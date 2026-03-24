Ram Navami 2026: 26 या 27 मार्च राम नवमी की तिथि को लेकर कंफ्यूजन, जानें अयोध्या में कब मनेगी?
राम नवमी 2026: 26 मार्च या 27 मार्च? जानें राम नवमी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और अयोध्या में कब मनाया जाएगा राम जन्मोत्सव। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि, उदया तिथि और राम नवमी 2026 का पूरा कार्यक्रम यहां पढ़ें।
राम नवमी सनातन धर्म का प्रमुख त्योहार है, जो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल चैत्र शुक्ल नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 बजे शुरू होकर 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार, राम नवमी 27 मार्च 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी। अयोध्या में भी रामलला का जन्मोत्सव इसी दिन धूमधाम से मनाया जाएगा। राम नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:13 बजे से दोपहर 01:41 बजे तक रहेगा, जबकि मध्याह्न क्षण दोपहर 12:27 बजे का है। आइए विस्तार से जानते हैं राम नवमी 2026 की तिथि, कंफ्यूजन और पूजा विधि के बारे में।
राम नवमी 2026 की तिथि और समय
चैत्र शुक्ल नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 बजे आरंभ होगी और 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 बजे समाप्त होगी। ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, उदया तिथि को त्योहार मनाया जाता है। इसलिए राम नवमी का मुख्य पर्व 27 मार्च 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा।
तिथि को लेकर कंफ्यूजन क्यों?
अक्सर नवमी तिथि दो दिनों में फैली रहती है, जिससे लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि त्योहार 26 मार्च को मनाएं या 27 मार्च को। इस बार भी नवमी तिथि 26 मार्च सुबह 11:48 बजे शुरू हो रही है, लेकिन उदया तिथि के नियम के अनुसार 27 मार्च को सूर्योदय के समय नवमी तिथि मौजूद रहेगी। इसलिए अधिकांश मंदिरों और धर्म विशेषज्ञों के अनुसार, राम नवमी 27 मार्च 2026 को ही मनाई जाएगी। अयोध्या सहित पूरे देश में इसी तिथि को भव्य उत्सव होगा।
अयोध्या में राम नवमी कब मनाई जाएगी?
अयोध्या में राम नवमी का सबसे भव्य आयोजन 27 मार्च 2026, शुक्रवार को होगा। राम मंदिर में रामलला का जन्मोत्सव दोपहर 12:27 बजे के मध्याह्न मुहूर्त में मनाया जाएगा। लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे और श्री राम जन्मभूमि पर विशेष पूजा-अर्चना करेंगे। राम नवमी के दिन अयोध्या में शोभा यात्रा, भजन-कीर्तन, राम लीला और प्रसाद वितरण का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
राम नवमी का महत्व
राम नवमी का त्योहार भगवान राम के आदर्श चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम होने और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु के सातवें अवतार श्री राम का जन्म हुआ था। राम नवमी मनाने से भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह पर्व हमें सत्य, न्याय, कर्तव्य और परिवार के प्रति समर्पण सिखाता है।
राम नवमी की पूजा विधि
राम नवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर राम दरबार की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, चंदन, फल और मिठाई चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं और श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ और 'ॐ श्री रामाय नमः', "श्री राम जय राम जय जय राम' मंत्र का 108 बार जाप करें।
राम नवमी 2026 के शुभ योग और सलाह
27 मार्च 2026 को राम नवमी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन व्रत रखना, राम नाम जप करना और दान-पुण्य करना अत्यंत फलदायी होगा। जो लोग राम नवमी का व्रत रखें, उन्हें सूर्योदय से पहले पारण करना चाहिए। राम नवमी पर गरीबों को भोजन कराना, ब्राह्मणों को दान देना और राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना विशेष पुण्यदायी माना गया है।
सलाह: इस पावन दिन क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। पूरे दिन राम नाम का जाप करते रहें।
राम नवमी 2026 पर भक्ति भाव से पूजा करें और भगवान राम के आशीर्वाद से अपने जीवन को मर्यादा और सुख से भर दें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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