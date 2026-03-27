राम नवमी 2026: आज अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक, जानें कब होगा, कैसे दिखेगा और कहां देखें LIVE
राम नवमी के मौके पर आज अयोध्या में माहौल अलग ही नजर आ रहा है। सुबह से ही राम मंदिर के आसपास भीड़ बढ़ने लगी है और लोग जन्मोत्सव के साथ सूर्य तिलक को लेकर भी काफी उत्साहित हैं। हर साल की तरह इस बार भी रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा।
राम नवमी के मौके पर आज अयोध्या में माहौल अलग ही नजर आ रहा है। सुबह से ही राम मंदिर के आसपास भीड़ बढ़ने लगी है और लोग जन्मोत्सव के साथ सूर्य तिलक को लेकर भी काफी उत्साहित हैं। हर साल की तरह इस बार भी रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा, जिसे देखने के लिए देशभर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। कई लोग सुबह से ही मंदिर परिसर के आसपास जगह बना रहे हैं ताकि इस पल को करीब से देख सकें।
कब होगा सूर्य तिलक
आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास सूर्य तिलक होने की संभावना है। यही वो समय माना जाता है जब सूर्य की किरणें सीधी दिशा में आती हैं। पूरा दृश्य कुछ मिनटों तक ही रहता है, लेकिन यही सबसे खास पल होता है। मंदिर में इसी समय के आसपास जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, इसलिए माहौल और ज्यादा भक्ति से भर जाता है।
कैसे होता है ये पूरा आयोजन- सूर्य तिलक कोई आम पूजा जैसा नहीं होता। इसके लिए मंदिर में पहले से खास इंतजाम किए गए हैं। ऊपर की तरफ से सूर्य की रोशनी को अंदर तक लाने के लिए दर्पण और लेंस लगाए गए हैं। जब सही समय आता है, तो इन्हीं के जरिए किरणें सीधे गर्भगृह तक पहुंचती हैं और रामलला के मस्तक पर पड़ती हैं। बाहर से देखने वालों को ये एकदम सीधा तिलक जैसा दिखता है।
इसके पीछे क्या तैयारी होती है- इस पूरी व्यवस्था को बनाने में काफी समय लगा है। इसमें मंदिर की दिशा, ऊंचाई और सूर्य की चाल सब कुछ ध्यान में रखा गया है। छोटी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो ये दृश्य साफ नहीं बनता। इसलिए इसे तैयार करने में एक्सपर्ट्स की टीम ने काफी बारीकी से काम किया है। यही वजह है कि इसे सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि तकनीकी तैयारी का भी हिस्सा माना जाता है।
अयोध्या में क्या इंतजाम हैं- राम नवमी पर हर साल अयोध्या में भारी भीड़ रहती है। इस बार भी यही स्थिति है। मंदिर प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए अलग-अलग जगह स्क्रीन लगाई हैं, ताकि दूर खड़े लोग भी सूर्य तिलक देख सकें। सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं और पुलिस-प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है।
घर बैठे कैसे देखें- जो लोग अयोध्या नहीं आ पाए हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। सूर्य तिलक का लाइव प्रसारण टीवी चैनलों और दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके अलावा कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इसे दिखाया जाएगा, जिससे लोग घर बैठे भी इस पल को देख सकें।
क्या है इसका मतलब- धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान राम सूर्यवंश से जुड़े हैं। ऐसे में सूर्य तिलक को सूर्य देव के आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि इस आयोजन का महत्व और बढ़ जाता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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