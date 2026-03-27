Ram Navami 2026 Puja: करें इस 4 लाइनर श्लोक का पाठ, ये है सही नियम, भगवान श्रीराम की कृपा से दूरी होगी बाधाएं
Ram Navami Puja Today: आज 27 मार्च को राम नवमी की पूजा विधि विधान से की जाए भगवान श्रीराम की असीम कृपा मिलती है। इस खास मौके पर एक श्लोकी रामायण मंत्र का जाप करना फलदायी साबित हो सकता है।
Ram Navami 2026 Puja Shlok: सनातन धर्म में राम नवमी की पूजा का खास महत्व होता है। शास्त्रों के हिसाब से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर ही भगवान राम ने जन्म लिया था। भगवान विष्णु ने त्रेता युग के अंत में श्रीराम के रूप में जन्म लिया था। चैत्र महीने की इस खास तिथि पर विशेष रूप से भगवान राम की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जिस किसी ने भी उनकी पूजा विधि-विधान से कर ली तो समझो कि उस पर भगवान राम की असीम कृपा बरसेगी।
कई बार विधि के साथ पूजा करना संभंव नहीं हो पाता है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि कम समय में किस तरह से भगवान को प्रसन्न किया जाए तो आज आपको उस श्लोक के बारे में बताएंगे जिसके बारे में ये मान्यता है कि इसके पाठ से जिंदगी में आने वाली सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं।
राम नवमी पर करें एक श्लोकी रामायण का पाठ
आज पूजा के दौरान संपूर्ण रामायण को पढ़ पाना नामुमकिन ही होगा। ऐसे में अगर एक श्लोकी रामायण मंत्र का जाप कर लिया जाए तो संपूर्ण रामायण को पढ़ने जितना ही लाभ मिलता है। मान्यता है कि इस एक श्लोकी मंत्र का जाप 108 बार शांत मन से किया जाए तो भगवान राम सारे काम बनाने लगते हैं।
यहां पढ़ें एक श्लोकी रामायण मंत्र
आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं
वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणम्।
वालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं
पश्चाद्रावणकुंभकर्णहननमेतद्धि रामायणम्॥
एक श्लोकी रामायण मंत्र का ये है मतलब
इस एक श्लोकी मंत्र में संपूर्ण रामायण की सारी प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। इसमें भगवान श्रीराम के वनवास जाने से लेकर माता सीता के हरण, जटायु के बलिदान, सुग्रीव की मित्रता, बाली वध, समुद्र पर सेतु के निर्माण से लेकर लंका दहन और रावण और कुंभकर्ण के वध का वर्णन है। इस छोटे से श्लोक में ही इन चीजों का सार छिपा हुआ है। इसी वजह से ये एक श्लोकी मंत्र काफी पावरफुल भी माना जाता है।
ऐसे करें इस मंत्र का पाठ
राम नवमी के शुभ मुहूर्त पर इस श्लोक का पाठ जरूर करें। पूजा वाली जगह पर साफ-सफाई करने के बाद आप साफ-सुथरे जगह पर बैठ जाएंगे। मन को एकाग्र करें। मन शांत रहना जरूरी है तभी किसी भी मंत्र के जाप का विशेष लाभ मिलता है। भगवान राम की पूजा विधि विधान से करने के बाद एक श्लोकी रामायण के इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। इस दौरान किसी भी तरह की खलल ना पड़ने दें। पूरे ध्यान के साथ इस मंत्र का जाप करते जाएं। ध्यान रखें कि इस दौरान मन में नकारात्मक चीजें या बातें बिल्कुल भी ना आएं।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
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गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
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