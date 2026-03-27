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Ram Navami 2026: आज नवमी तिथि कब तक है? नोट कर लें कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और अयोध्या का शेड्यूल

Mar 27, 2026 09:09 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Ram Navami 2026: राम नवमी का पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसे भगवान श्रीराम के जन्मदिन के रूप में देखा जाता है, इसलिए मंदिरों में सुबह से ही भीड़ है और घरों में भी पूजा-पाठ चल रहा है। चैत्र नवरात्र के नौवें दिन पड़ने वाला यह त्योहार खास माना जाता है।

Ram Navami 2026: आज नवमी तिथि कब तक है? नोट कर लें कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और अयोध्या का शेड्यूल

राम नवमी का पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसे भगवान श्रीराम के जन्मदिन के रूप में देखा जाता है, इसलिए मंदिरों में सुबह से ही भीड़ है और घरों में भी पूजा-पाठ चल रहा है। चैत्र नवरात्र के नौवें दिन पड़ने वाला यह त्योहार खास माना जाता है। कई लोग आज व्रत रखते हैं, तो कई मंदिर जाकर भजन-कीर्तन में शामिल होते हैं। अयोध्या में इस बार खास आयोजन हो रहे हैं, जिसे देखने के लिए लोगों में अलग ही उत्साह है।

आज कब तक है राम नवमी तिथि

पंचांग के हिसाब से नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च को सुबह 11:48 बजे से हो चुकी थी और यह 27 मार्च को सुबह 10:06 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार आज यानी 27 मार्च को ही राम नवमी मनाई जा रही है। इसी वजह से देशभर में आज ही पूजा और आयोजन हो रहे हैं।

अयोध्या में क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम- अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारी की गई है। सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक अभिषेक होगा। इसके बाद करीब 10:30 से 10:40 बजे तक गर्भगृह के पट बंद रहेंगे। फिर 10:40 से 11:45 बजे तक भगवान का श्रृंगार किया जाएगा। 11:45 बजे भोग के लिए पट बंद होंगे और ठीक दोपहर 12 बजे जन्मोत्सव की आरती के साथ फिर से पट खोले जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं।

कन्या पूजन का क्या है समय- राम नवमी के दिन कन्या पूजन का भी खास महत्व माना जाता है। इस दिन छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन कराया जाता है और फिर उपहार देकर आशीर्वाद लिया जाता है। इस बार कन्या पूजन के लिए सुबह 6:18 बजे से 7:50 बजे तक और फिर 10:55 बजे से दोपहर 3:31 बजे तक का समय ठीक माना गया है। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से इस दौरान पूजा कर सकते हैं।

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क्या मान्यता है इस दिन की- धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इस दिन विधि-विधान से पूजा करने और कन्या पूजन करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। साथ ही भगवान राम की कृपा भी बनी रहती है। माना जाता है कि इससे घर में सुख-शांति आती है और जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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