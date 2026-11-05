Rama Ekadashi: रमा एकादशी पूजा कितने बजे से करें? जानें सुबह से शाम के मुहूर्त और उपाय
Rama Ekadashi 2026 Muhurat Ekadashi Pooja Time: रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा- व्रत करने से पापों का नाश होता है। ऐसे में आइए जानते हैं रमा एकादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक के पूजा के शुभ मुहूर्त, विधि और उपाय -
Rama Ekadashi 2026 Muhurat, रमा एकादशी 2026 : इस साल नवंबर महीने में रमा एकादशी का व्रत और पूजा की जाएगी। उदया तिथि में एकादशी का व्रत 5 नवंबर के दिन रखा जाएगा। इस दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, 5 नवंबर 2026 की सुबह 10 बजकर 35 मिनट तक एकादशी की तिथि रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। मान्यता के अनुसार, रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा- व्रत करने से पापों का नाश होता है। ऐसे में आइए जानते हैं रमा एकादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक के पूजा के शुभ मुहूर्त, विधि और उपाय -
रमा एकादशी पूजा कितने बजे से करें? जानें सुबह से शाम के मुहूर्त और उपाय
रमा एकादशी के दिन पूजा के सुबह-शाम के मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:52 से 05:44 बजे तक
- प्रातः सन्ध्या- सुबह 05:18 से 06:36 बजे तक
- अभिजित मुहूर्त- सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक
- विजयमुहूर्त- दोपहर 01:54 बजे से दोपहर 02:38 बजे तक
- गोधूलि मुहूर्त- शाम 05:33 बजे से शाम 05:59 बजे तक
- सायाह्न सन्ध्या- शाम 05:33 बजे से 06:52 बजे तक
- अमृत काल- शाम 08:36 बजे से रात 10:13 बजे तक
- निशिता मुहूर्त- रात 11:39 बजे से रात 12:31, 06 नवंबर
चौघड़िया मुहूर्त
- शुभ - उत्तम सुबह 06:36 बजे से 07:58 बजे
- चर - सामान्य सुबह 10:42 बजे से दोपहर 12:04 बजे
- लाभ - उन्नति दोपहर 12:04 बजे से दोपहर 01:27 बजे
- अमृत - सर्वोत्तम शाम 05:33 बजे से शाम 07:11 बजे
- चर - सामान्य शाम 07:11 बजे से शाम 08:49 बजे
रमा एकादशी की पूजा कब न करें?
राहुकाल 01:27 पी एम से 02:49 पी एम
रमा एकादशी को क्या उपाय करें?
रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ अर्पित करें। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। अगले दिन इस गांठ को अपने तिजोरी या पर्स में लाल कपड़े में बांधकर रखें। इससे आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं।
रमा एकादशी पूजा कैसे करें?
1. स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें
2. भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें
3. विष्णु जी का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें
4. विष्णु भगवान को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें
5. मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें
6. संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें
7. रमा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें
8. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय या ॐ विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें
9. पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें
10. विष्णु जी को तुलसी दल सहित भोग लगाएं
11. अंत में क्षमा प्रार्थना करें
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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