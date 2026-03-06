Ram Navami 2026: 26 या 27 मार्च कब मनाई जाएगी राम नवमी? जानिए सही तिथि और पूजा मुहूर्त
Ram Navami 2026: हिंदू धर्म में राम नवमी का पर्व बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था।
यही कारण है कि हर साल इस तिथि पर पूरे देश में राम नवमी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। राम नवमी सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आदर्श जीवन मूल्यों का प्रतीक भी है। भगवान श्रीराम को सत्य, धर्म, मर्यादा और कर्तव्य का आदर्श माना जाता है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए।
साल 2026 में राम नवमी की तिथि को लेकर कुछ लोगों में भ्रम हो सकता है, क्योंकि इस बार नवमी तिथि दो दिनों में पड़ रही है। पंचांग के अनुसार तिथि के शुरू और समाप्त होने के समय के कारण कुछ लोग 26 मार्च को तो कुछ 27 मार्च को राम नवमी मनाएंगे। ऐसे में सही तिथि, पूजा का शुभ समय और पूजा विधि जानना जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं राम नवमी 2026 की सही तारीख, पूजा का मुहूर्त, पूजा विधि और इस पर्व का धार्मिक महत्व।
राम नवमी 2026 की सही तारीख
हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि इस प्रकार रहेगी:
नवमी तिथि शुरू: 26 मार्च 2026, सुबह 11:48 बजे
नवमी तिथि समाप्त: 27 मार्च 2026, सुबह 10:06 बजे
किस दिन मनाई जाएगी राम नवमी?
तिथि के समय को देखते हुए इस बार दो दिन का योग बन रहा है।
26 मार्च 2026 (गुरुवार): कई लोग तिथि प्रारंभ होने के आधार पर इस दिन राम नवमी मनाएंगे।
27 मार्च 2026 (शुक्रवार): वैष्णव परंपरा और उदया तिथि (सूर्योदय के समय जो तिथि हो) को मानने वाले लोग इस दिन राम नवमी मनाएंगे।
धार्मिक परंपराओं के अनुसार उदया तिथि को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए कई मंदिरों और धार्मिक संस्थानों में 27 मार्च को राम नवमी का मुख्य उत्सव मनाया जाएगा।
राम नवमी 2026 का शुभ मुहूर्त- धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्रीराम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था। इसलिए राम नवमी की पूजा भी इसी समय करना सबसे शुभ माना जाता है।
पूजा का शुभ समय: सुबह 11:13 बजे से दोपहर 01:41 बजे तक
यह लगभग ढाई घंटे का समय भगवान राम के जन्मोत्सव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस समय में विशेष पूजा, आरती और भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है।
घर पर कैसे करें राम नवमी की पूजा (पूजा विधि)
1. सुबह स्नान और शुद्धिकरण
राम नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और भगवान का ध्यान करें।
2. पूजा स्थल की स्थापना
घर के उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) को पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। वहां एक चौकी रखें और उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें।
3. पूजा सामग्री अर्पित करें
पूजा के दौरान भगवान को निम्न सामग्री अर्पित की जाती है:
गंगाजल
चंदन का तिलक
फूल और तुलसी
फल और मिठाई
धूप और दीप
भगवान को पंचामृत या मिष्ठान का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है।
4. मंत्र और पाठ
राम नवमी के दिन भगवान राम से जुड़े मंत्रों और ग्रंथों का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप:
रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ
रामरक्षा स्तोत्र का पाठ
"ॐ श्री रामाय नमः" मंत्र का जाप
कर सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बनता है।
5. आरती और प्रसाद वितरण
पूजा के अंत में पूरे परिवार के साथ भगवान श्रीराम की आरती करें और प्रसाद बांटें। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त फलाहार भी करते हैं।
राम नवमी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व
राम नवमी का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन भगवान श्रीराम के अवतरण का उत्सव है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान राम ने धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लिया था। इस दिन व्रत रखने, पूजा करने और राम नाम का जाप करने से घर में सुख-शांति आती है और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। कई लोग इस दिन रामचरितमानस का अखंड पाठ भी करते हैं।
