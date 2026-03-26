Happy Ram Navami 2026: 26 या 27 मार्च कब है रामनवमी? अपनों को भेजें ये आसान और दिल से निकले संदेश
राम नवमी का त्योहार भगवान श्रीराम के जन्म से जुड़ा है। हर साल चैत्र महीने की नवमी तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है। देशभर में इस दिन लोग व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं और राम नाम का जाप करते हैं। इस बार तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है।
राम नवमी का त्योहार भगवान श्रीराम के जन्म से जुड़ा है। हर साल चैत्र महीने की नवमी तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है। देशभर में इस दिन लोग व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं और राम नाम का जाप करते हैं। इस बार तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। पंचांग के हिसाब से 26 मार्च को दोपहर में नवमी तिथि पड़ रही है, इसलिए कई जगह इसी दिन रामनवमी मनाई जाएगी। वहीं, उदया तिथि के आधार पर अयोध्या में 27 मार्च को रामनवमी मनाने की तैयारी है। यानी सीधी बात ये है कि 26 और 27 मार्च- दोनों दिन अलग-अलग परंपरा के हिसाब से रामनवमी मनाई जाएगी। ऐसे में लोग अपनी मान्यता के अनुसार पूजा कर सकते हैं।
इस दिन लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं भी भेजते हैं। अगर आप भी कुछ सिंपल और दिल से निकले मैसेज भेजना चाहते हैं, तो यहां कुछ ऐसे ही आसान विशेज दिए जा रहे हैं।
Happy Ram Navami Wishes, राम नवमी की शुभकामनाएं-
राम जी की कृपा बनी रहे बस, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है।
घर में शांति रहे और मन हल्का रहे।
ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस सुकून मिले।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
आज का दिन थोड़ा रुककर खुद को देखने का है।
क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत- ये सोचने का दिन है।
राम जी जैसा बनना मुश्किल है, पर कोशिश तो कर सकते हैं।
शुभ राम नवमी।
भगवान से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।
बस विश्वास बना रहे, रास्ते खुद बन जाते हैं।
हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें।
राम नवमी की बधाई।
जिंदगी में उतार-चढ़ाव तो आते रहेंगे।
जरूरी ये है कि हम सही रास्ता न छोड़ें।
राम जी ने भी मुश्किलें देखीं, लेकिन डटे रहे।
आज के दिन यही सीख याद रखें।
घर में शांति हो, यही सबसे बड़ी खुशी है।
बाकी सब चीजें धीरे-धीरे आ जाती हैं।
भगवान राम सबका भला करें।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
हर बात में जल्दी नहीं करनी चाहिए।
कभी-कभी वक्त भी अपना काम करता है।
धैर्य रखना ही सबसे बड़ी ताकत है।
जय श्रीराम।
आज के दिन बस इतना याद रखें-
सही काम करने में देर हो सकती है,
पर उसका फल जरूर मिलता है।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
भगवान राम का नाम लेने से मन शांत होता है।
ज्यादा सोचने से कुछ नहीं मिलता।
जो है, उसमें खुश रहना सीखो।
शुभ राम नवमी।
जिंदगी में सबसे जरूरी है सच्चाई।
झूठ कुछ देर साथ देता है, हमेशा नहीं।
राम जी की यही सीख सबसे बड़ी है।
राम नवमी की बधाई।
हर किसी से अच्छा व्यवहार करना जरूरी है।
कभी नहीं पता किससे कब क्या सीख मिल जाए।
छोटी-छोटी बातें ही जीवन बदल देती हैं।
जय श्रीराम।
आज का दिन दिखावे का नहीं है।
शांत रहकर भगवान को याद करने का है।
बस दिल साफ होना चाहिए।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
जो मिला है, उसके लिए शुक्रिया करना सीखो।
हर चीज की कमी देखने से कुछ नहीं होता।
थोड़ा संतोष जरूरी है।
शुभ राम नवमी।
भगवान सब देख रहे होते हैं।
किसी के साथ गलत करने से पहले सोच लेना चाहिए।
अच्छा करो, अच्छा मिलेगा।
जय श्रीराम।
जिंदगी को ज्यादा कठिन मत बनाओ।
सीधी राह पर चलना ही सबसे आसान है।
राम जी ने भी यही सिखाया।
राम नवमी की बधाई।
हर दिन नया मौका होता है।
गलतियां सुधारने का, बेहतर बनने का।
बस हार मत मानो।
शुभ राम नवमी।
किसी का दिल दुखाकर खुशी नहीं मिलती।
थोड़ा नरम बनो, सब आसान हो जाएगा।
यही असली भक्ति है।
जय श्रीराम।
आज के दिन बस इतना करो-
किसी एक इंसान का भला कर दो।
दिल को सुकून मिलेगा।
राम नवमी की शुभकामनाएं।
हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होती।
कभी ऊपर वाले पर भी छोड़ देना चाहिए।
सब ठीक हो जाता है।
शुभ राम नवमी।
ज्यादा सोचने से दिमाग ही थकता है।
जो जरूरी है, वही करो।
बाकी भगवान पर छोड़ दो।
जय श्रीराम।
राम जी का नाम लो और आगे बढ़ते रहो।
रुकना नहीं है, बस चलते रहना है।
धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा।
राम नवमी की बधाई।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि