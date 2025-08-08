Rakshabandhan Wishes top SMS message quotes shayari for loving brother and sister Happy Raksha bandhan Rakhi Happy Rakshabandhan: मेरे सीक्रेट को अपना सीक्रेट समझने वाली बहन को हैप्पी राखी, आप भी शेयर करें ऐसे ही विशेज, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Happy Rakshabandhan: मेरे सीक्रेट को अपना सीक्रेट समझने वाली बहन को हैप्पी राखी, आप भी शेयर करें ऐसे ही विशेज

Happy Raksha bandhan Rakhi wishes: रक्षा बंधन का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ये त्योहार भाई-बहन का त्योहार है। इस दिन बहनें चाहे पास हों या दूर, हर भाई उन्हें याद करता है। बचपन के इस रिश्ते के अनूठे एहसास को मैसेज से बयां नहीं किया जा सकता है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 03:39 PM
Happy Raksha bandhan, SMS wishes in hindi: रक्षा बंधन का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ये त्योहार भाई-बहन का त्योहार है। इस दिन बहनें चाहे पास हों या दूर हर भाई उन्हें याद करता है। बचपन के इस रिश्ते के अनूठे एहसास को मैसेज से बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन भाई -बहन के लिए इससे चुलबुला और इमोशनल रिश्ता और कोई नहीं, जिसमें बचपन की फाइट भी है और प्यार भी। राखी के इसी मौके पर यहां हम लाएं है भाई-बहन के ऐसे ही मैसेज जो आपको आपकी बहन की शरारतों की याद दिलाएंगे। यहां से आप भी शेयर करें ये मैसेज

1.बांधे भाई की कलाई पे धागा और लेती हैं ये वादा,

तुझे हर पापा की डांट से बचाने के लिए अब कमीशन लगेगा ज्यादा

2. बचपन की फाइट, फिर इमोशनल होकर मुझे मनाना
तेरे साथ हंसना और फिर परेशान में मजबूत पिलर की तरह मेरे साथ खड़े हो जाना
रक्षा बंधन पर याद आता है अपना पुराना याराना
Happy Raksha Bandhan माई लविंग ब्रदर

3.ये मैसेज मेरी उस बहन के नाम

जिसने मेरे सभी सीक्रेट को अपना सीक्रेट समझा

मेरी हर जीत को अपनी जीत मानकर सेलिब्रेट किया

Happy Raksha Bandhan

4.हमारा रिश्ता है टॉम एंड जैरी जैसा

हमेशा लड़ते हैं, लेकिन लास्ट में एक हो जाते हैं

Happy Raksha Bandhan

5.भाई-बहन के रिश्ते में सच्चाई और श्रद्धा का दीपक सदा जलता रहे

Happy Raksha Bandhan

6.राखी का यह धागा सिर्फ धागा नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद है

रिश्तों का बंधन है, जो एक बहन के रूप में मुझे मिला है।
Happy Raksha Bandhan

7. भाई बहन के प्यार के इस बंधन को कहते हैं वरदान,

इसके जैसा दूजा कोई न रिश्ता, चाहे टॉर्च लेकर देख लो सारा जहान
Happy Raksha Bandhan

मैंने गुलाब-जामुन और चॉकलेट दोनों ट्राई किए, लेकिन मेरी बहन जैसा स्वीट दोनों में से कोई नहीं Happy Raksha Bandhan