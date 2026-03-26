Ram Navami 2026 Wishes: राम नवमी पर दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजने के लिए पढ़ें 20 लेटेस्ट SMS, 11वीं वाली है खास
Ram Navami Latest Wishes: राम नवमी 27 मार्च, शुक्रवार के दिन मनाई जा रही है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि का समापन हो रहा है। इस खास मौके पर अपनों को बधाई भेजने के लिए नीचे पढ़ें अब तक के लेटेस्ट विशेज।
Ram Navami 2026 Wishes in Hindi: हिंदू धर्म में राम नवमी की पूजा का विशेष महत्व है। 27 मार्च को राम नवमी मनाई जाएगी। हालांकि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी की शुरुआत 26 मार्च से हो चुकी है। नवमी तिथि की शुरुआत आज सुबह 10:48 बजे से हो चुकी है। इस तिथि का समापन 27 मार्च की सुबह हो जाएगा। राम नवमी पर लोग भगवान राम को पूजते हैं। इसी के साथ घर में हवन भी करवाया जाता है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि समापन भी होता है। राम नवमी के खास मौके पर लोग अपनों को बधाई संदेश भेजते हैं। अगर आप भी अपनों को भेजने के लिए राम नवमी के लेटेस्ट मैसेज ढूंढ रहे हैं तो नीचे डालें एक नजर-
यहां पढ़ें राम नवमी 2026 के लिए लेटेस्ट मैसेज-
1. राम नाम की लौ दिल में जला लो,
दिल में भगवान का नाम सजा लो।
आपको और आपके परिवार को राम नवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
2. जहां-जहां गूंजे जय श्रीराम का नाम,
उस जगह बसता है सुख, शांति और धाम।
आपको और आपके परिवार को राम नवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
3. राम नाम से सुंदर हो जाएगा संसार,
सुबह शाम बस नाम लो बार-बार।
आपको और आपके परिवार को राम नवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
4. मन में बसाओ श्रीराम का विचार,
खुशियों से भर जाएगा आपका संसार।
आपको और आपके परिवार को राम नवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
5. आज राम नवमी का पावन संदेश है यही,
सत्य के रास्ते पर मिलकर चलो सभी।
आपको और आपके परिवार को राम नवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
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6. राम का नाम है सबसे प्यारा,
आखिर में यही बनता है जीवन का सहारा।
आपको और आपके परिवार को राम नवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
7. जिस जगह होता है राम का सम्मान,
वहीं बसता है दिल का सच्चा इंसान।
आपको और आपके परिवार को राम नवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
8. श्री राम की मन से कर लो भक्ति,
जीवन के हर राह पर मिलेगी सच्ची शक्ति।
आपको और आपके परिवार को राम नवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
9. राम नवमी का दिन होता है खास,
भर दे जीवन में एक नई आस।
आपको और आपके परिवार को राम नवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
10. श्रीराम का नाम जो दिल से पुकारे,
उसके जीवन में खुशियों के सज जाएं सितारे।
आपको और आपके परिवार को राम नवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
11. राम नाम लेकर बन जाओ महान,
सिखाता है जीने का हमें सही ज्ञान।
आपको और आपके परिवार को राम नवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
12. जय श्रीराम की पावन ध्वनि,
भर दे जीवन में खूबसूरत रोशनी।
आपको और आपके परिवार को राम नवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
13. जब श्री राम की कृपा होती है,
तब मुश्किल राह भी आसान होती है।
आपको और आपके परिवार को राम नवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
14. राम नवमी की आई है पावन घड़ी,
घर आएं आपके खुशियां बड़ी-बड़ी।
आपको और आपके परिवार को राम नवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
15. राम नाम का जो करे जाप,
मिट जाए उसकी जिंदगी के संताप।
आपको और आपके परिवार को राम नवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
16. राम की राह पर चलकर बनो महान,
जीवन में यही आगे आएगा काम।
आपको और आपके परिवार को राम नवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
17. जहां-जहां श्रीराम का होता है ध्यान,
भगवान के आशीर्वाद से मिलता है खूब सम्मान।
आपको और आपके परिवार को राम नवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
18. राम का नाम है अमृत समान,
बना देता है पल भर में जीवन महान।
आपको और आपके परिवार को राम नवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
19. रोज लो जय श्रीराम का नाम,
बनते जाएंगे आपके हर एक काम।
आपको और आपके परिवार को राम नवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
20. आज आपको राम जी का आशीर्वाद मिले,
घर-आंगन में आपके खुशियों के फूल खिले।
आपको और आपके परिवार को राम नवमी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें