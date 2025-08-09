Raksha Bandhan Shayari Wishes Messages Text SMS Raksha Bandhan Shayari : रक्षाबंधन के मौके पर भेजें ये खूबसूरत शायरियां, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Raksha Bandhan Shayari : रक्षाबंधन के मौके पर भेजें ये खूबसूरत शायरियां

रक्षाबंधन का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। द्रोपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। रक्षाबंधन के पावन दिन आप अपनों को खूबसूरत और प्यारी शायरियां भी भेज सकते हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 9 Aug 2025 09:13 AM
Happy Raksha Bandhan Shayari: रक्षाबंधन आज 9 अगस्त को है। आज रक्षाबंधन के दिन कई शुभ योग एक साथ बन रहे हैं, जो इसे अत्यंत दुर्लभ और शुभ बना रहे हैं। रक्षाबंधन 2025 पर आयुष्मान योग, सर्वार्थसिद्धि योग, सिद्धि योग और सौभाग्य योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। साथ ही शनैश्चरी पूर्णिमा, मकर राशि का चंद्रमा, श्रवण एवं धनिष्ठा नक्षत्र और प्रीति योग भी इस दिन को विशेष बना रहे हैं। रक्षाबंधन भाई- बहन का पावन त्योहार है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई बहन को उपहार देता है। रक्षाबंधन का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। द्रोपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। रक्षाबंधन के पावन दिन आप अपनों को खूबसूरत और प्यारी शायरियां भी भेज सकते हैं।

Happy Raksha Bandhan Shayari:

भाई की कलाई पर राखी बांधे बहना

मांगती है वादा संग ही रहना,

बना रहे यूं ही रिश्ता बना रहे ये प्यार

मेरी प्यारी बहना को मुबारक हो रक्षाबंधन का त्योहार

न मांगे वो धन और दौलत, न मांगे उपहार

चाहत बहन की इतनी कि बस बना रहे प्यार

गम न कोई पास में आए, खुशियां मिलें हजार

मेरी बहन की हर मनोकामना पूरी हो यही है दुआ दिल से

कितने दिनों के बाद

सूनी कलाई पर बहना का प्यार आया है,

ये प्यार ही है जिसने भाई का जीवन जगमग बनाया है...

मेरी प्यारी बहना को राखी की बधाई

कलाई पर सजा के राखी

माथे लगा दिया है चंदन

सावन के पावन मौके पर

मेरी प्यारी बहना को हैप्पी रक्षा बंधन

भाई की खुशियों की खातिर

मांगे बहन दुवाएं

दुख की घडियां भाई के जीवन

में कभी न आए

बांध रही है राखी बहना

माथे चंदन तिलक लगाए

जितना मुझसे लड़ती है

उतना ही प्यार जताती है

रूठ जाऊं मैं जो कभी

मुझको वो मनाती है,

घर को सुंदर बनाती

वो परिवार का गहना है

मेरी कलाई पर बांधे राखी

वो मेरी प्यारी बहना है

