Raksha bandhan upaay: रक्षा बंधन पर शनि साढ़ेसाती कुंभ, मीन, मेष राशि पर क्या आएगी परेशानी, क्या उपाय देंगे राहत

Rakshabandhan Shani sadesati zodiac: इस साल ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि राहु कुंभ राशि में हैं और शनि मीन राशि में हैं, ऐसे में शनि साढ़ेसाती वाली राशियों को रक्षा बंधन यानी सावन के आखिरी दिन ये उपाय करने चाहिए। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 11:25 AM
रक्षा बंधन का पर्व इस साल 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस दिन राखी बांधने के लिए 7 घंटे का शुभ मुहूर्त मिल रहा है। 9 अगस्त को सुबह 5.30 मिनट से दोपहर 1.30 मिनट तक राखी बांध सकते हैं। इस साल ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि राहु कुंभ राशि में हैं और शनि मीन राशि में हैं, ऐसे में शनि साढ़ेसाती वाली राशियों को रक्षा बंधन यानी सावन के आखिरी दिन ये उपाय करने चाहिए। दरअसल शनि साढ़ेसाती वाली राशियों को अचानक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, असहमतियां बन सकती हैं और काम में देरी हो सकती है। इसलिए जानें मेष, कुभं और मीन राशियों को रक्षा बंधन पर क्या उपाय करने चाहिए।

मेष राशि वालों को अचानक गुस्सा झेलना पड़ेगा। इसलिए इस दौरान किसी पारिवारिक विवाद में ना पड़ें। रक्षा बंधन पर लाल या नारंगी कलर की राखी पहनें और हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को लाल रंग के फूल अर्पित करें।

कुंभ राशि वालों को भ्रम की स्थिति हो सकती है, इसलिए इस राशि के लोगों को भाई-बहन से भी कुछ विवाद हो सकता है, आर्थिक कामों में देर होगी। इसलिए इस दिन काले तिल, सरसों का तेल और काल कपड़े गरीबों को दान करें। इस दिन सिल्वर राशि बांधे, जिससे सभी एनर्जी को शांत किया जा सकते हैं।

मीन राशि में शनिदेव खुद हैं, इसलिए राशि के लोगों को इमोशनली परेशानी होगी। गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए पीपल के पेड़ पर जल और दिया जलाएं। जरूरत से अधिक ना सोचें। हरी और सफेद राखी बांधें।

रक्षा बंधन 2025 शुभ मुहूर्त

9 अगस्त को सुबह 05 बजकर 21 मिनट से 01 बजकर दोपहर 24 मिनट तक

भद्रा टाइम

08 अगस्त को भद्रा 02 बजकर 12 मिनट से होगी। वहीं, इसका समापन 09 अगस्त को देर रात 01 बजकर 52 मिनट पर होगा।

रक्षा बंधन के दिन के शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04 बजकर 22 मिनट से 05 बजकर 04 मिनट तक विजय मुहूर्त: दोपहर 02 बजकर 40 मिनट से 03 बजकर 33 मिनट तक गोधूलि मुहूर्त: शाम 07 बजकर 06 मिनट से 07 बजकर 27 मिनट तक निशिता मुहूर्त: रात 12 बजकर 05 मिनट से 12 बजकर 48 मिनट तक

