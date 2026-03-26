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Ram navami wishes in hindi: भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी, इन चौपाईयों से दें रामनवमी की शुभकामनाएं

Mar 26, 2026 11:50 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Ram janmotsav ki hardik shubhkamnayein: रामनवमी उदया तिथि में कल हैं, कहीं-कहीं आज भी रामनवमी मनाई जा रही है। आपको बता दें कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम का जन्म राजा दशरथ के घर हुआ था। भगवान राम को मर्यादा पु्रुषोत्तम कहा जाता है।

Ram navami wishes in hindi: भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी, इन चौपाईयों से दें रामनवमी की शुभकामनाएं

11. रामनवमी उदया तिथि में कल हैं, कहीं-कहीं आज भी रामनवमी मनाई जा रही है। आपको बता दें कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम का जन्म राजा दशरथ के घर हुआ था। भगवान राम को मर्यादा पु्रुषोत्तम कहा जाता है। अपने माता -पिता के वो आज्ञाकारी थे, कि उनकी इच्छा के लिए वो 14 वर्ष के वनवास को गए थे। ऐसे ही अयोध्या नरेश भगवान राम के बारे में जानना है, तो आपको रामचरितमान की इन चौपाईयों को जरूर जानना चाहिए और भगवान राम की इन चौपाईंयो को दूसरों को भी भेजें। आपको बता दें कि भगवान राम की भक्ति से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको सही मार्ग मिलेगा। इसके साथ ही आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। ऐसे प्रभु श्री राम को बार-बार प्रणाम है। -

  1. मंगल भवन अमंगल हारी,

द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी,

राम सिया राम, सिया राम,

जय जय राम।

2. श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवभय दारुणम।

नवकंज लोचन, कंज मुख, कर कंज, पद कंजारुणम।

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Happy Ram Navami 2026

3. भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी।

हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी।।

Happy Ram Navami 2026

4. अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर ।

काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन।।

Happy Ram Navami 2026

5.कहु तात अस मोर प्रनामा। सब प्रकार प्रभु पूरनकामा ॥

दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी॥

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Happy Ram Navami 2026

6. होइहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तर्क बढ़ावै साखा ॥

अस कहि लगे जपन हरिनामा । गईं सती जहँ प्रभु सुखधामा ॥

Happy Ram Navami 2026

7. जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं। सुख संपति नाना बिधि पावहिं॥

सुर दुर्लभ सुख करि जग माहीं। अंतकाल रघुपति पुर जाहीं॥2॥

Happy Ram Navami 2026

8. रामभक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, वो दुखी नहीं कहलाएगा

Happy Ram Navami 2026

9. जिसके हृदय में प्रभु राम की भक्ति बसती है,

वो काम, क्रोध और लोभ इन चीजों से हमेशा दूर रहता है,

Happy Ram Navami 2026

10. गुणवान तुम बलवान तुम,

अपने भक्तों के दुखों को करते दूर तुम

हनुमान तुम, आज्ञाकारी तुम, मर्यादा पुर्षोत्तम तुम

हमको भी दो वरदान, हर मुश्किल को कर दो आसान तुम

Happy Ram Navami 2026

11. निकली है सज धज के राम जी की सवारी,

लीला है सदा राम जी की न्यारी न्यारी,

कर लो भजन राम नाम का, सबसे प्यारा, सबसे हितकारी

Happy Ram Navami 2026

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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