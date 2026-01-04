Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Ram Mandir darshan system changes from Chaitra Navratri 2026 darshan of fort temples including Sheshavatar will start
चैत्र नवरात्रि से राम मंदिर में दर्शन व्यवस्था में होंगे बदलाव, शेषावतार समेत परकोटे के मंदिरों के दर्शन शुरू

चैत्र नवरात्रि से राम मंदिर में दर्शन व्यवस्था में होंगे बदलाव, शेषावतार समेत परकोटे के मंदिरों के दर्शन शुरू

संक्षेप:

Ram Mandir darshan: चैत्र नवरात्रि के पावन दिन से श्रद्धालुओं शेषावतार समेत परकोटे के मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या राम मंदिर में दर्शन को लेकर नवसंवत्सर 2083 के शुभागमन पर कुछ बदलाव लागू किए जाएंगे।

Jan 04, 2026 09:31 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, कमलाकान्त सुन्दरम
share Share
Follow Us on

Ram Mandir darshan: आम श्रद्धालुओं को प्रथम तल पर रामदरबार का दर्शन कराने पर विचार किया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि के पावन दिन से श्रद्धालुओं शेषावतार समेत परकोटे के मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। नवसंवत्सर 2083 के शुभागमन पर कुछ बदलाव लागू किए जाएंगे। राम मंदिर में कोई व्यवस्था सशुल्क नहीं रहेगी लेकिन नि: शुल्क व्यवस्था के दुरुपयोग पर रोकथाम के लिए जरूरी बदलाव पर मंथन किया जा रहा है। इसके साथ ही आम श्रद्धालुओं को भी राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार का दर्शन कराने पर भी विचार किया गया, लेकिन प्रथम तल पर स्थानाभाव की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक-एक घंटे के स्लाट को निर्धारित कर निश्चित संख्या में दर्शन कराने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। इस व्यवस्था को नवसंवत्सर 2083 के शुभारम्भ यानि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च से लागू करने पर सहमति बनी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शेषावतार समेत परकोटे के मंदिरों के दर्शन शुरू

अयोध्या श्री राम मंदिर में चैत्र नवरात्र से परकोटे के सभी छह मंदिरों व शेषावतार के अलावा सप्त मंडपम एवं कुबेर नवरत्न टीला पर विराजित कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन की व्यवस्था शुरू करने पर फैसला हो गया है। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इन सभी मंदिरों में फिनिशिंग का कार्य भी चल रहा है। इसके अन्तर्गत कहीं-कहीं घिसाई, सफाई हो रही है तो कहीं-कहीं स्तम्भों पर यक्ष-यक्षिणियों की मूर्तियों के उत्कीर्ण करने का कार्य भी चल रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु रहेंगी मुख्य अतिथि

बता दें कि नवसंवत्सर 2083 के शुभागमन पर 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मुख्य अतिथि होंगी। वह हनुमान मंदिर में ध्वजारोहण करेंगी। वहीं, राम मंदिर में वीआईपी दर्शन पास व्यवस्था में शीघ्र बदलाव होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। रामलला के दर्शन के लिए पास बनवाने को लेकर बढ़ती भीड़ और दबाव के कारण एक बारगी पास व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने पर विचार के लिए तीर्थ क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गयी थी, लेकिन बैठक में सदस्यों ने कहा यदि व्यवस्था पूरी तरह बंद हो गयी तो भारी अव्यवस्था फैली जाएगी। इसके चलते पास समाप्त करने के विचार को स्थगित कर दिया गया लेकिन जरुरी बदलाव पर चर्चा की गयी।

ये भी पढ़ें:3 शुभ योग में सकट चौथ व्रत, जान लें पूजा मुहूर्त और चांद निकलने का समय
ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन का 4 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Ayodhya Ram Mandir
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने