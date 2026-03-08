Ram Navami 2026: रामनवमी पर घर जरूर ले आएं ये 4 चीजें, परिवार में बढ़ेगी खुशहाली

राम नवमी पर घर में कुछ विशेष वस्तुओं को लाने की परंपरा है, जो ना केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं, बल्कि परिवार में सुख-शांति, प्रेम और समृद्धि बढ़ाती हैं।

राम नवमी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाने वाला प्रमुख हिंदू पर्व है, जो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में समर्पित है। यह दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के आदर्श जीवन, धर्म, सत्य और परिवार के महत्व का प्रतीक है। राम नवमी पर घर में कुछ विशेष वस्तुओं को लाने की परंपरा है, जो ना केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं, बल्कि परिवार में सुख-शांति, प्रेम और समृद्धि बढ़ाती हैं। 2026 में राम नवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं उन 4 प्रमुख चीजों के बारे में, जिन्हें इस दिन घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है।

राम दरबार की तस्वीर या मूर्ति घर लाएं राम नवमी के दिन घर में राम दरबार (राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी) की तस्वीर या छोटी मूर्ति लाना सबसे शुभ कार्य माना जाता है। इसे घर के पूजा स्थल या मंदिर की उत्तर-पूर्व (ईशान) दिशा में स्थापित करें। मान्यता है कि राम दरबार की उपस्थिति से परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है, कलह-क्लेश दूर होता है और घर में राम-राज्य जैसा सुख-शांति का वातावरण बनता है। यह घर को बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से भी सुरक्षित रखता है।

पीतल का शंख जरूर लाएं शंख विजय, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। भगवान विष्णु (जिनके अवतार श्री राम हैं) को शंख अत्यंत प्रिय है। राम नवमी पर घर में नया पीतल का शंख लाकर मंदिर में रखें और नियमित रूप से इसे बजाएं। शंख की ध्वनि से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं। ज्योतिष में शंख को वास्तु दोष निवारक भी माना जाता है। यह परिवार में स्वास्थ्य, धन और शांति लाने में सहायक होता है।

तुलसी का नया पौधा घर में स्थापित करें तुलसी को श्री राम की प्रिय वृक्ष माना जाता है और राम भक्ति में तुलसी के बिना पूजा अधूरी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है या पुराना पौधा सूख गया है, तो राम नवमी के दिन नया तुलसी का पौधा लाकर उसे पूजा स्थल में स्थापित करें। तुलसी घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है, वास्तु दोष दूर करती है और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। रोज तुलसी के पत्ते से भगवान राम को भोग लगाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है।

केसरिया ध्वज या जय श्री राम का झंडा लगाएं राम नवमी पर घर की छत, बालकनी या मुख्य द्वार पर केसरिया रंग का धर्म ध्वज (झंडा) लगाना बहुत शुभ माना जाता है। झंडे पर 'जय श्री राम' लिखा हो या हनुमान जी का चित्र हो तो और भी अच्छा। वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऊपर लगा ध्वज यश, कीर्ति, विजय और सुरक्षा का प्रतीक होता है। यह घर को बुरी नजर, ऊपरी बाधा और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। राम नवमी पर ध्वज लगाने से घर में राम भक्ति और सकारात्मक वातावरण बना रहता है।

राम नवमी पर इन वस्तुओं को लाने का महत्व राम नवमी पर ये चार वस्तुएं (राम दरबार, शंख, तुलसी और केसरिया ध्वज) घर लाने से ना केवल भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य, धन और शांति बढ़ती है। यह दिन नए संकल्प लेने और जीवन में राम-मर्यादा को अपनाने का भी अवसर है। इन वस्तुओं को श्रद्धा से घर लाकर राम नवमी की पूजा करें, तो परिवार में खुशहाली और सुख-समृद्धि सदैव बनी रहेगी।