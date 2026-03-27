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Ram Navami 2026 Wishes: राम नवमी पर शुभकामनाएं भेजने के लिए पढ़ें ये 10 लेटेस्ट मैसेज, व्हाट्सएप के लिए हैं बेस्ट

Mar 27, 2026 04:47 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Ram Navami Wishes: आज राम नवमी है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर ही भगवान राम का जन्म हुआ था। इस खास मौके पर लोग अपनों को बधाई संदेश भेजते हैं। राम नवमी पर भेजने के लिए पढ़ें 10 यूनीक और लेटेस्ट बधाई संदेश।

Ram Navami 2026 Wishes: राम नवमी पर शुभकामनाएं भेजने के लिए पढ़ें ये 10 लेटेस्ट मैसेज, व्हाट्सएप के लिए हैं बेस्ट

Ram Navami Wishes in Hindi: आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज राम नवमी की पूजा की जाएगी। हालांकि नवमी तिथि का आरंभ एक दिन पहले यानी 26 मार्च को ही हो गया था। ऐसे में कुछ लोगों ने कल राम नवमी मनाई है तो वहीं कुछ लोग आज इसकी पूजा करेंगे। माना जाता है कि आज के ही दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। इस खास मौके पर लोग अपनों को खास अंदाज में बधाई देते हैं। अगर आप भी वाट्सएप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को राम नवमी की बधाई देने की सोच रहे हैं तो नीचे पढ़ें अब तक के लेटेस्ट मैसेज।

यहां पढ़ें राम नवमी 2026 के लिए लेटेस्ट मैसेज

1. राम जी की कृपा से आप मुस्काए,

हर मुश्किल से आसान राह मिल जाए।

घर में हमेशा जले खुशियों का दीप,

राम नवमी पर हर सपना पूरा हो चले।।

आपको राम नवमी 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

2. राम नाम से दिल को आराम मिले,

जीवन में हर काम का सही परिणाम मिले।

सुख-समृद्धि से भर जाए आपका घर,

राम नवमी पर खुशियों का वरदान मिले।।

आपको राम नवमी 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

3. राम जी की महिमा निराली है,

हर दिल में उनसे ही दीवाली है।

आपके जीवन में खुशियां भर जाएं,

राम नवमी आई मंगलमय वाली है।।

आपको राम नवमी 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

4. सच्चाई की राह सिखाते हैं भगवान राम,

हर दुख को दूर भगाते हैं राम।

आपके जीवन में आज से बस खुशियां हो,

हर दिल में बस जाते हैं राम।।

आपको राम नवमी 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

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5. श्रीराम का नाम है सबसे प्यारा,

हर दुख में देता है ये हमें सहारा।

आपके घर में खुशियों की बरसात हो,

भगवान राम से बने आज सुख का किनारा।।

आपको राम नवमी 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

6. राम जी की ज्योति से मन उजियारा हो,

हर दिन आपका ऐसा ही प्यारा हो।

सफलता कदम चूमे हर पल आपके,

जीवन में खुशियों का सितारा हो।।

आपको राम नवमी 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

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7. मर्यादा का पाठ सिखाते हैं राम,

प्रेम और सत्य बतलाते हैं राम।

आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे,

हर संकट से बचाते हैं राम।।

आपको राम नवमी 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

Chaitra Navratri Ashtami Navami 2026

8. राम जी की कृपा सदा बनी रहे,

हर खुशी आपके संग बनी रहे।

दुख पास भी आने से डर जाएं,

राम नवमी पर आप डटे रहे।।

आपको राम नवमी 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

9. राम नाम में जादू निराला है,

हर दिल को देता ये उजाला है।

आपके जीवन में खुशियां ही आए,

दिन आज राम नवमी वाला है।।

आपको राम नवमी 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

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10. राम जी का आशीर्वाद आपके साथ रहे,

आज से जिंदगी में हर खुशी आपके पास रहे।

जीवन में अबसे कभी न आए आपके अंधेरा,

सदा उजाला आपके आसपास ही यूं ही रहे।।

आपको राम नवमी 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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