय...॥

मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी।

तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी॥ ॐ जय...॥

तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी॥

पारब्रह्म परेमश्वर, तुम सबके स्वामी॥ ॐ जय...॥

तुम करुणा के सागर तुम पालनकर्ता।

मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥ ॐ जय...॥

तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।

किस विधि मिलूं दयामय! तुमको मैं कुमति॥ ॐ जय...॥

दीनबंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे।

अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे॥ ॐ जय...॥

विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा।

श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा॥ ॐ जय...॥

तन-मन-धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा।

तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा॥ ॐ जय...॥

जगदीश्वरजी की आरती जो कोई नर गावे।

कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे॥ ॐ जय...॥

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
