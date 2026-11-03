4 नवंबर को सुबह 11:03 बजे से लगेगी एकादशी तिथि, कल या परसों रमा एकादशी व्रत रखना कब उत्तम?
Rama Ekadashi 2026 Vrat Date: हिंदू धर्म में रमा एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन प्रभु नारायण की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
Rama Ekadashi kab hai 2026: हिंदू धर्म में दिवाली पहले एकादशी या ग्यारस तिथि पर रमा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल एकादशी तिथि दो दिन होने के कारण लोगों के बीच रमा एकादशी व्रत की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजकर 03 मिनट पर प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 5 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजकर 35 मिनट पर हो जाएगा। दो दिन एकादशी तिथि रहने के कारण कुछ लोग व्रत की तारीख 4 नवंबर और कुछ 5 नवंबर को एकादशी तिथि का मान्य बता रहे हैं। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से रमा एकादशी व्रत कब और क्यों रखना रहेगा उत्तम।
5 नवंबर को व्रत रखना रहेगा उत्तम
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि हिंदू धर्म में आमतौर पर व्रत या कोई भी त्योहार उदया तिथि के आधार पर मनाया जाता है। उदया तिथि का अर्थ है कि सूर्योदय के समय उस तिथि का व्याप्त होना। 4 नवंबर 2026 को एकादशी तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान नहीं रहेगी, जबकि ऐसा 5 नवंबर को मिल रहा है। इसलिए उदया तिथि में रमा एकादशी व्रत 5 नवंबर 2026 को रखा जाएगा। उदया तिथि में सूर्योदय के साथ जो तिथि विद्यमान होती है, उसका ही मान्य पूरे दिन रहता है। रमा एकादशी व्रत का पारण 6 नवंबर 2026 को किया जाएगा।
रमा एकादशी पूजन का उत्तम मुहूर्त:
रमा एकादशी पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05 बजे से सुबह 05 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12 बजकर 26 मिनट तक रहेगा। शाम के समय पूजन का गोधूलि मुहूर्त शाम 05:33 बजे से शाम 05:59 बजे तक रहेगा।
रमा एकादशी व्रत पारण का समय:
रमा एकादशी व्रत का पारण 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 06:37 बजे से सुबह 08:48 बजे तक रहेगा। एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के अंदर व्रत का पारण नहीं करना पाप के समान होता है।
रमा एकादशी व्रत का महत्व:
'रमा' मां लक्ष्मी का ही एक नाम है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। यह व्रत धन और सुख-समृद्धि प्रदान करता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से दरिद्रता दूर होती है और पापों का नाश होता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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