रमा एकादशी कब है, जानें तिथि, दिन और व्रत पारण का समय
Rama Ekadashi 2026 date Kartik Ekadashi : रमा एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रमा एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं।
Kartik Ekadashi kab hai Rama Ekadashi 2026, रमा एकादशी 2026 : इस साल नवंबर के महीने में पड़ने वाली पहली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाएगा। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनायी जाएगी। इस दिन विष्णु भगवान की विधिवत आराधना की जाती है। रमा एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है। मान्यताओं के अनुसार, रमा एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसलिए आइए जानते हैं इस साल रमा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत पारण का समय-
रमा एकादशी कब है, जानें तिथि, दिन और व्रत पारण का समय
कब है रमा एकादशी?
इस साल रमा एकादशी गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार, 4 नवंबर 2026 के दिन सुबह में 11:03 बजे से एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जो 05 नवंबर के दिन सुबह में 10 बजकर 35 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि में 5 नवंबर 2026 के दिन रमा एकादशी का व्रत रख सकते हैं।
रमा एकादशी के व्रत का पारण कब होगा?
सूर्योदय के बाद रमा एकादशी के व्रत का पारण 6 नवंबर के दिन किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि सुबह में 10 बजकर 30 मिनट तक रहेगी। रमा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक माना गया है।
रमा एकादशी के दिन पूजा कैसे करें?
- स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें
- भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें
- प्रभु का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें
- अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें
- मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें
- संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें
- रमा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें
- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें
- पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें
- प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं
- अंत में क्षमा प्रार्थना करें
रमा एकादशी के दिन क्या उपाय करें?
रमा एकादशी के दिन श्री विष्णु चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है।
रमा एकादशी पर पढ़ें विष्णु भगवान की स्तुति
॥ विष्णु शान्ताकारं मंत्र ॥
शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम् ।
लक्ष्मीकांत कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्व लौकेक नाथम् ॥
यं ब्रह्मा वरुणैन्द्रु रुद्रमरुत: स्तुन्वानि दिव्यै स्तवैवेदे: ।
सांग पदक्रमोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगा: ।
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यति यं योगिनो
यस्यातं न विदु: सुरासुरगणा दैवाय तस्मै नम: ॥
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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