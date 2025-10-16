एकादशी कब है, जानें रमा एकादशी पर क्या दान करें और कहां दीप जलाएं

संक्षेप: Ekadashi kab hai: इस साल रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। रमा एकादशी के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु औ मां लक्ष्मी की कृुपा होती है। आइए जानें इस दिन क्या दान करना चाहिए और कहां दीप जलाना चाहिए।

कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इस बार रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को किया जाएगा। रमा एकादशी के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु औ मां लक्ष्मी की कृुपा होती है। इस बार रमा एकादशी ब्रह्म योग में मनाई जाएगी। रमा एकादशी के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी लग रहा है। एकादशी की रात जागरण करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक में सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। कार्तिक में विशेष रूप से दीपदान करने से बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में भूमि पर शयन करने से परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी 2 नवंबर को होगी, इस दिन देवों को जगाया जाता है। इस दिन सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा इस भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा से मनचाहा वरदान मिलता है। आइए जानें इस दिन क्या दान करना चाहिए और कहां दीप जलाना चाहिए।

एकादशी पर क्या दान करना चाहिए

एकादशी के दिन कपड़े अनाज आदि का दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कपड़ा, छाता का दान भी आपको लाभ देता है। कुछ भी ना क सकें, तो द्वादशी के दिन पारण करने के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें कपड़े आदि दान करें।

एकादशी पर कहां जलाना चाहिए दीपक पंचांग के मुताबिक कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की 16 अक्तूबर को सुबह 10 बजकर 35 मिनट से लेकर 17 अक्तूबर को सुबह 11 बजकर 12 मिनट तक रहेगी। इस दिन शाम के समय तुलसी पर खास तौर पर दीपक जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन तुलसी की पूजा से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इसके अलावा इस इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है पीपल में तीनों देवों का वास होता है। इसके साथ ही अपने अपने घर की चौखट पर भी इस दिन दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है।