Ram Navami: पुनर्वसु नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग में राम नवमी आज, जानें शुभ मुहूर्त, सूर्य तिलक का समय और पूजा विधि
चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन पड़ने वाली राम नवमी आज पूरे देश में मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर ही हुआ था। हर साल इस दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है।
चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन पड़ने वाली राम नवमी आज पूरे देश में मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर ही हुआ था। हर साल इस दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है। इस दिन सुबह से ही मंदिरों में भीड़ दिखने लगती है और घरों में भी लोग पूजा-पाठ करते हैं। इस बार तिथि को लेकर लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन था, क्योंकि नवमी दो दिन पड़ रही थी, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से आज यानी 27 मार्च को ही राम नवमी मानी जा रही है।
कब करें पूजा, क्या है सही समय
राम नवमी पर दोपहर का समय सबसे अहम माना जाता है। कहा जाता है कि इसी समय भगवान राम का जन्म हुआ था। आज मध्याह्न मुहूर्त सुबह 11:13 बजे से दोपहर 1:41 बजे तक रहेगा। इसी टाइम के बीच पूजा करना अच्छा माना जाता है। खास बात ये है कि करीब 12:27 बजे को जन्म का समय माना जाता है, इसलिए इस वक्त पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। कई लोग इसी समय घर या मंदिर में विशेष पूजा करते हैं।
अयोध्या में दिख रहा खास उत्साह, सूर्य तिलक रहेगा केंद्र में- अयोध्या में आज माहौल अलग ही नजर आ रहा है। सुबह से ही राम मंदिर में श्रद्धालुओं की लाइन लगी है। दोपहर में राम लला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसी दौरान सूर्य तिलक भी होगा। इसमें सूर्य की किरणें सीधे भगवान के मस्तक पर पड़ती हैं। ये पल कुछ मिनटों का ही होता है, लेकिन इसे देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस बार भी इसे लेकर लोगों में खास उत्साह है।
सूर्य तिलक का समय: दोपहर करीब 12:00 बजे से 12:30 बजे के बीच (संभावित)
क्या है इस दिन का मतलब- धार्मिक मान्यता के मुताबिक, भगवान श्रीराम विष्णु के सातवें अवतार हैं। उन्होंने धरती पर धर्म को बनाए रखने और अधर्म खत्म करने के लिए जन्म लिया था। इसी वजह से राम नवमी का दिन खास माना जाता है। लोग इस दिन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और भगवान राम का नाम लेते हैं। माना जाता है कि इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है।
घर पर ऐसे करें पूजा- राम नवमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा की जगह को साफ कर लें। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की फोटो या मूर्ति रखें। सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाएं। फिर भगवान राम का जल और दूध से अभिषेक करें। इसके बाद चंदन, फूल और माला अर्पित करें। भोग में खीर, फल या मिठाई रख सकते हैं। पूजा के दौरान राम नाम का जाप करें। रामायण या रामचरितमानस का पाठ करना भी अच्छा माना जाता है। आखिर में आरती करें और प्रसाद बांट दें।
बन रहे हैं खास योग- इस बार राम नवमी पर पुनर्वसु नक्षत्र के साथ रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। ऐसे योग को शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय पूजा करने से ज्यादा फल मिलता है और भगवान की कृपा बनी रहती है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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