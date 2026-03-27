Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राम नवमी 2026: आज अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक, जानें कब होगा, कैसे दिखेगा और कहां देखें LIVE

Mar 27, 2026 09:57 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

राम नवमी के मौके पर आज अयोध्या में माहौल अलग ही नजर आ रहा है। सुबह से ही राम मंदिर के आसपास भीड़ बढ़ने लगी है और लोग जन्मोत्सव के साथ सूर्य तिलक को लेकर भी काफी उत्साहित हैं। हर साल की तरह इस बार भी रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा।

राम नवमी 2026: आज अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक, जानें कब होगा, कैसे दिखेगा और कहां देखें LIVE

राम नवमी के मौके पर आज अयोध्या में माहौल अलग ही नजर आ रहा है। सुबह से ही राम मंदिर के आसपास भीड़ बढ़ने लगी है और लोग जन्मोत्सव के साथ सूर्य तिलक को लेकर भी काफी उत्साहित हैं। हर साल की तरह इस बार भी रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा, जिसे देखने के लिए देशभर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। कई लोग सुबह से ही मंदिर परिसर के आसपास जगह बना रहे हैं ताकि इस पल को करीब से देख सकें।

कब होगा सूर्य तिलक

आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास सूर्य तिलक होने की संभावना है। यही वो समय माना जाता है जब सूर्य की किरणें सीधी दिशा में आती हैं। पूरा दृश्य कुछ मिनटों तक ही रहता है, लेकिन यही सबसे खास पल होता है। मंदिर में इसी समय के आसपास जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, इसलिए माहौल और ज्यादा भक्ति से भर जाता है।

कैसे होता है ये पूरा आयोजन- सूर्य तिलक कोई आम पूजा जैसा नहीं होता। इसके लिए मंदिर में पहले से खास इंतजाम किए गए हैं। ऊपर की तरफ से सूर्य की रोशनी को अंदर तक लाने के लिए दर्पण और लेंस लगाए गए हैं। जब सही समय आता है, तो इन्हीं के जरिए किरणें सीधे गर्भगृह तक पहुंचती हैं और रामलला के मस्तक पर पड़ती हैं। बाहर से देखने वालों को ये एकदम सीधा तिलक जैसा दिखता है।

इसके पीछे क्या तैयारी होती है- इस पूरी व्यवस्था को बनाने में काफी समय लगा है। इसमें मंदिर की दिशा, ऊंचाई और सूर्य की चाल सब कुछ ध्यान में रखा गया है। छोटी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो ये दृश्य साफ नहीं बनता। इसलिए इसे तैयार करने में एक्सपर्ट्स की टीम ने काफी बारीकी से काम किया है। यही वजह है कि इसे सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि तकनीकी तैयारी का भी हिस्सा माना जाता है।

ये भी पढ़ें:इन खूबसूरत संदेशों से अपनों को दें राम नवमी की शुभकामनाएं

अयोध्या में क्या इंतजाम हैं- राम नवमी पर हर साल अयोध्या में भारी भीड़ रहती है। इस बार भी यही स्थिति है। मंदिर प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए अलग-अलग जगह स्क्रीन लगाई हैं, ताकि दूर खड़े लोग भी सूर्य तिलक देख सकें। सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं और पुलिस-प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है।

ये भी पढ़ें:शनि की साढ़ेसाती: कुंभ, मीन और मेष राशि को कब मिलेगी राहत?

घर बैठे कैसे देखें- जो लोग अयोध्या नहीं आ पाए हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। सूर्य तिलक का लाइव प्रसारण टीवी चैनलों और दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके अलावा कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इसे दिखाया जाएगा, जिससे लोग घर बैठे भी इस पल को देख सकें।

क्या है इसका मतलब- धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान राम सूर्यवंश से जुड़े हैं। ऐसे में सूर्य तिलक को सूर्य देव के आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि इस आयोजन का महत्व और बढ़ जाता है।

ये भी पढ़ें:आज नवमी तिथि कब तक है? नोट कर लें कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और समय
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Ram Navami Ram navami date Ayodhya Ram Mandir
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने