Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ram Navami 2026: रामनवमी पर पढ़ें भगवान श्रीराम के ये शक्तिशाली मंत्र, बढ़ेगी सुख-समृद्धि और धन

Mar 26, 2026 03:00 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, भगवान विष्णु ने धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए राम के रूप में अवतार लिया था। उन्होंने बुरी शक्तियों का संहार कर मानव जाति को सत्य, मर्यादा और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाया। ऐसे में राम नाम का जप ही अपने आप में बेहद पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है।

Ram Navami 2026: रामनवमी पर पढ़ें भगवान श्रीराम के ये शक्तिशाली मंत्र, बढ़ेगी सुख-समृद्धि और धन

हिंदू धर्म में रामनवमी के पर्व खास महत्व होता है। इस पर्व को बेहद पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। यह पर्व हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। लेकिन इस बार राम नवमी का पर्व कहीं आज यानी 26 तारीख को मनाई जा रही है और कहीं-कहीं कल यानी 27 मार्च को मनाई जाएगी। पंचांग के मुताबिक इस बार नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह करीब 11:48 बजे से शुरू हो रही है और 27 मार्च को सुबह 10:06 बजे तक रहेगी। यानी दोनों ही दिन इस तिथि का असर रहेगा। इस दिन भगवान श्री राम की पूजा अर्चना पूरे विधि-विधान से की जाती है। साथ ही लोग व्रत रखते हैं और अलग-अलग धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन किए जाते हैं।

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, भगवान विष्णु ने धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए राम के रूप में अवतार लिया था। उन्होंने रावण और अन्य बुरी शक्तियों का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना की और मानव जाति को सत्य, मर्यादा और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाया। ऐसे में राम नाम का जप ही अपने में बेहद पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक राम नवमी पर अगर कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जाए, तो जीवन में सुख-समृद्धि और धन को कोई कमी नहीं होती है। साथ ही हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान होती है। चलिए राम नवमी के अवसर पर कुछ विशेष मंत्रों जानते हैं।

ये भी पढ़ें:Ram Navami Wishes 2026: राम नवमी पर भेजने के लिए पढ़ें 20 लेटेस्ट SMS

पहला मंत्र

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः

अर्थ
इस मंत्र का अर्थ है कि राम को रामभद्र, रामचंद्र, रघुनाथ और माता सीता के पति के रूप में नमस्कार किया जाता है। यह मंत्र भगवान राम के प्रति श्रद्धा, समर्पण और भक्ति प्रकट करने का एक शक्तिशाली माध्यम है, जिसे जपने से मन में शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है।

ये भी पढ़ें:राम नवमी राशिफल: गजकेसरी योग का असर, इन राशियों के खुलेंगे किस्मत के दरवाजे

बीज मंत्र

ॐ राम

राम' नाम अपने आप में एक पूर्ण महामंत्र है। शास्त्रों के अनुसार, हजारों मंत्रों के जाप का फल केवल एक बार 'राम' नाम लेने से मिल जाता है।

तीसरा मंत्र

ॐ क्लीं नमो भगवते रामचन्द्राय सकलजाना वश्यकाराय स्वाहा।।

यह भगवान श्री राम के सबसे शक्तिशाली मंत्र में से एक है। इस मंत्र का जाप करने से मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सफलता पाने की राह आसान होती है।

चौथा मंत्र

श्रीराम तारक मंत्र- श्री राम जय राम जय जय राम

इसे विजय मंत्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक हनुमान जी भी सदैव इसी मंत्र का स्मरण करते हैं। इस मंत्र के जाप से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता दूर होती है।

पांचवां मंत्र

ॐ दाशरथये विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि।
तन्नो रामः प्रचोदयात्॥

छठवां मंत्र

श्री राम रक्षा मंत्र - ॐ ह्रां ह्रीं रां रामाय नमः॥

सतवां मंत्र

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे ।
सहस्त्र नाम तत्तुन्यं राम नाम वरानने ।

यह मंत्र भक्ति, शांति और आध्यात्मिक आनंद का आसान और शक्तिशाली मार्ग बताता है।

ये भी पढ़ें:Ram Navami 2026: रामनवमी पर पढ़ें श्री राम स्तुति, श्री रामचन्द्र कृपालु भजमन

श्रीराम मंत्र जपने के फायदे

- भगवान श्री राम के मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास, मानसिक शक्ति और इच्छाशक्ति बढ़ती है। साथ ही पाप खत्म होते हैं और व्यक्ति अच्छे कामों की ओर प्रेरित होता है।
- राम मंत्र आध्यात्मिक उन्नति का सरल और उत्तम मार्ग है। यह जीवन की परेशानियों और चिंताओं को दूर करने में मदद करता है और भौतिक सुख भी देता है।
- राम मंत्र का जाप करने से कई रोगों का नाश होता है और साधक हमेशा प्रसन्न रहता है। राम नाम बहुत शक्तिशाली माना गया है।
- साथ ही श्री राम मंत्र का जाप करने से पिछले जन्मों के पाप मिटते हैं और साधक को मोक्ष की ओर ले जाते है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Ram Navami Ram navami date happy ram navami
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने