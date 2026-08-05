Rakhi Muhurat 2026: 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है?
Raksha Bandhan Muhurat Timing in India 2026: रक्षा बंधन का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। जानें इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त।
Raksha Bandhan Best Muhurat 2026: रक्षा बंधन का त्योहार हर साल सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल रक्षा बंधन 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में शुभ मुहूर्त में राखी बांधती है और भाई की लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना करती है। बदले में भाई बहन को उम्र भर रक्षा का वचन देते हैं और अपनी सामर्थ्यनुसार धन या उपहार देकर आशीर्वाद लेते हैं। रक्षा बंधन के दिन भद्रा का विचार किया जाता है। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ होता है। जानें इस बार रक्षा बंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है।
रक्षा बंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है:
श्रावण (सावन) पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 को सुबह 09 बजकर 08 मिनट पर प्रारंभ होगी और 28 अगस्त 2026 को सुबह 09 बजकर 48 मिनट पर समाप्त हो जाएगी। राखी बांधने का उत्तम मुहूर्त सुबह 05 बजकर 57 मिनट से सुबह 09 बजकर 48 मिनट तक रहेगा।
राखी बांधने का दूसरा शुभ मुहूर्त:
राखी बांधने के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 52 मिनट से शाम 04 बजकर 35 मिनट तक रहेगा।
राहुकाल: इस समय नहीं नहीं बांधे राखी
ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल को अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस समय किए गए कार्यों का विपरीत या नकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। रक्षा बंधन के दिन राहुकाल सुबह 10 बजकर 46 मिनट से दोपहर 12 बजकर 22 मिनट तक रहेगा। राहुकाल के समय राखी बांधना वर्जित होता है।
रक्षा बंधन पर भद्रा रहेगी या नहीं:
ज्योतिष शास्त्र में भद्रा काल में राखी बांधना वर्जित है। लेकिन 28 अगस्त को भद्रा नहीं है। इसलिए पूरे दिन राहुकाल को छोड़कर कभी भी राखी बांध सकते हैं। रक्षा बंधन पर भद्रा का कोई दोष नहीं रहेगा।
रक्षा बंधन नियम:
1. सबसे पहले राखी बाल गोपाल या ईष्ट देवता को अर्पित करें और भगवान से सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें।
2.राखी बांधते समय भाई का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। भाई के सिर पर रूमाल या कोई शुद्ध वस्त्र रखें।
3. भाई को टीका लगाकर टीका के ऊपर अक्षत लगाएं। पूजा की थाली में घी का दीपक जलाकर सबसे पहले भगवान की आरती उतारें, फिर भाई की आरती उतारनी चाहिए।
4. अब भाई की दाई कलाई में राखी बांधना चाहिए।
5. भाई बहन एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराएं। भाई को अपनी सामर्थ्य अनुसार बहन को धन या अन्य कोई वस्तु अवश्य देनी चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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