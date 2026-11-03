रमा एकादशी चिंतामणि और कामधेनू के समान सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली, अगले दिन गोवत्स द्वादशी
रमा एकादशी का पर्व इस साल 5 नवंबर को मनाया जाएगा। इसके अगले दिन गोवत्स द्वादशी भी है। आइए जानें इस व्रत के बारे में
इस साल रमा एकादशी व्रत 5 नवंबर को मनाया जाएगा। आचार्य पंडित प्रकाश जोशी के अनुसार एकादशी तिथि सुबह 10:10 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी शुरू होगी। आपको बता दें कि इस साल रमा एकादशी 5 नवंबर को और गोवत्स द्वादशी 6 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा। दरअसल एकादशी का व्रत उस दिन करना शुभ होता है जब द्वादशी तिथि एकादशी में लग रही हो। एकादशी उस दिन नहीं मानाया जाता है जब दशमी तिथि उसमें लग रही हो। कार्तिकके कृष्णपक्षमें जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है, वह रमा के नामसे विख्यात है। रमा परम उत्तम है ओर बड़े-बड़े पापों को हरने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी का जो व्रत रखता है, वो सभी कामनाओं की पूर्ति कर लेता है और अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह एकादशी चिन्तामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली है। दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पापनाशक माहात्म्य है। इसलिए इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस एकादशी में माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इससे श्रीहरि और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा मिलती है। आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से योग बन रहे हैं और गोत्स द्वादशी क्यों मनाई जाती है।
इस दिन कौन से योग बन रहे हैं?
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। आपको रमा माता लक्ष्मी का एक नाम है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा है। इसके अगले दिन गोवत्स द्वादशी मनाई जाती है। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का भी संयोग भी रहेगा। इसके अलावा इस दिन सुबह 5:09 बजे तक और बालव करण सुबह 10:36 बजे तक रहेगा। चंद्रमा सुबह 9:34 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे, इसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
कब है गोवत्स द्वादशी
गोवत्स द्वादशी पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन संतान की कामना करने वाले दंपत्ति गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। आपको बता दें कि इस दिन लोग सुख समृद्धि के लिए गाय की पूजा करते हैं। इस दिन गाय और बछड़े को स्नान कराना और तिलक लगाना और चारा खिलाना शुभ माना जाता है। वैसे भी गाय की पूजा से धन और समृद्धि आती है।
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