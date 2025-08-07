रक्षाबंधन पर सुबह से ही शुरू हो जाएगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, भद्रा रहित होगी राखी

भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त को है। रक्षाबंधन पर इस साल भद्रा का साया और पंचक का प्रभाव नहीं रहेगा। 40 वर्षों बाद रक्षाबंधन पर विशेष शुभ संयोग भी बन रहे हैं।

भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त को है। रक्षाबंधन पर इस साल भद्रा का साया और पंचक का प्रभाव नहीं रहेगा। इस बार रक्षाबंधन पर आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग का शुभ संयोग बन रहा है। सावन पूर्णिमा का आरंभ 8 अगस्त को दिन के 1.40 से हो रहा है एवं समापन 9 अगस्त दिन के 1.23 पर होगा।

रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त: रक्षाबंधन उदया तिथि में 9 अगस्त को मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुर्हूत प्रात: 7:06 से 8:44 तक, दोपहर 12:05 से दिन के 4:54 तक जबकि अभिजीत मुहूर्त में दिन के 11:33 से दिन के 12:25 तक है।

सुबह से ही शुरू होगा शुभ मुहूर्त- 40 वर्षों बाद रक्षाबंधन पर विशेष शुभ संयोग भी बन रहे हैं। सुबह से ही परम शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग और सौभाग्य योग भी उपस्थित रहेंगे। 9 अगस्त को सूर्य बुध कर्क राशि में एक साथ होने से बुधादित्य योग बनेगा और बृहस्पति व शुक्र का भी मिथुन राशि में एक साथ होना मंगलकारी योग है।

राहुकाल का विशेष ध्यान रखें- राहुकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। राहुकाल सुबह 09.06 बजे से शुरू होकर 10.46 तक है।

भाई को ऐसे बांधें राखी- सबसे पहले पूजा की थाली सजाएं। पूजा की थाली में राखी, अक्षत, कुमकुम, दीपक, मिठाई और कलावा रखें। इसके बाद भाई को एक आसन पर बिठाएं। भाई के माथे पर तिलक करें। तिलक करने के बाद भाई की दाई कलाई पर राखी बांधें। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं।

राखी बांधते समय इस मंत्र को बोलें- येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः।

तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा चल मा चल।।”