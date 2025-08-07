raksha bandhan 2025 shubh muhurat rakhi bandhne ka time रक्षाबंधन पर सुबह से ही शुरू हो जाएगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, भद्रा रहित होगी राखी, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़raksha bandhan 2025 shubh muhurat rakhi bandhne ka time

रक्षाबंधन पर सुबह से ही शुरू हो जाएगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, भद्रा रहित होगी राखी

भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त को है। रक्षाबंधन पर इस साल भद्रा का साया और पंचक का प्रभाव नहीं रहेगा। 40 वर्षों बाद रक्षाबंधन पर विशेष शुभ संयोग भी बन रहे हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 01:49 PM
share Share
Follow Us on
रक्षाबंधन पर सुबह से ही शुरू हो जाएगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, भद्रा रहित होगी राखी

भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त को है। रक्षाबंधन पर इस साल भद्रा का साया और पंचक का प्रभाव नहीं रहेगा। इस बार रक्षाबंधन पर आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग का शुभ संयोग बन रहा है। सावन पूर्णिमा का आरंभ 8 अगस्त को दिन के 1.40 से हो रहा है एवं समापन 9 अगस्त दिन के 1.23 पर होगा।

रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त: रक्षाबंधन उदया तिथि में 9 अगस्त को मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुर्हूत प्रात: 7:06 से 8:44 तक, दोपहर 12:05 से दिन के 4:54 तक जबकि अभिजीत मुहूर्त में दिन के 11:33 से दिन के 12:25 तक है।

सुबह से ही शुरू होगा शुभ मुहूर्त- 40 वर्षों बाद रक्षाबंधन पर विशेष शुभ संयोग भी बन रहे हैं। सुबह से ही परम शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग और सौभाग्य योग भी उपस्थित रहेंगे। 9 अगस्त को सूर्य बुध कर्क राशि में एक साथ होने से बुधादित्य योग बनेगा और बृहस्पति व शुक्र का भी मिथुन राशि में एक साथ होना मंगलकारी योग है।

ये भी पढ़ें:रक्षाबंधन पर बुध के उदय होने के साथ ही बनेगा नवपंचम योग, इन राशियों को होगा लाभ

राहुकाल का विशेष ध्यान रखें- राहुकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। राहुकाल सुबह 09.06 बजे से शुरू होकर 10.46 तक है।

भाई को ऐसे बांधें राखी-

सबसे पहले पूजा की थाली सजाएं। पूजा की थाली में राखी, अक्षत, कुमकुम, दीपक, मिठाई और कलावा रखें। इसके बाद भाई को एक आसन पर बिठाएं। भाई के माथे पर तिलक करें। तिलक करने के बाद भाई की दाई कलाई पर राखी बांधें। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं।

राखी बांधते समय इस मंत्र को बोलें-

येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः।

तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा चल मा चल।।”

इसका अर्थ है- प्राचीन काल में जिस रक्षा सूत्र से बलि नामक महान राजा को बांधा गया था, उसी से मैं तुम्हें बांधती हूं। यह रक्षा धागा हर संकट से तुम्हें बचाएगा।