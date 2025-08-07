Raksha bandhan Muhurat time: this year rakhi 7 hour and 38 minute know rakhi colour according to date of birth Raksha bandhan Muhurat:रक्षाबंधन पर इस साल 7 घंटे 38 मिनट तक मुहूर्त, जानें जन्मतिथि के अनुसार किस रंग की राखी बांधे, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Raksha bandhan Muhurat time: this year rakhi 7 hour and 38 minute know rakhi colour according to date of birth

Raksha bandhan Muhurat:रक्षाबंधन पर इस साल 7 घंटे 38 मिनट तक मुहूर्त, जानें जन्मतिथि के अनुसार किस रंग की राखी बांधे

Raksha bandhan Muhurat time: भाई-बहन के प्रेम के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन पर इस वर्ष भद्रा का संकट नहीं है। रक्षाबंधन के लिए नौ अगस्त को सूर्योदय से लेकर अगले 07 घंटे 38 मिनट तक शुभ मुहूर्त रहेगा। उस दिन सूर्योदय प्रात: 05:47 बजे होगा और पूर्णिमा की तिथि दोपहर 01 बजकर 25 मिनट तक रहेगी।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी, मुख्य संवाददाता।Thu, 7 Aug 2025 07:13 AM
share Share
Follow Us on
Raksha bandhan Muhurat:रक्षाबंधन पर इस साल 7 घंटे 38 मिनट तक मुहूर्त, जानें जन्मतिथि के अनुसार किस रंग की राखी बांधे

भाई-बहन के प्रेम के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन पर इस वर्ष भद्रा का संकट नहीं है। रक्षाबंधन के लिए नौ अगस्त को सूर्योदय से लेकर अगले 07 घंटे 38 मिनट तक शुभ मुहूर्त रहेगा। उस दिन सूर्योदय प्रात: 05:47 बजे होगा और पूर्णिमा की तिथि दोपहर 01 बजकर 25 मिनट तक रहेगी। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आठ अगस्त को दोपहर 2:13 बजे लगेगी। यह तिथि 09 अगस्त को उदयकाल में मिलेगी। अत: नौ को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 09 अगस्त को दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी। इस बार श्रवण नक्षत्र एवं सौभाग्य योग का अनूठा संयोग बन रहा है। श्रवण नक्षत्र और सौभाग्य योग 09 अगस्त को दोपहर 02 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। व्रत की पूर्णिमा 08 अगस्त को रहेगी। इस दिन श्रीसत्यनारायण भगवान का व्रत एवं कथा का आयोजन होगा। स्नान-दान की श्रावण पूर्णिमा नौ अगस्त को रहेगी। इस दिन से श्रावण मास के यम-नियम-संयम समाप्त हो जाएंगे। ज्योतिषाचार्य पं. विकास शास्त्री के अनुसार नि:संदेह रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम का पर्व है, लेकिन इस पर्व की अन्य बहुत सी मान्यताएं भी हैं। इस तिथि पर अपने कुल पुरोहित या श्रेष्ठ विद्वतजन से अपनी कलाई पर रक्षासूत्र अवश्य बंधवाना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे जीवनपर्यंत सुख-समृद्धि खुशहाली का सुयोग रहता है।

ये भी पढ़ें:अगस्त में सूर्य सिंह राशि में, जानें किन राशियों के शुभ योग और किन्हें परेशानी
ये भी पढ़ें:रक्षाबंधन पर राहुकाल का रखें ध्यान,इस बार भद्रा नहीं, जानें पंचक कब से लग रहे

ज्योतिषाचार्य विमल जैन ने बताया कि रक्षाबंधन को और अधिक शुभकर बनाने के लिए राशियों के रंग के अनुसार भाई को राखी बांधे तो भाइयों के सौभाग्य में वृद्धि होगी। यही नहीं भाइयों को लाभ के अन्य अवसर भी मिलेंगे। मान्यता के अनुसार सुनहरे, पीले और लाल रंग की राखी बांधने का रिवाज है। इन रंगों की राखी के साथ ही भाइयों की जन्मतिथि एवं राशि के अनुसार भी राखी का रंग चुनने से सौभाग्य में चार चांद लग जाएंगे।

जन्मतिथि के अनुसार रंगों का चयन

जन्म तारीख राखी का रंग

1, 10, 19, 28 लाल, गुलाबी, नारंगी

2, 11, 29 चमकीला सफेद और क्रीम

3, 12, 21, 30 पीला या सुनहरा पीला

4, 13, 22, 31 चमकीला एवं मिश्रित चटकीला रंग

5, 14, 23 चमकीला सफेद एवं सफेद

7, 16, 25 चमकीला तथा मिश्रित रंग

8, 17, 26 नीला एवं भूरा रंग

9, 18, 27 लाल, गुलाबी, नारंगी

Raksha Bandhan Rakhi Muhurat
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने