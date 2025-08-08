Raksha bandhan top 10 wishes for brother and sister best rakhi sms messages status shayari and greetings in hindi Rakhi Wishes: रक्षा बंधन की इन टॉप 10 मैसेज से भेजें बधाई, भाई-बहन के रिश्ते की डोर होगी मजबूत, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Raksha bandhan top 10 wishes for brother and sister best rakhi sms messages status shayari and greetings in hindi

Rakhi Wishes: रक्षा बंधन की इन टॉप 10 मैसेज से भेजें बधाई, भाई-बहन के रिश्ते की डोर होगी मजबूत

Rakhi Wishes and SMS: रक्षा बंधन पर भाई-बहन इस खास दिन की शुभकामनाएं देने के लिए एक-दूसरे को बधाई संदेश भेजते हैं। आप भी इन 10 चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेज सकते हैं रक्षा बंधन की शुभकामनाएं।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 04:59 PM
Rakhi Wishes: रक्षा बंधन की इन टॉप 10 मैसेज से भेजें बधाई, भाई-बहन के रिश्ते की डोर होगी मजबूत

Happy Rakhi Best Wishes 2025: रक्षा बंधन या राखी का त्योहार हर साल सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल रक्षा बंधन 09 अगस्त, शनिवार को है। रक्षा बंधन के दिन बहनें शुभ मुहू्र्त में भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, भद्राकाल में राखी बांधना अशुभ होता है। राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का विचार जरूरी है। राखी के पर्व को खास व यादगार बनाने के लिए भाई-बहन इस दिन एक-दूसरे को शुभकामना संदेश भी भेजते हैं। आप भी इन 10 चुनिंदा मैसेज से भेज सकते हैं रक्षा बंधन की बधाई।

1. कच्चे धागों की पक्की डोर है राखी

खट्टी-मीठी शरारतों की होड़ है राखी

भाई की लंबी दुआ है राखी

बहन के पवित्र प्यार की प्रतीक है राखी

रक्षा बंधन 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।

2. साल में एक बार आता है राखी का त्योहार

भाई-बहन मनाते हैं और देते हैं एक-दूसरे को उपहार।

हैप्पी रक्षा बंधन 2025

3. रेशम की डोरी, फूलों का हार

सावन में आया राखी का त्योहार

बहन की खुशी में भाई की खुशी है

देखो दोनों में है कितना प्यार

रक्षा बंधन की शुभकामनाएं 2025

4. राखी की कीमत तुम क्या जानो

जिनकी बहन नहीं है उनसे पूछो यारो

भाई के जख्म पर प्यार से पट्टी कौन बांधेगा

जिनके बहन नहीं हैं उनकी कलाई पर राखी कौन बांधेगा

रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

5. रेशम की डोर है, भाई-बहन का पवित्र बंधन है

ये धागा नहीं है, बहन का भाई पर भरोसा है

रक्षा बंधन की हार्दिक बधाई 2025

6. हैप्पी रक्षा बंधन, प्यारे भाई

हमारी रक्षा का बंधन हमेशा मजबूत और अटूट रहे

आप मेरे लिए बहुत हैं खास

मैं हमेशा आपके हूं साथ

रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

7. रक्षा बंधन पर बस मैं यही चाहता/चाहती हूं कि आप हमेशा खुश रहें

और मुश्किल में सुरक्षित रहें। रक्षा बंधन की खूब बधाई

8. रेशम की डोरी

फूलों का डार

आ गया राखी का त्योहार

कलाई पर बांधा है खूब सारा प्यार

हैप्पी रक्षा बंधन 2025

9. रंग बिरंगे मौसम में सावन की घटा छाई

खुशियों की सौगात लेकर बहन राखी बांधने आई

बहन के हाथों में सजी आज भाई की कलाई

भाई-बहन को रक्षा बंधन की हार्दिक बधाई

10. फूलों का तारों का सबका कहना है

एक हजारों में मेरी बहना है

सारी उम्र हमें संग रहना है

हैप्पी रक्षा बंधन 2025