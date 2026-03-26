Ram Navami 2026: नए काम की शुरुआत के लिए क्यों शुभ है राम नवमी? जानें वजह

राम नवमी, भगवान राम के जन्म का दिन है। भगवान राम को धर्म, सत्य और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन कोई नया काम शुरू करने से व्यक्ति को भगवान श्री राम के गुणों की ऊर्जा मिलती है, जिससे वह किसी भी कार्य को ईमानदारी और सही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाता है।

हिंदू धर्म में राम नवमी का पर्व बेहद ही पारंपरिक तरीके और धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्रीराम का पूजा-अर्चना होती है। इस साल यह पर्व 2 दिन मनाई जा रही है। यह कहीं 26 मार्च को, तो कहीं 27 मार्च को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन भगवान श्री राम का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इस दिन भगवान राम के भक्त भजन-कीर्तन, स्नान और दान-पुण्य करते हैं। साथ ही अलग-अलग धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन यदि आम लोग भी घर में सही तरीके से पूजा और कुछ खास कार्य करते हैं, तो इससे घर में सुख-शांति और समृद्धि का संचार होता है। इतना ही नहीं राम नवमी का दिन बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस पावन अवसर पर यदि कोई नए कार्य की शुरुआत करेंगे, तो खूब तरक्की होती है। इसके पीछे धार्मिक और ज्योतिष दोनों वजहें हैं।

राम नवमी का धार्मिक महत्व राम नवमी, भगवान राम के जन्म का दिन है। भगवान राम को धर्म, सत्य और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन कोई नया काम शुरू करने से व्यक्ति को भगवान श्री राम के गुणों की ऊर्जा मिलती है, जिससे वह किसी भी कार्य को ईमानदारी और सही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाता है। धार्मिक महत्व के अलावा ज्योतिष गणना के मुताबिक भी किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए राम नवमी का दिन बेहद शुभ माना गया है।

ज्योतिष गणना में राम नवमी का दिन होता है शुभ ज्योतिष गणना के मुताबिक किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए, चाहे वो नया बिजनेस क्यों ना हो, राम नवमी का दिन बेहद शुभ होता है। क्योंकि आमतौपर राम नवमी के दिन सूर्य मेष राशि में होता है, जो उसकी सबसे शक्तिशाली स्थिति मानी जाती है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व और सही दिशा का प्रतीक माना गया है। ऐसे में किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए सूर्य की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। वहीं, इस दिन चंद्रमा अनुकूल स्थिति में माना जाता है, जिससे मन शांत और संतुलित रहता है। इसका मतलब यह है कि इस दिन लिए गए फैसले जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच-समझकर और सही दिशा में होते हैं। ऐसे में इस दिन शुरू किए गए कार्य में खूब सफलता मिलती है।

राम नवमी पर क्या करें राम नवमी के शुभ अवसर पर मन, शरीर और घर तीनों की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा वहीं प्रवेश करती है, जहां शुद्धता और पवित्रता हो। ऐसे में शुद्ध जल से स्नान करें। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गंगाजल या गौमूत्र से छिड़काव करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही घर में चंदन, कपूर या गुग्गल की धूप जलाएं। इससे वातावरण शुद्ध होता है।

दीपक और फूलों से करें पूजा राम नवमी के दिन घर में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर लाना शुभ माना जाता है। यह परिवार में प्रेम और एकता का प्रतीक है। ध्यान रखें कि घर का मंदिर या राम दरबार उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में ही हो। यदि संभव न हो तो पूर्व दिशा भी शुभ है। घर के मंदिर को ताजे फूलों और तोरण से सजाएं। विशेष रूप से आम के पत्तों का तोरण लगाना शुभ माना जाता है। साथ ही पूजा के दौरान दीपक जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है।

रामायण का पाठ करें या सुनें राम नवमी पर राम नाम का जाप करें। इससे वातावरण में सकारात्मक कंपन बढ़ते हैं। साथ ही उनके गुणों से जुड़ा भजन-कीर्तन करें। इससे घर में आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। इस दिन परिवार के साथ मिलकर रामायण या रामचरितमानस का पाठ करना या उनसे जुड़ी कथा सुनना घर में सामंजस्य और शांति लाता है। साथ ही सही विचार और ज्ञान प्राप्त होगा।

व्रत रखें राम नवमी के दिन व्रत रखना शुभ होता है। साथ ही सात्विक भोजन करना शुभ माना जाता है।

अर्पित करें ये चीजें राम नवमी पर भगवान राम की पूजा करें और उन्हें फल, मिठाई, पंचामृत अर्पित करें। साथ ही उन्हें तुलसी अर्पित करना बेहद शुभ होता है। कई लोग इस दिन हवन भी करते हैं।।