Ram Navami 2026 Rashifal: गजकेसरी योग का असर, इन राशियों के खुलेंगे किस्मत के दरवाजे, मिलेगा धन और सफलता
राम नवमी का पर्व इस साल 26 और 27 मार्च, दोनों दिन मनाया जा रहा है। तिथि के दो दिन पड़ने की वजह से अलग-अलग जगहों पर अलग परंपरा के अनुसार पूजा हो रही है। इस दिन भगवान श्रीराम की पूजा के साथ कन्या पूजन का भी खास महत्व माना जाता है।
राम नवमी का पर्व इस साल 26 और 27 मार्च, दोनों दिन मनाया जा रहा है। तिथि के दो दिन पड़ने की वजह से अलग-अलग जगहों पर अलग परंपरा के अनुसार पूजा हो रही है। इस दिन भगवान श्रीराम की पूजा के साथ कन्या पूजन का भी खास महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने पर जीवन में सुख, शांति और तरक्की आती है।
इस बार राम नवमी ज्योतिष के हिसाब से भी थोड़ा खास मानी जा रही है। वजह यह है कि इसी दौरान शुक्र ग्रह मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। साथ ही गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी योग बन रहा है। आम भाषा में कहें तो ऐसे योग अक्सर अच्छे परिणाम देने वाले माने जाते हैं, खासकर पैसे, करियर और नए मौके के मामले में। हालांकि इसका असर सभी राशियों पर अलग-अलग रहेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय थोड़ा बेहतर माना जा रहा है।
आइए जानते हैं, किन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ-
मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए यह समय मौके लेकर आ सकता है। पैसे से जुड़े मामलों में सुधार देखने को मिल सकता है। अगर लंबे समय से आय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। इस दौरान नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जो आगे चलकर काम आ सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए नई योजना बनाने का समय है। परिवार में भी किसी अच्छी खबर से माहौल बेहतर हो सकता है।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए यह समय राहत देने वाला माना जा रहा है। पहले किए गए निवेश से फायदा मिलने की संभावना है। पढ़ाई कर रहे लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मौका मिल सकता है। जो काम काफी समय से अटके हुए थे, वे धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें भी राहत मिलने के संकेत हैं।
मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह समय नई शुरुआत जैसा हो सकता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। नई नौकरी या काम का ऑफर मिल सकता है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं और यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। सेहत में सुधार रहेगा और मन भी हल्का महसूस करेगा। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप नए फैसले लेने की स्थिति में रहेंगे। विवाह से जुड़े प्रस्ताव भी सामने आ सकते हैं।
बाकी राशियों के लिए क्या संकेत- अन्य राशियों के लिए यह समय सामान्य रहने वाला माना जा रहा है। कुछ लोगों को काम में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, जबकि कुछ को खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। ऐसे में जरूरी है कि जल्दबाजी में कोई फैसला न लें और सोच-समझकर ही आगे बढ़ें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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