Ram Navami 2026 Puja Muhurat: राम नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त कुछ ही देर में, इस विधि से लगाएं भगवान श्रीराम को भोग
Ram Navami Puja Today: आज राम नवमी की पूजा विधि विधान से की जाए तो भगवान श्रीराम का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं कि आज कितने बजे से पूजा शुरू की जा सकती है?
Ram Navami 2026 Puja Muhurat: राम नवमी की पूजा को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। इस दिन को लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान राम विष्णु जी के ही अवतार हैं जिन्होंने त्रेता युग के अंत में बुराइयों का नाश करने के लिए जन्म लिया था। राम नवमी पर लोग व्रत रखने के साथ-साथ विधि विधान से पूजा करते हैं। रामलला की नगरी अयोध्या में भी आज ही राम नवमी मनाई जा रही है। आज यहां दोपहर लगभग 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। ऐसे में घर पर भी लोग शुभ मुहूर्त में ही भगवान श्रीराम की पूजा करेंगे तो ये फलदायी साबित होगा। तो आइए जानते हैं कि आज घर में राम नवमी की पूजा को किस शुभ मुहूर्त में किया जाए? साथ ही जानेंगे कि अयोध्या के राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने घर में पूजा करने के लिए कौन सी आसान विधि बताई है?
राम नवमी की तिथि
हिंदू पंचांग के हिसाब से राम नवमी तिथि का आरंभ तो कल से ही हो गया था। ऐसे में कई लोगों ने कल ही राम नवमी मना ली है। वहीं कुछ लोग आज राम नवमी की पूजा करेंगे। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम नवमी मनाई जाती है। बता दें कि आज दोपहर का समय बहुत ही शुभ माना जा रहा है।
राम नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त
पुराणों के अनुसार भगवान श्रीराम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और आज अयोध्या के राम मंदिर में इसी मुहूर्त के आसपास ही रामलला का सूर्यतिलक किया जाएगा। आज घर में पूजा सुबह 11:15 बजे से दोपहर 1:35 बजे के बीच किया जा सकता है।
पूजा में शामिल करें ये चीजें
राम नवमी की पूजा में कुछ खास चीजों का होना जरूरी है। पूजा के लिए राम दरबार फूल, माला और मिठाई रख लें। साथ ही धूपबत्ती, दीया, चंदन, रोली और अक्षत को थाली में सजा लें। वहीं छोटे से कलश में शुद्ध जल भर लें।
आसान विधि से करें पूजा और आरती
शुभ मुहूर्त की शुरुआत से पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहन लें। इसके बाद मंदिर की साफ-सफाई कर लें। अब आसन पर राम दरबार को स्थापित करें। इसे जल और पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद चंदन, रोली और अक्षत लगाएं। इसके बाद धूप बत्ती और दीया जलाएं। अब फूल माला पहनाएं और फूल अर्पित करें। फल और मिठाई का भोग लगाने के बाद आरती करें।
जरूर करें ये काम
आरती शुरु करने से पहले शंख तीन बार बजा लें। ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। भगवान श्रीराम की आरती करें। इसके बाद राम नाम का 108 बार नाम जाप जरूर करें। इसके अलावा राम रक्षास्त्रोत का भी पाठ करें। आज के दिन रामचरितमानस के चौपाइयों का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही आज हनुमान भगवान की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आखिर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। पूजा का समापन करने के बाद प्रसाद बांटें और खुद भी ग्रहण करें।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
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