Ram Navami 2026: राम नवमी पर जरूर करें ये 5 काम, रामलला होंगे प्रसन्न, बढ़ेगी सुख-समृद्धि

राम नवमी 2026: 27 मार्च 2026 को मनाई जाएगी राम नवमी। जानें राम नवमी पर जरूर करने वाले 5 खास काम, पूजा विधि, व्रत, राम रक्षा स्तोत्र, रामचरितमानस पाठ और मंत्र जाप। इन उपायों से रामलला प्रसन्न होंगे और घर में सुख-समृद्धि बढ़ेगी।

राम नवमी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का पावन पर्व है। हर वर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। साल 2026 में राम नवमी 27 मार्च 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी। नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11:50 बजे आरंभ होकर 27 मार्च 2026 को सुबह 10:08 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 27 मार्च को राम नवमी का व्रत और पूजा की जाएगी। इस दिन भगवान राम की पूजा-अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राम नवमी पर कुछ विशेष काम करने से रामलला अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं राम नवमी 2026 पर जरूर करने वाले 5 महत्वपूर्ण काम।

रामलला की विधिवत पूजा करें राम नवमी के दिन सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है भगवान श्री राम की पूजा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर राम दरबार की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, पीले वस्त्र, चंदन का तिलक, फल और मिठाई अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और श्री राम की आरती करें। इस पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सुख-समृद्धि आती है।

राम नवमी का व्रत रखें राम नवमी पर व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रखें। व्रत में केवल सात्विक भोजन लें। फलाहार, दूध, फल, चावल और सब्जियां खा सकते हैं। व्रत रखने से भगवान राम प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मानसिक शांति तथा स्वास्थ्य लाभ मिलता है। व्रत का पारण नवमी तिथि समाप्त होने के बाद 28 मार्च को करें।

श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें राम नवमी के दिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। यह स्तोत्र भगवान राम की रक्षा करने वाला माना जाता है। पाठ करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, शत्रु पर विजय मिलती है और परिवार की रक्षा होती है। स्तोत्र का पाठ सुबह या शाम किसी भी समय किया जा सकता है। नियमित पाठ से भगवान राम का आशीर्वाद निरंतर बना रहता है।

श्री रामचरितमानस का पाठ करें राम नवमी पर श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करना विशेष फलदायी है। इस पाठ से भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि पूरा पाठ संभव न हो तो कम से कम बालकांड या सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। पाठ के दौरान मन को शांत रखें और भक्ति भाव से पढ़ें। इससे घर में सुख-शांति और समृद्धि बढ़ती है।

राम मंत्रों का जाप करें राम नवमी पर भगवान राम के विशेष मंत्रों का जाप करना बहुत शुभ है। निम्न मंत्रों का जाप करें:

- ॐ श्री रामाय नमः

- श्री रामचन्द्राय नमः

- श्री राम जय राम जय जय राम

इन मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप करें। जाप से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और भगवान राम की कृपा से जीवन में सुख-समृद्धि आती है। जाप के दौरान माला का उपयोग करें और भक्ति भाव बनाए रखें।

राम नवमी 2026 पर इन 5 कामों को करने से भगवान राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इन उपायों से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख, शांति तथा समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस पावन दिन पर पूजा, व्रत, पाठ और जाप के साथ भगवान राम का स्मरण करें।