Raksha Bandhan Wishes: बचपन की यादों का चित्रहार है राखी, राखी बांधने के बाद भाई को भेजें ये इमोशनल राखी मैसेज

Happy Rakshabandhan wishesh in hindi: इस साल रक्षाबंधन या रखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः काल से आरम्भ हो रहा है। आप भी पूरे दिन भाई को राखी बांध सकती हैं। राखी बांधन के बाद भाई को भेजें ये इमोशनल मैसेज 

Fri, 8 Aug 2025 01:57 PM
इस साल रक्षाबंधन या रखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः काल से आरम्भ हो रहा है। पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त को दोपहर 1:24 बजे समाप्त होगी, ऐसे में 9 अगस्त को उदयकाल में पूर्णिमा मिल रहा है। इस दिन रक्षा बंधन का शुभ मुहूर्त सुबह से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन राखी बांधन के लिए दोपहर 1.24 मिनट तक का ही समय है, इसके बाद भाद्रपद मास की प्रतिपदा तिथि आरम्भ हो जाएगी। राखी बांधन के लिए सावन मास की पूर्णिमा तिथि ही उत्तम रहती है। इस दिन भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है और उसकी रक्षा करने का वचन देता है। भाई बहन के इस पर्व को आप भी मनाएं। इस दिन शेयर करें रक्षा बंधन से जुड़े ये मैसेज और कोट्स

1.बचपन की यादों का चित्रहार है राखी

भाई-बहन के रिश्तों के मीठेपन का एहसास है राखी

एक गांठ का नहीं पवित्र दिलों की बात है राखी
Happy Raksha Bandhan

2. रंग बिरंगी राखी बांधी मैंने भाई और और एक बड़ा सा तिलक लगाया

गोल नोल रसगुल्ला खाकर, मेरा भैया मन ही मन मुस्कुराया
Happy Raksha Bandhan

3.आज का दिन बहुत खास है

बहन के लिए कुछ मेरे पास

तेरे सुखों की खातिर ओ बहना

तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है

Happy Raksha Bandhan

4.रिश्ता हम भाई बहन का

कभी दोस्ती, कभी झगड़ा,

कभीखट्टा, कभी मीठा

कभी रुठना , कभी मनाना

कभी रोना, कभी हसंना

ऐसा है हम भाई बहन का प्यार

5.रक्षा बंधन का त्यौहार हैं, हर तरफ खुशियों हैं हजार

बंधा एक धागे में, भाई बहन का प्यार

Happy Raksha Bandhan

6.हल्दी है, चन्दन है, मेरा भाई और राखी है

राखी है तो रिश्तों का हमारा प्यारा सा बंधन है।

Happy Raksha Bandhan

7.रक्षा बंधन पर मेरी यही है दुआ

जीवन में खूब आगे बढ़ें और खुशहाली का दीपक सदा जलता रहे।

हैप्पी राखी

8.रक्षाबंधन पर मेरी कान्हा से है यही अर्जी

बुराइओं से बचे मेरा भाई, श्रीकृष्ण करें रक्षा उसकी

Happy Raksha Bandhan