Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Ram Navami 2026: रामनवमी पर घर जरूर ले आएं ये 4 चीजें, परिवार में बढ़ेगी खुशहाली

Mar 08, 2026 10:06 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राम नवमी पर घर में कुछ विशेष वस्तुओं को लाने की परंपरा है, जो ना केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं, बल्कि परिवार में सुख-शांति, प्रेम और समृद्धि बढ़ाती हैं।

Ram Navami 2026: रामनवमी पर घर जरूर ले आएं ये 4 चीजें, परिवार में बढ़ेगी खुशहाली

राम नवमी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाने वाला प्रमुख हिंदू पर्व है, जो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में समर्पित है। यह दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के आदर्श जीवन, धर्म, सत्य और परिवार के महत्व का प्रतीक है। राम नवमी पर घर में कुछ विशेष वस्तुओं को लाने की परंपरा है, जो ना केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं, बल्कि परिवार में सुख-शांति, प्रेम और समृद्धि बढ़ाती हैं। 2026 में राम नवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं उन 4 प्रमुख चीजों के बारे में, जिन्हें इस दिन घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है।

राम दरबार की तस्वीर या मूर्ति घर लाएं

राम नवमी के दिन घर में राम दरबार (राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी) की तस्वीर या छोटी मूर्ति लाना सबसे शुभ कार्य माना जाता है। इसे घर के पूजा स्थल या मंदिर की उत्तर-पूर्व (ईशान) दिशा में स्थापित करें। मान्यता है कि राम दरबार की उपस्थिति से परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है, कलह-क्लेश दूर होता है और घर में राम-राज्य जैसा सुख-शांति का वातावरण बनता है। यह घर को बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से भी सुरक्षित रखता है।

पीतल का शंख जरूर लाएं

शंख विजय, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। भगवान विष्णु (जिनके अवतार श्री राम हैं) को शंख अत्यंत प्रिय है। राम नवमी पर घर में नया पीतल का शंख लाकर मंदिर में रखें और नियमित रूप से इसे बजाएं। शंख की ध्वनि से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं। ज्योतिष में शंख को वास्तु दोष निवारक भी माना जाता है। यह परिवार में स्वास्थ्य, धन और शांति लाने में सहायक होता है।

तुलसी का नया पौधा घर में स्थापित करें

तुलसी को श्री राम की प्रिय वृक्ष माना जाता है और राम भक्ति में तुलसी के बिना पूजा अधूरी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है या पुराना पौधा सूख गया है, तो राम नवमी के दिन नया तुलसी का पौधा लाकर उसे पूजा स्थल में स्थापित करें। तुलसी घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है, वास्तु दोष दूर करती है और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। रोज तुलसी के पत्ते से भगवान राम को भोग लगाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है।

केसरिया ध्वज या जय श्री राम का झंडा लगाएं

राम नवमी पर घर की छत, बालकनी या मुख्य द्वार पर केसरिया रंग का धर्म ध्वज (झंडा) लगाना बहुत शुभ माना जाता है। झंडे पर 'जय श्री राम' लिखा हो या हनुमान जी का चित्र हो तो और भी अच्छा। वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऊपर लगा ध्वज यश, कीर्ति, विजय और सुरक्षा का प्रतीक होता है। यह घर को बुरी नजर, ऊपरी बाधा और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। राम नवमी पर ध्वज लगाने से घर में राम भक्ति और सकारात्मक वातावरण बना रहता है।

ये भी पढ़ें:11 मार्च को है बसोड़ा पर्व, जानिए इस दिन क्यों खाते हैं ठंडा खाना
ये भी पढ़ें:मार्च माह के दूसरे प्रदोष व्रत पर बन रहे हैं कई दुर्लभ संयोग, जानिए सही तिथि
ये भी पढ़ें:Chaitra Amavasya 2026: चैत्र अमावस्या कब है? जानिए सही तिथि और पूजा विधि

राम नवमी पर इन वस्तुओं को लाने का महत्व

राम नवमी पर ये चार वस्तुएं (राम दरबार, शंख, तुलसी और केसरिया ध्वज) घर लाने से ना केवल भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य, धन और शांति बढ़ती है। यह दिन नए संकल्प लेने और जीवन में राम-मर्यादा को अपनाने का भी अवसर है। इन वस्तुओं को श्रद्धा से घर लाकर राम नवमी की पूजा करें, तो परिवार में खुशहाली और सुख-समृद्धि सदैव बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Ram Navami happy ram navami
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने