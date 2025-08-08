9 अगस्त को रक्षा बंधन पर राखी बांधने के ये हैं सुबह-शाम के शुभ चौघड़िया मुहूर्त

Best time to tie Rakhi: हर साल सावन पूर्णिमा को रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षा बंधन के दिन शुभ मुहूर्त में राखी बांधना अत्यंत उत्तम माना गया है। जानें रक्षा बंधन पर बनने वाले शुभ चौघड़िया मुहूर्त।

Raksha bandhan 2025 muhurat time, Rakhi Timing: हर साल सावन पूर्णिमा को रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं और सुख-समृद्धि और लंबी आयु की कामना करती हैं। इस साल रक्षा बंधन 09 अगस्त 2025 को है। यह पर्व भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस बार रक्षा बंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, रक्षा बंधन पर भद्रा सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाएगी। रक्षा बंधन के दिन राखी बांधने के लिए कई शुभ चौघड़िया मुहूर्त बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह समय धार्मिक कार्यों, विवाह और मांगलिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जानें राखी बांधने का उत्तम समय व सुबह-शाम के चौघड़िया मुहूर्त।

राखी बांधने का उत्तम मुहूर्त: रक्षा बंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 05 बजकर 47 मिनट से प्रारंभ होगा और दोपहर 01 बजकर 24 मिनट पर समाप्त होगा। शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 07 घंटे 37 मिनट की है।

रक्षा बंधन पर शुभ-शाम के शुभ चौघड़िया मुहूर्त: शुभ - उत्तम: सुबह 07:27 बजे से सुबह 09:07 बजे तक।

लाभ - उन्नति: दोपहर 02:06 बजे से दोपहर 03:46 बजे तक।

अमृत - सर्वोत्तम: दोपहर 03:46 बजे से शाम 05:26 बजे तक।

लाभ - उन्नति: शाम 07:06 बजे से रात 08:26 बजे तक।

शुभ - उत्तम: रात 09:46 बजे से रात 11:06 बजे तक।