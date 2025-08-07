Raksha bandhan Muhurat:रक्षाबंधन पर इस साल 7 घंटे 38 मिनट तक मुहूर्त, जानें जन्मतिथि के अनुसार किस रंग की राखी बांधे

भाई-बहन के प्रेम के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन पर इस वर्ष भद्रा का संकट नहीं है। रक्षाबंधन के लिए नौ अगस्त को सूर्योदय से लेकर अगले 07 घंटे 38 मिनट तक शुभ मुहूर्त रहेगा। उस दिन सूर्योदय प्रात: 05:47 बजे होगा और पूर्णिमा की तिथि दोपहर 01 बजकर 25 मिनट तक रहेगी। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आठ अगस्त को दोपहर 2:13 बजे लगेगी। यह तिथि 09 अगस्त को उदयकाल में मिलेगी। अत: नौ को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 09 अगस्त को दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी। इस बार श्रवण नक्षत्र एवं सौभाग्य योग का अनूठा संयोग बन रहा है। श्रवण नक्षत्र और सौभाग्य योग 09 अगस्त को दोपहर 02 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। व्रत की पूर्णिमा 08 अगस्त को रहेगी। इस दिन श्रीसत्यनारायण भगवान का व्रत एवं कथा का आयोजन होगा। स्नान-दान की श्रावण पूर्णिमा नौ अगस्त को रहेगी। इस दिन से श्रावण मास के यम-नियम-संयम समाप्त हो जाएंगे। ज्योतिषाचार्य पं. विकास शास्त्री के अनुसार नि:संदेह रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम का पर्व है, लेकिन इस पर्व की अन्य बहुत सी मान्यताएं भी हैं। इस तिथि पर अपने कुल पुरोहित या श्रेष्ठ विद्वतजन से अपनी कलाई पर रक्षासूत्र अवश्य बंधवाना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे जीवनपर्यंत सुख-समृद्धि खुशहाली का सुयोग रहता है।