Happy Ram Navami Wishes: इन खूबसूरत संदेशों से अपनों को दें राम नवमी की शुभकामनाएं, शेयर करें ये मैसेज
Happy Ram Navami Wishes: राम नवमी के मौके पर आज अयोध्या के साथ ही देशभर में खास रौनक देखने को मिल रही है। मंदिरों में सुबह से ही भीड़ है और घरों में भी लोग पूजा-पाठ कर रहे हैं। इसी बीच लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं भी भेज रहे हैं।
राम नवमी के मौके पर आज अयोध्या के साथ ही देशभर में खास रौनक देखने को मिल रही है। मंदिरों में सुबह से ही भीड़ है और घरों में भी लोग पूजा-पाठ कर रहे हैं। इसी बीच लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं भी भेज रहे हैं। कोई व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहा है तो कोई सीधे मैसेज करके अपनों को याद कर रहा है। इस दिन एक छोटा सा मैसेज भी रिश्तों में अपनापन बढ़ा देता है। अगर आप भी अपने दोस्तों, परिवार या करीबियों को कुछ आसान और दिल से जुड़ा भेजना चाहते हैं, तो ये मैसेज आपके काम आ सकते हैं।
Happy Ram Navami Wishes, राम नवमी की शुभकामनाएं
राम का नाम लो, मन हल्का हो जाता है,
हर मुश्किल में रास्ता मिल जाता है,
जो सच्चे दिल से याद करता है,
उसका दिन अपने आप अच्छा हो जाता है।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
राम जी के दर पर जो भी गया,
खाली हाथ कभी नहीं आया,
थोड़ा भरोसा रखो बस,
हर काम अपने समय पर बन जाता है।
राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
राम हर जगह हैं, बस देखने का नजरिया चाहिए,
मन साफ रखो, सब आसान लगेगा,
जो दिल से उनका नाम लेता है,
उसे किसी बात का डर नहीं रहता।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
राम नाम ही काफी है,
जब कुछ समझ न आए,
बस उनका नाम लो,
मन अपने आप शांत हो जाएगा।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
राम नवमी का दिन है,
थोड़ा रुककर अपनों को याद कर लो,
एक छोटा सा मैसेज भेज दो,
दिल भी खुश रहेगा और रिश्ता भी।
राम नवमी की बधाई।
राम का साथ हो तो डर कैसा,
हर काम आसान लगने लगता है,
बस भरोसा बनाए रखो,
सब ठीक हो जाता है।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
राम नाम में जो सुकून है,
वो कहीं और नहीं मिलता,
जिसने इसे समझ लिया,
उसका मन भटकता नहीं।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
राम का नाम लो, दिल को सुकून मिलेगा,
हर काम में एक रास्ता मिलेगा,
बस भरोसा बनाए रखना,
सब ठीक अपने आप हो जाएगा।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
राम जी का आशीर्वाद बना रहे,
घर में खुशियों का माहौल रहे,
हर दिन अच्छा गुजर जाए,
बस इतना सा साथ बना रहे।
राम नवमी की बधाई।
आज का दिन खास है,
राम जी का नाम साथ है,
जो भी मन में मांगोगे,
वो जरूर पूरा होगा।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
राम का नाम लो हर दिन,
मन को शांति मिल जाएगी,
थोड़ा धैर्य रखोगे अगर,
हर परेशानी खत्म हो जाएगी।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
घर में खुशियां बनी रहें,
सबका साथ बना रहे,
राम जी की कृपा से,
हर काम आसान होता रहे।
राम नवमी की बधाई।
राम जी का नाम ही काफी है,
हर मुश्किल में सहारा है,
बस दिल से याद कर लो,
सब कुछ संभल जाता है।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
राम का आशीर्वाद मिले,
हर दिन अच्छा निकले,
जो भी चाहो दिल से,
वो धीरे-धीरे मिल जाए।
राम नवमी की बधाई।
आज राम नवमी का दिन है,
थोड़ा समय भगवान के लिए रखो,
उनका नाम लो बस,
मन अपने आप शांत हो जाएगा।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
राम हर जगह हैं,
बस उन्हें महसूस करना होता है,
जो दिल से याद करे,
उसका रास्ता आसान हो जाता है।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
राम जी का नाम लेते रहो,
दिल हल्का बना रहेगा,
जो भी दिक्कत आएगी,
वो धीरे-धीरे दूर हो जाएगी।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
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अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
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फेंगशुई
रत्न-उपाय
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