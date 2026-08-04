रक्षा बंधन पर चंद्र ग्रहण के साथ सूर्य, केतु और बुध का अनोखा संगम, ज्योतिर्विद से जानें ग्रहों का इशारा
Surya Ketu Budh Yuti in Singh Rashi: इस बार रक्षा बंधन यानी सावन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस दिन चंद्र ग्रहण के साथ सूर्य, केतु और बुध की सिंह राशि में युति बन रही है। ग्रहों का यह त्रिग्रही संगम पांचवें भाव में बन रहा है।
Chandra Grahan Negative Impact 2026: रक्षा बंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। इस साल सावन पूर्णिमा यानी रक्षा बंधन पर चंद्र ग्रहण भी लगेगा। इस दिन चंद्र ग्रहण के साथ सूर्य, केतु और बुध का भी अनोखा संगम बन रहा है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, रक्षा बंधन पर चंद्र ग्रहण के साथ सूर्य, केतु और बुध त्रिग्रही योग बनाकर सिंह राशि में रहेंगे। जब यह तीन ग्रह एक साथ होते हैं तो जनमानस में नर्वस सिस्टम से जुड़ी परेशानी होती है। स्किन संबंधी दिक्कतें होती हैं। लोगों में मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। चंद्र ग्रहण एक नकारात्मक घटना है, ऐसे में ग्रहण के साथ केतु का बुध और सूर्य के साथ संगम चार राशियों की परेशानियां बढ़ाएगा। यह समय इन राशियों के वित्त, परिवार, करियर पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से रक्षा बंधन के दिन चंद्र ग्रहण के साथ ग्रहों के अनोखा संगम का क्या है इशारा।
मेष राशि-
पंडित उपाध्याय के अनुसार, मेष राशि वालों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सेहत में उतार-चढ़ाव बने रहेंगे। धन की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेन-देन में सावधानी बरतें, वरना नुकसान हो सकता है। परिवार में दिक्कतें आ सकती हैं। रक्तचाप थोड़ा बढ़ा रह सकता है। वाहन प्रयोग में सतर्कता बरतना अच्छा रहेगा।
सिंह राशि-
सिंह राशि वालों को घबराहट, बेचैनी के साथ अज्ञात भय सता सकता है। आत्मविश्वास में कमी आएगी। कार्यक्षेत्र में दिक्कतें आ सकती हैं। धन की स्थिति में उतार-चढ़ाव आएंगे। धैर्य से काम लें और किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें। अपनों में कमी का अनुभव कर सकते हैं। रिश्तों में तालमेल की कमी महसूस हो सकती है।
कन्या राशि-
कन्या राशि वालों को नेत्र विकार हो सकता है। सिरदर्द की परेशानी बन सकती है। वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। कुछ जातकों का रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम बरतें और भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। धन की स्थिति बिगड़ने के संकेत हैं।
कुंभ राशि-
कुंभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। इस समय आपके परिवार से जुड़ी दिक्कतें अचानक सामने आ सकती हैं। दांपत्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। धन आगमन में रुकावटें रहेंगी और खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। जीवनसाथी के साथ बहस से बचें। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी से वाद-विवाद में पड़ सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान