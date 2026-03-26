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Ram Navami 2026: नए काम की शुरुआत के लिए क्यों शुभ है राम नवमी? जानें वजह

Mar 26, 2026 09:21 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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राम नवमी, भगवान राम के जन्म का दिन है। भगवान राम को धर्म, सत्य और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन कोई नया काम शुरू करने से व्यक्ति को भगवान श्री राम के गुणों की ऊर्जा मिलती है, जिससे वह किसी भी कार्य को ईमानदारी और सही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाता है।

Ram Navami 2026: नए काम की शुरुआत के लिए क्यों शुभ है राम नवमी? जानें वजह

हिंदू धर्म में राम नवमी का पर्व बेहद ही पारंपरिक तरीके और धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्रीराम का पूजा-अर्चना होती है। इस साल यह पर्व 2 दिन मनाई जा रही है। यह कहीं 26 मार्च को, तो कहीं 27 मार्च को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन भगवान श्री राम का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इस दिन भगवान राम के भक्त भजन-कीर्तन, स्नान और दान-पुण्य करते हैं। साथ ही अलग-अलग धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन यदि आम लोग भी घर में सही तरीके से पूजा और कुछ खास कार्य करते हैं, तो इससे घर में सुख-शांति और समृद्धि का संचार होता है। इतना ही नहीं राम नवमी का दिन बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस पावन अवसर पर यदि कोई नए कार्य की शुरुआत करेंगे, तो खूब तरक्की होती है। इसके पीछे धार्मिक और ज्योतिष दोनों वजहें हैं।

राम नवमी का धार्मिक महत्व

राम नवमी, भगवान राम के जन्म का दिन है। भगवान राम को धर्म, सत्य और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन कोई नया काम शुरू करने से व्यक्ति को भगवान श्री राम के गुणों की ऊर्जा मिलती है, जिससे वह किसी भी कार्य को ईमानदारी और सही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाता है। धार्मिक महत्व के अलावा ज्योतिष गणना के मुताबिक भी किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए राम नवमी का दिन बेहद शुभ माना गया है।

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ज्योतिष गणना में राम नवमी का दिन होता है शुभ

ज्योतिष गणना के मुताबिक किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए, चाहे वो नया बिजनेस क्यों ना हो, राम नवमी का दिन बेहद शुभ होता है। क्योंकि आमतौपर राम नवमी के दिन सूर्य मेष राशि में होता है, जो उसकी सबसे शक्तिशाली स्थिति मानी जाती है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व और सही दिशा का प्रतीक माना गया है। ऐसे में किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए सूर्य की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। वहीं, इस दिन चंद्रमा अनुकूल स्थिति में माना जाता है, जिससे मन शांत और संतुलित रहता है। इसका मतलब यह है कि इस दिन लिए गए फैसले जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच-समझकर और सही दिशा में होते हैं। ऐसे में इस दिन शुरू किए गए कार्य में खूब सफलता मिलती है।

राम नवमी पर क्या करें

राम नवमी के शुभ अवसर पर मन, शरीर और घर तीनों की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा वहीं प्रवेश करती है, जहां शुद्धता और पवित्रता हो। ऐसे में शुद्ध जल से स्नान करें। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गंगाजल या गौमूत्र से छिड़काव करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही घर में चंदन, कपूर या गुग्गल की धूप जलाएं। इससे वातावरण शुद्ध होता है।

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दीपक और फूलों से करें पूजा

राम नवमी के दिन घर में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर लाना शुभ माना जाता है। यह परिवार में प्रेम और एकता का प्रतीक है। ध्यान रखें कि घर का मंदिर या राम दरबार उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में ही हो। यदि संभव न हो तो पूर्व दिशा भी शुभ है। घर के मंदिर को ताजे फूलों और तोरण से सजाएं। विशेष रूप से आम के पत्तों का तोरण लगाना शुभ माना जाता है। साथ ही पूजा के दौरान दीपक जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है।

रामायण का पाठ करें या सुनें

राम नवमी पर राम नाम का जाप करें। इससे वातावरण में सकारात्मक कंपन बढ़ते हैं। साथ ही उनके गुणों से जुड़ा भजन-कीर्तन करें। इससे घर में आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। इस दिन परिवार के साथ मिलकर रामायण या रामचरितमानस का पाठ करना या उनसे जुड़ी कथा सुनना घर में सामंजस्य और शांति लाता है। साथ ही सही विचार और ज्ञान प्राप्त होगा।

व्रत रखें

राम नवमी के दिन व्रत रखना शुभ होता है। साथ ही सात्विक भोजन करना शुभ माना जाता है।

अर्पित करें ये चीजें

राम नवमी पर भगवान राम की पूजा करें और उन्हें फल, मिठाई, पंचामृत अर्पित करें। साथ ही उन्हें तुलसी अर्पित करना बेहद शुभ होता है। कई लोग इस दिन हवन भी करते हैं।।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

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धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

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धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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