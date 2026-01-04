चैत्र नवरात्रि से राम मंदिर में दर्शन व्यवस्था में होंगे बदलाव, शेषावतार समेत परकोटे के मंदिरों के दर्शन शुरू

संक्षेप: Ram Mandir darshan: चैत्र नवरात्रि के पावन दिन से श्रद्धालुओं शेषावतार समेत परकोटे के मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या राम मंदिर में दर्शन को लेकर नवसंवत्सर 2083 के शुभागमन पर कुछ बदलाव लागू किए जाएंगे।

Ram Mandir darshan: आम श्रद्धालुओं को प्रथम तल पर रामदरबार का दर्शन कराने पर विचार किया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि के पावन दिन से श्रद्धालुओं शेषावतार समेत परकोटे के मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। नवसंवत्सर 2083 के शुभागमन पर कुछ बदलाव लागू किए जाएंगे। राम मंदिर में कोई व्यवस्था सशुल्क नहीं रहेगी लेकिन नि: शुल्क व्यवस्था के दुरुपयोग पर रोकथाम के लिए जरूरी बदलाव पर मंथन किया जा रहा है। इसके साथ ही आम श्रद्धालुओं को भी राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार का दर्शन कराने पर भी विचार किया गया, लेकिन प्रथम तल पर स्थानाभाव की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक-एक घंटे के स्लाट को निर्धारित कर निश्चित संख्या में दर्शन कराने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। इस व्यवस्था को नवसंवत्सर 2083 के शुभारम्भ यानि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च से लागू करने पर सहमति बनी है।

शेषावतार समेत परकोटे के मंदिरों के दर्शन शुरू अयोध्या श्री राम मंदिर में चैत्र नवरात्र से परकोटे के सभी छह मंदिरों व शेषावतार के अलावा सप्त मंडपम एवं कुबेर नवरत्न टीला पर विराजित कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन की व्यवस्था शुरू करने पर फैसला हो गया है। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इन सभी मंदिरों में फिनिशिंग का कार्य भी चल रहा है। इसके अन्तर्गत कहीं-कहीं घिसाई, सफाई हो रही है तो कहीं-कहीं स्तम्भों पर यक्ष-यक्षिणियों की मूर्तियों के उत्कीर्ण करने का कार्य भी चल रहा है।