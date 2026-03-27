Ram Navami 2026: आज नवमी तिथि कब तक है? नोट कर लें कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और अयोध्या का शेड्यूल
Ram Navami 2026: राम नवमी का पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसे भगवान श्रीराम के जन्मदिन के रूप में देखा जाता है, इसलिए मंदिरों में सुबह से ही भीड़ है और घरों में भी पूजा-पाठ चल रहा है। चैत्र नवरात्र के नौवें दिन पड़ने वाला यह त्योहार खास माना जाता है।
राम नवमी का पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसे भगवान श्रीराम के जन्मदिन के रूप में देखा जाता है, इसलिए मंदिरों में सुबह से ही भीड़ है और घरों में भी पूजा-पाठ चल रहा है। चैत्र नवरात्र के नौवें दिन पड़ने वाला यह त्योहार खास माना जाता है। कई लोग आज व्रत रखते हैं, तो कई मंदिर जाकर भजन-कीर्तन में शामिल होते हैं। अयोध्या में इस बार खास आयोजन हो रहे हैं, जिसे देखने के लिए लोगों में अलग ही उत्साह है।
आज कब तक है राम नवमी तिथि
पंचांग के हिसाब से नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च को सुबह 11:48 बजे से हो चुकी थी और यह 27 मार्च को सुबह 10:06 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार आज यानी 27 मार्च को ही राम नवमी मनाई जा रही है। इसी वजह से देशभर में आज ही पूजा और आयोजन हो रहे हैं।
अयोध्या में क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम- अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारी की गई है। सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक अभिषेक होगा। इसके बाद करीब 10:30 से 10:40 बजे तक गर्भगृह के पट बंद रहेंगे। फिर 10:40 से 11:45 बजे तक भगवान का श्रृंगार किया जाएगा। 11:45 बजे भोग के लिए पट बंद होंगे और ठीक दोपहर 12 बजे जन्मोत्सव की आरती के साथ फिर से पट खोले जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं।
कन्या पूजन का क्या है समय- राम नवमी के दिन कन्या पूजन का भी खास महत्व माना जाता है। इस दिन छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन कराया जाता है और फिर उपहार देकर आशीर्वाद लिया जाता है। इस बार कन्या पूजन के लिए सुबह 6:18 बजे से 7:50 बजे तक और फिर 10:55 बजे से दोपहर 3:31 बजे तक का समय ठीक माना गया है। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से इस दौरान पूजा कर सकते हैं।
क्या मान्यता है इस दिन की- धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इस दिन विधि-विधान से पूजा करने और कन्या पूजन करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। साथ ही भगवान राम की कृपा भी बनी रहती है। माना जाता है कि इससे घर में सुख-शांति आती है और जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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