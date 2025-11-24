कल विवाह पंचमी पर इतने बजे से शुरू होगा राम मंदिर में ध्वज फहराने का मुहूर्त, जानें ध्वजारोहण का शुभ समय

Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Ram Mandir dhwajarohan on Vivah Panchami 2025 time for hoisting flag at Ram Temple Muhurat
संक्षेप:

Ram Mandir Ayodhya2025: हिंदू धर्मग्रन्थों के अनुसार, त्रेतायुग में मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमी पर भगवान राम और मां सीता जी का विवाह संपन्न हुआ था। ऐसे में इस खास दिन को अयोध्या राम मंदिर में बेहद भव्य और एतिहासिक तरीके से मनाया जाएगा।

Mon, 24 Nov 2025 01:53 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Ram Mandir Ayodhya on Vivah Panchami 2025: इस साल 25 नवंबर के दिन विवाह पंचमी पड़ रही है। हर साल मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष कि पञ्चमी तिथि पर विवाह पंचमी मनाई जाएगी। हिन्दु धर्मग्रन्थों के अनुसार, त्रेतायुग में मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पञ्चमी के दिन ही भगवान श्री राम और मां सीता जी का विवाह संपन्न हुआ था। ऐसे में इस खास दिन को अयोध्या के राम मंदिर में बेहद भव्य और एतिहासिक तरीके से मनाया जाएगा। इस साल विवाह पंचमी पर राम मंदिर में ध्वजारोहण महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दिन शुभ मुहूर्त में राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा। आइए जानते हैं विवाह पंचमी पर राम मंदिर में ध्वजारोहण के शुभ मुहूर्त के बारे में-

25 नवंबर के दिन अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में संपन्न किया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, किसी भी मंगल कार्य को पूर्ण करने के लिए अभिजीत मुहूर्त को सबसे शुभ व उत्तम समय माना जाता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, विवाह पंचमी पर अभिजित मुहूर्त 11 बजकर 47 मिनट से 12 बजकर 29 मिनट तक रहेगा। यह दिन का शक्तिशाली मुहूर्त रहेगा। ऐसा माना जाता है की ये मुहूर्त सूर्य देव की ऊर्जा से संबंधित है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी इसी मुहूर्त में पूरी की गयी थी।

राम मंदिर पर कैसा ध्वज फहराया जाएगा?

विवाह पंचमी के दिन श्री राम मंदिर के शिखर पर फहराए जाने वाला ध्वज केसरिया या पीतांबरी रंग का होगा। यह ध्वज आकार में लगभग 11 फीट चौड़ा और 22 फीट लंबा माना जा रहा है। त्रिकोण आकार का ध्वज रेशम के सिल्क से तैयार किया गया है। ध्वज पर भगवान श्री राम के राजवंश का चिह्न, सूर्य देव, ओंकार, और कोविदार वृक्ष का चिह्न भी बनाया गया है।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
