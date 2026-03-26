Ram Navami 2026 Remedies: राम नवमी के दिन जरूर करें ये 3 आसान से उपाय, भगवान राम के आशीर्वाद से बनेंगे सारे काम
Ram Navami 2026 Puja: 27 मार्च को राम नवमी है। इस दिन खास तौर पर राम भगवान की पूजा होती है। इसके अलावा अगर आप तीन उपायों को सच्ची श्रद्धा से पूरी कर लें तो भगवान राम की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी।
Ram Navami Remedies in Hindi: हिंदू धर्म में राम नवमी की पूजा का बहुत महत्व है। हर साल चैत्र महीने की शुक्ल की नवमी तिथि को ही राम नवमी मनाते हैं। इस दिन चैत्र नवरात्रि का समापन होता है। माना जाता है कि इसी तिथि पर भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के अवतार में जन्म लिया था। अगर राम नवमी पर भगवान राम की पूजा-अर्चना पूरे विधि-विधान से की जाए तो जिंदगी में आने वाली हर बाधा खत्म होती है और साथ ही साथ सारे काम अपने आप बनने लगते हैं। अभी तक लोगों को राम नवमी के लिए 26 और 27 मार्च की तारीख को लेकर कन्फ्यूजन था। तो आइए जानते हैं कि आखिर राम नवमी की सही तारीख क्या है? साथ ही जानेंगे कि इस दिन किन उपायों से भगवान राम को प्रसन्न किया जा सकता है?
नवमी तिथि कबसे शुरू?
आज चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज के दिन को दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो वहीं कल चैत्र नवरात्रि के समापन का दिन है। इसी के साथ नवमी तिथि पर भगवान राम की पूजा होती है। इस तिथि की शुरुआत आज से ही होने वाली है। पंचांग के हिसाब से आज सुबह 11:48 बजे से ही शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। नवमी तिथि का समापन कल यानी 27 मार्च की सुबह 10:06 बजे होगा। शास्त्र-पुराणों के अनुसार नवमी तिथि में पड़ने वाली अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान राम का जन्म हुआ था।
राम नवमी पर करें ये 3 उपाय
1. राम नवमी पर करें रामचरित मानस का पाठ
राम नवमी के दिन हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। विशेष रूप से इस दिन इसमें मौजूद बालकांड का पाठ करना शुभ माना जाता है। इसमें भगवान राम के जन्म से लेकर उनके खूबसूरत दिव्य स्वरूप की कथा है। बालकांड में ही भगवान विष्णु के अवतार के तौर पर भगवान राम की कहानी बताई गई है। मान्यता है कि राम नवमी पर इसका पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल खत्म हो जाती है। अगर सच्चे मन से रामचरित मानस के बालकांड का पाठ किया जाए तो इससे मन शांत रहता है। राम नवमी की सुबह स्नान करके पूजा करें और फिर इसका पाठ शुरू कर दें।
2. राम नवमी पर करें हनुमान चालीस का पाठ
भगवान राम के प्रति हनुमान भगवान की भक्ति के किस्से तो आपने काफी सुने ही होंगे। राम नवमी के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि राम नवमी पर इस चालीसा का पाठ करने से भगवान राम के साथ-साथ भगवान हनुमान की भी कृपा मिलती है। इस चालीसा के पाठ से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर जाती है। राम नवमी पर सुबह और शाम दोनों समय पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है।
3. राम नवमी पर करें इन चीजों का दान
राम नवमी के दिन कुछ चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पावन दिन पर जरूरतमंदों को खाने की चीज भेंट करनी चाहिए। इस दिन फल, अन्न, गुड़-चना और कपड़े का दान करना अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि सच्चे भाव से ये काम किया जाए तो जिंदगी से सारे कष्ट धीरे-धीरे दूर होने लगते हैं। साथ ही घर में सुख-शांति और खुशहाली बनी रहती है। ऐसे में राम नवमी के दिन दान जरूर करें।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
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